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Закон ночи, 2016

2016 / США
6.9 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Перед вами четвёртый фильм в режиссёрской карьере известного актёра Бена Аффлека, который называется «Закон ночи». Он же выступил в качестве сценариста, продюсера и исполнителя главной роли.В съёмках, помимо Аффлека, приняли участие и другие выдающиеся актёры, в числе которых Эль Фаннинг («Малефисента», «Неоновый демон»), Зои Салдана («Звёздный путь», «Стражи Галактики»), Скотт Иствуд («Дальняя дорога», «Гран Торино»), Сиенна Миллер («Казанова», «Снайпер»), Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге») и другие.

Сюжет картины «Закон ночи» перенесёт вас в годы, когда по всей Америке властвовал сухой закон. Тогда и появились, так называемые, бутлегеры, занимающиеся подпольной торговлей алкоголем. Главный герой этой истории - сын полицейского Джо Коглин, который является одним из них, что играет ему только на руку. Но когда он навлекает на себя беду и взоры преступников, то понимает, что ему вот-вот грозит разоблачение.

- В качестве сопродюсеров фильма также выступили: актёр Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Дэвиссон, исполнительный продюсер картин «Мартовские Иды» и «Выживший»

- В основе фильма «Закон ночи» лежит книга Денниса Лихейна. Аффлек уже во второй раз экранизирует романы этого автора, первой была картина «Прощай, детка, прощай». ДиКаприо также во второй раз продюсирует адаптации Лихейна после «Острова проклятых»

- В фильме «Закон ночи» также снялся известный американский музыкант Мигель

- Бен Аффлек отодвинул съёмки проекта «Закон ночи» ради исполнения главной роли в фильме Дэвида Финчера «Исчезнувшая»

- Дженнифер Лоуренс и Линдси Лохан рассматривались на главную женскую роль

- Изначально главную роль мог сыграть Леонардо ДиКаприо, который в итоге остался в проекте лишь в качестве продюсера

- Бюджет картины составил 65 миллионов долларов

- «Закон ночи» - это четвёртый фильм в карьере Бена Аффлека в качестве режиссёра

- Адам Драйвер и Джон Бернтал рассматривались на роли в фильме

- Крис Купер во второй раз играет в фильме Бена Аффлека и вместе с Беном Аффлеком после картины «Город воров»

- Бен Аффлек и Скотт Иствуд оба появлялись в фильме «Отряд самоубийц»

Действие происходит в Америке времен сухого закона. Главный герой картины, сын полицейского, зарабатывает бутлегерством, в результате чего он оказывается вовлечен в жизнь криминального мира.

6.9 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 12 января 2017
Премьера в мире 25 декабря 2016
Возраст 18+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Бен Аффлек
Бен Аффлек
В ролях
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Зои Салдана
Зои Салдана
Сиенна Миллер
Сиенна Миллер
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Скотт Иствуд
Скотт Иствуд
Все актеры и съемочная группа
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Константин Кучинский 12 января 2017, 18:13
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Дмитрий Степанов 12 января 2017, 23:18
В целом неплохое кино.

Но выделить какие-то шедевральные моменты сложно, точнее их просто нет. Из плюсов - нелинейный сюжет, в начале фильма не… Читать дальше…
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