Леонардо ДиКаприо
Награды
Награды и номинации Леонардо ДиКаприо
Leonardo DiCaprio
Оскар 2016
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 2020
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2014
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2007
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2005
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1994
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2005
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2013
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1994
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
BAFTA 2016
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2020
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2014
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 1999
Худшая экранная пара
Победитель
Золотая малина 2001
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Best Male Performance
Победитель
Best Male Performance
Победитель
Лучший бой
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Лучший WTF момент
Победитель
Лучшее появление без рубашки
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Best Musical Moment
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Best Male Performance
Победитель
MTV Movie & TV Awards 1998
Best Male Performance
Победитель
Best On-Screen Duo
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Лучший злодей
Номинант
MTV Movie Awards 2011
Best Jaw Dropping Moment
Номинант
Best Jaw Dropping Moment
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Лучший поцелуй
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1997
Best Male Performance
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Берлинале 1997
Лучший актер
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
