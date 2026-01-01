Фильм расскажет о враче Питере Брауне, который под своим настоящим именем Пьетро Брнва попал в семью мафиози и стал убийцей, после того как отомстил за смерть своих бабушек и дедушек, которые выжили в нацистском лагере смерти Освенцим. В настоящем Браун должен помочь спасти жизнь гангстера, который знал его как Брнву, чтобы пациент не раскрыл местонахождение врача своему боссу, главарю мафии.