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Жены артистов. Цикл «Метаморфозы»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Жены артистов. Цикл «Метаморфозы»

Спектакль Жены артистов. Цикл «Метаморфозы»

Постановка
Мастерская «12» 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Литературно-сценический коллаж из произведений Ивана Бунина и Антона Чехова

В основе постановки лежат такие произведения, как «Кума», «Муза», «Осенью», «Ида» Ивана Бунина и «Шуточка», «Несчастье», «Ушла», «Рассказ госпожи NN», «Жены артистов» Антона Чехова.

Авторы спектакля намеренно отдают предпочтение произведениям, которые не были написаны специально для театра. Они ищут в прозе атмосферу того времени, взаимоотношений и характеров бунинских и чеховских героев.

Никита Михалков о спектакле
Главный режиссер цикла постановок «Метаморфозы» Никита Сергеевич Михалков: «Мы стараемся открывать для зрителя новые грани, а порой и новые смыслы в известных всем произведениях. Надеюсь, что этот смелый эксперимент станет для вас, как и для нас, ценнейшим опытом «Метаморфоз», привычного театрального действия, в котором стираются границы между игрой, сценой и зрительным залом». По словам Никиты Михалкова, спектакль «Жёны артистов» – о запретном, неосуществлённом чувстве. В этой постановке театр стремится вернуться к основам русской актёрской школы: в её масштаб, концентрацию, энергетику и к парадоксальным поворотам характеров.

Творческая команда
Художественный руководитель постановки – народный артист России Никита Михалков
Сценограф – Юрий Купер
Режиссеры: заслуженный артист России Игорь Яцко, Вера Камышникова, Александр Коручеков
Хореографы – Лаша Марыхуба, Виктория Скицкая
Композитор – Павел Акимкин

В спектакле участвуют
Катя Сергеева, Игорь Сергеев, Софья Куцерубова, Александр Кижаев, Александр Ведменский, Марианна Васильева, Ольга Озоллапиня, Владимир Кочетков, Александра Кижаева, Сергей Радченко, Нара Сабитова, Эвелина Семерикова, Александра Титова, Людмила Мунирова, Тамара Разоренова, Янина Третьякова.

Режиссер
Никита Михалков
Никита Михалков
В ролях
Сергей Радченко
Александр Ведменский
Марианна Васильева
Игорь Сергеев

Купить билет на спектакль Жены артистов. Цикл «Метаморфозы»

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Сентябрь
22 сентября вторник
19:00
Мастерская «12» Москва, Академика Пилюгина, 2
от 1000 ₽

Фотографии

Жены артистов. Цикл «Метаморфозы» Жены артистов. Цикл «Метаморфозы» Жены артистов. Цикл «Метаморфозы» Жены артистов. Цикл «Метаморфозы» Жены артистов. Цикл «Метаморфозы» Жены артистов. Цикл «Метаморфозы» Жены артистов. Цикл «Метаморфозы» Жены артистов. Цикл «Метаморфозы»

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