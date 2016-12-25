Закон ночи, 2016

- В качестве сопродюсеров фильма также выступили: актёр Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Дэвиссон, исполнительный продюсер картин «Мартовские Иды» и «Выживший»

- В основе фильма «Закон ночи» лежит книга Денниса Лихейна. Аффлек уже во второй раз экранизирует романы этого автора, первой была картина «Прощай, детка, прощай». ДиКаприо также во второй раз продюсирует адаптации Лихейна после «Острова проклятых»

- В фильме «Закон ночи» также снялся известный американский музыкант Мигель

- Бен Аффлек отодвинул съёмки проекта «Закон ночи» ради исполнения главной роли в фильме Дэвида Финчера «Исчезнувшая»

- Дженнифер Лоуренс и Линдси Лохан рассматривались на главную женскую роль

- Изначально главную роль мог сыграть Леонардо ДиКаприо, который в итоге остался в проекте лишь в качестве продюсера

- Бюджет картины составил 65 миллионов долларов

- «Закон ночи» - это четвёртый фильм в карьере Бена Аффлека в качестве режиссёра

- Адам Драйвер и Джон Бернтал рассматривались на роли в фильме

- Крис Купер во второй раз играет в фильме Бена Аффлека и вместе с Беном Аффлеком после картины «Город воров»

- Бен Аффлек и Скотт Иствуд оба появлялись в фильме «Отряд самоубийц»