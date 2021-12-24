«Не смотрите наверх»: Рецензия Киноафиши

Адама МакКея справедливо можно назвать режиссером-аналитиком: во «Власти» он разбирался с феноменами обретения и потери политического влияния, в «Игре на понижение» – с ипотечным кризисом, а в «Наследниках» – с динамикой отношений в неприлично богатом семействе. С точки зрения сюжета в «Не смотрите наверх» постановщик себе не изменяет – теперь он берется говорить о тотальной дебилизации, в результате которой люди почти утратили способность воспринимать действительно важные вещи серьезно. Но вот свойственной сатирическим работам МакКея зубастости фильму недостает. Это не столько сатира, сколько сборник скетчей SNL: одна звезда погоняет другой, диалоги пестрят шутками о поп-культуре, но едкости почти никакой.

Все начинается с обнаружения доктором Минди (Леонардо ДиКаприо) и его студенткой Кейт Дибиаски (Дженнифер Лоуренс) кометы, которая в течение шести с половиной месяцев столкнется с Землей, что приведет к вымиранию на ней всего живого. Их попытки сообщить миру о своем открытии сначала сталкиваются со скепсисом американского правительства, затем — с равнодушием американской прессы, а позже — и с упертостью людей во все мире, не желающих слышать негативных новостей. Кейт упорно пытается вразумить все человечество, за что оказывается отменена, а вот Минди встраивается в существующую систему, хотя и его идеализму не суждено выстоять против людской ведомости.

Две беды «Не смотрите наверх», из-за которых кино напрочь лишается колкости, – это под завязку наполненный звездами каст и стремление МакКея упихнуть в 137-минутный хронометраж критику всех и вся: прессы, правительства, граждан, бизнесменов, соцсетей и системы, которая всех их породила и взрастила. Соседствующие друг с другом на постере фильма ДиКаприо, Лоуренс, Шаламе, Стрип, Хилл и так далее смотрятся, конечно, очень эффектно – настолько, что хочется хлопать в ладошки от восторга. Но в действительности большинству из них достается так мало времени, что персонажи оказываются плоскими и карикатурными, а в голову закрадывается мысль, что написали их лишь с целью напичкать каст любимчиками зрителей всех поколений. Хотя тут есть и обратная сторона: фильм, смеющийся над рядовыми гражданами, одержимыми скорее жизнью звезд, чем событиями в собственной стране, сам козыряет участием в нем этих самых звезд. Вот оно – маккеевское остроумие!

Не смотрите наверх

Что же до проблематики, то тут МакКей начинает на ура: сама природа восстает против человека – отличный способ завести разговор о том, что важнее любого кризиса, а именно, об экологии. Комета разнесет планету значительно быстрее глобального потепления, оттого еще ироничнее выглядит тот факт, что и стремительно приближающаяся кончина всего на свете не рассеивает пелену блаженного безразличия на глазах подавляющего большинства населения. Но дальше эта линия становится вторичной, а вперед, расталкивая друг друга, выбегают нечистоплотные чиновники, алчные бизнесмены и ученые-дилетанты – в общем, все те, о ком Кейт скажет: «Они не так умны, чтобы быть злодеями, которыми вы их видите». МакКей словно говорит, что в процентном соотношении дураков оказывается значительно больше (и на верхушке тоже), но действительно жесткой сатиры не создается ни на одну из вышеперечисленных категорий. «Не смотрите наверх» безобидно хихикает над поп-звездами, политиками и общественностью, которые придумают любую чушь, чтобы оправдать собственное равнодушие или бездействие, но забывает про нюансы, полемику. Поражает еще и то, насколько узок взгляд в «Не смотрите наверх» на проблему буквально планетарного масштаба: все действо заточено в границы США, а о существовании других стран вспоминается, лишь когда это может добавить фильму дешевого драматизма.

Не смотрите наверх

Но все же за финал перед МакКеем хочется снять шляпу. В последние свои минуты «Не смотрите наверх» делает резкий разворот, как бы забывает все свои глупые шутки и меняет настроение на куда более мрачное. Вероятно, определенную часть зрителей это смутит, но, несмотря на дискомфорт, который может вызвать финал, в нем считывается очень трогательная и важная мысль о том, что действительно важно.

«Не смотрите наверх» – это не «Доктор Стрейнджлав» и не «Идиократия». Назвать фильм сатирой не поворачивается язык – каток обличения ни по кому не проехался, а режиссер лишь в очередной раз указал пальцем на очевидные беды человечества. И деликатно поиронизировал над ними. Посмеяться тут есть над чем, хотя шутки в фильме не сказать чтобы очень остроумные. «Не смотрите наверх» стоит посмотреть тем, кого впечатляет присутствие оравы голливудских звезд в одном фильме, но вот сатира – это не сюда.