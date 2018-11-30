«Робин Гуд: Начало»: Рецензия Киноафиши

За честь, достоинство и справедливость

В имение Локсли живет паренек Робин, баловень судьбы, не знающий, зачем он существует. После встречи с Мэриан все обретает для него смысл, но все рушится, когда на его имя приходит повестка. Робин отправляется на войну в Аравию, откуда возвращаться с желанием поскорее жениться и осесть в семейном гнезде. Но оказывается, что его давно все считают мертвым, на него несколько лет назад пришла похоронка, имение разорено и разграблено во имя высшей цели. Из-за нее же местный шериф постоянно повышает налоги и пошлины, а те, кто не могут платить, отправляются работать в шахты. Чтобы хоть как-то изменить ситуацию Робин при помощи малыша Джона и горстки революционеров решает обворовывать власть имущих и хоть как-то помогать тем, кто лишился всего.

Кадр из фильма «Робин Гуд: Начало»

Режиссер «Острых козырьков» и «Черного зеркала» Отто Батхерст снял веселую, размашистую историю с огромным количеством экшна, юмора и любовной линией. Тренировки Робина и Джона похожи на издевательства над Джеймсом МакЭвоем в «Особо опасном». Беготня героев напоминает недавнего «Бен-Гура», а перестрелки - классическую «Матрицу». При этом у каждого здесь своя цель, и даже шериф Ноттингем имеет свои две копейки, объясняющие, почему он все-таки стал таким нехорошим.

Кадр из фильма «Робин Гуд: Начало»

Больше всего главный герой напоминает современных супергероев, что-то среднее между Железным человеком и Зорро. Он точно так же мучается с тем, чтобы не раскрыть свою истинную личность перед девой Мэриан, противниками и просто людьми, хотя и прикрывается всего лишь платком. Маленький Джон становится для него не только наставником, но и в каком-то смысле Феей-Крестной, т.к. именно он создает его так хорошо узнаваемый внешний образ.

Кадр из фильма «Робин Гуд: Начало»

Создатели насобирали для сюжета множество всяких интересных штук, которые лучше раскрывают перед зрителями героев. Например, они поступили с Робином так же, как и в предыстории Хана Соло, где рассказывалась предыстория, как самый известный контрабандист галактики получил свою знаменитую фамилию. А местные вечеринки проводятся в стиле небезызвестного База Лурмана («Великий Гэтсби»), на них наведывается Робин, чтобы лучше понять шерифа Ноттингема и узнать хоть что-то про его планы.

Кадр из фильма «Робин Гуд: Начало»

Главного героя сыграл преуспевающий во всем и сразу Тэрон Эджертон («Kingsman»), его лучшего друга Джона – оскароносец Джейми Фокс («Полиция Майами»). Мэриан изобразила Ив Хьюстон («Больница Никербокер»). А противостоит им шериф Ноттингем с лицом Бена Мендельсона («Первому игроку приготовиться»), его оппонента по политическим взглядам сыграл бывший мистер Грей – Джейми Дорнан. Бывшего сослуживца Робина изобразил Пол Андерсон («Острые козырьки»), который появляется, чтобы навести в городе порядок, а главу церкви, заинтересованного в продолжение поступления денег, - живой классик Ф. Мюррэй Абрахам («Амадей»).

Кадр из фильма «Робин Гуд: Начало»

Картина «Робин Гуд: Начало», несмотря на все нестыковки и странности, получилась по-настоящему цельным блокбастером с достойным бюджетом, узнаваемыми лицами, симпатичной историей, экшном и заделом на продолжение. У создателей есть масса возможностей и вариаций развить столь интригующую историю и даже даже объединить Робина с кем-нибудь еще, чтобы укрепить позиции перед конкурентами. Идей полно, были бы желающие в такое вкладываться. Но пока у зрителей есть возможность в ближайшее время продолжить смотреть целую серию подобных проектов. Где самая, казалось бы, заезженная история сможет обрести новое прочтение, лицо, поклонников и миллион вариаций для дальнейшего развития этих сюжетов.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 29 ноября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Робин Гуд: Начало»