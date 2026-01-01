Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Убить жнеца

Убить жнеца

Beat the Reaper 18+
Факты

О фильме

- Фильм основан на одноименной книге Джоша Базелла.

- Проект был объявлен еще в 2009 году, и тогда главную роль должен был сыграть Леонардо ДиКаприо.

Фильм расскажет о враче Питере Брауне, который под своим настоящим именем Пьетро Брнва попал в семью мафиози и стал убийцей, после того как отомстил за смерть своих бабушек и дедушек, которые выжили в нацистском лагере смерти Освенцим. В настоящем Браун должен помочь спасти жизнь гангстера, который знал его как Брнву, чтобы пациент не раскрыл местонахождение врача своему боссу, главарю мафии.

Страна США
Год выпуска 2020
Другие названия
Beat the Reaper, Убить жнеца
Режиссер
Гор Вербински
Гор Вербински
В ролях
Себастиан Стэн
Себастиан Стэн
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
