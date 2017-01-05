«Закон ночи»: Рецензия Киноафиши

За двумя мафиями погонишься – ни от одной не убежишь

В конце 20-х Бостон тонул в крови. Ирландская и итальянская мафии делили город. А так как политесу гангстеры не обучены (да и дипломатия им без надобности), то все споры решались до смешного легко: пара выстрелов – и проблемы нет. В такой ситуации даже самый тупоголовый стрелок был на вес золота, а уж при наличии мозгов… При достаточном количестве мозговых извилин карьера в одной из группировок была делом решенным (если, конечно, карьериста раньше времени не убивали).

Бен Аффлек в фильме «Закон ночи»

Тем не менее Джо Коглин (Бен Аффлек) в гангстеры идти не хотел (хотя на отсутствие мозгов ему жаловаться не приходилось). Нет, он не был ангелом – жил грабежами. Просто убивать не любил. Да и слово дал ни от кого не зависеть. Правда, была у него зазноба – любовница ирландского мафиози, Эмма (Сиенна Миллер). Узнав об этом, итальянская мафия-конкурент решает парня использовать. Мол, если не уберешь с дороги главаря «ирландцев», мы всё ему про тебя расскажем – как ты милуешься с его девчонкой. И тогда он легко уберет тебя. Так что определяйтесь с выбором, мистер Коглин…

Сиенна Миллер в фильме «Закон ночи»

Все вы, конечно, знаете, что «Операция «Арго»» - предыдущая работа Бена Аффлека – получила три Оскара (лучший фильм, лучший адаптированный сценарий, лучший монтаж). Также у «Арго» призы от «Золотого глобуса» и Британской киноакадемии, премия «Сезар» (лучший фильм на иностранном языке) и т.д. К сожалению, подобный «звездопад» «Закону ночи» не грозит.

Скорее всего, этот фильм даже вряд ли заметят.

Зои Салдана в фильме «Закон ночи»

Хотя, казалось бы – гангстеры, сухой закон, Великая депрессия… Тема благодатная и для фестивальных картин, и для прокатных хитов. Но, к сожалению, «Закон ночи» получился настолько несуразным, что не будь он связан с именами Бена Аффлека и Леонардо ДиКаприо, то о нем можно было бы и не говорить вовсе. Кстати, Лео здесь только в качестве продюсера: ему предлагали главную роль, но он отказался. Хотя кастинг все равно впечатляющий: Эль Фаннинг, Сиенна Миллер, Зои Салдана, Крис Купер… Правда, фильм это не спасло…

Крис Купер в фильме «Закон ночи»

Проблема прежде всего в сценарии. Аффлек адаптировал одноименный роман Денниса Лихейна, но не смог отказаться от искушения сохранить как можно больше сюжетных линий и эпизодов. В итоге а) в фильме «поселилось» чересчур много второстепенных персонажей;

б) в нем нет единого сюжетного стержня – он рассыпается на множество эпизодов, превращается в кучу-малу из «болтовни» и «мочилова». При этом так называемые сценарные дыры плодятся, как грибы после дождя.

Эль Фаннинг в фильме «Закон ночи»

Например, герой решает мстить ирландскому мафиози. И делает эту месть целью всей своей жизни. А потом вдруг бац! – и цель куда-то уходит. Просто исчезает. Она вернется чуть позже (когда враги столкнутся лицом к лицу), но вернется также внезапно, как и исчезла. Или Грасиэла. То она ярая сподвижница мафиози, бизнес-леди, делающая деньги на подпольной торговле алкоголем, то вдруг ап! – и детские приюты строить начала. Когда она успела стать другой, почему? Нет, я понимаю, что жизнь не стоит на месте, все люди меняются – но так покажите нам эту эволюцию, или (хотя бы!) просто намекните на неё, хоть в диалоге, хоть прямым текстом… А то ведь до абсурда доходит: персонаж говорил одно, а через пару сцен – другое. И без каких-либо пояснений.

Кадр из фильма «Закон ночи»

Да, кстати, о разговорах. Они бесконечны. Статичные диалоги, закадровый текст, глубокомысленные сентенции на уровне «у тебя только одна жизнь и ее нужно прожить» - в общем, «Закон ночи» захлебывается в этой пучине словес, барахтается и тонет. Кстати, обилие закадровых комментариев – первый признак режиссерского бессилия. В крепко сделанном фильме они не нужны: зритель и без них понимает, что происходит. Впрочем, это азбучные истины…

Кадр из фильма «Закон ночи»

Но, кажется, Бен Аффлек и сам понимал, что «Закон ночи» получается громоздким и слишком статичным. Он попытался оживить действо хотя бы за счет внешней динамики – поэтому камера почти постоянно движется (в этом отличие, например, от «Операции «Арго»»). Есть и погони-перестрелки, куда же без них. Но нерва и энергетики «Арго» нет и в помине. Ко всему прочему сам маэстро умудрился сыграть не лучшую свою роль. Его Джо загадочен и непроницаем, как банковский сейф. А сейф, как известно, разнообразием эмоций похвастаться не может. Не может похвастаться и Джо. Как сказал бы по этому поводу г-н Лермонтов, «И на челе его высоком не отразилось ничего». Собственно, в этой фразе весь Джо Коглин. Хотя кто знает, вполне возможно, что фанатки будут довольны…

Бен Аффлек в фильме «Закон ночи»

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 12 января 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Закон ночи»