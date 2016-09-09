Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Спасти планету с Леонардо ДиКаприо Спасти планету с Леонардо ДиКаприо
Киноафиша Фильмы Спасти планету с Леонардо ДиКаприо
Before the Flood

Спасти планету с Леонардо ДиКаприо, 2016

2016 / США
8.3 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Всемирно известный актер и лауреат премии «Оскар» Леонардо Ди Каприо в 2014-м году стал почетным Послом Мира ООН, в чью задачу входило распространение информации об опасностях глобального потепления. Изучению этой проблемы со всех сторон и посвящен этот документальный фильм, сделанный совместно с режиссером-документалистом Фишером Стивенсом. Авторы фильма путешествуют по миру, выходят на тающие ледники, гуляют по вырубленным тропическим лесам, а также встречаются с самыми влиятельными людьми мира, от Папы Римского до Барака Обамы, чтобы узнать их мнение о том, как необходимо решать проблему глобального потепления. Фильм демонстрируется при поддержке телеканала National Geographic.

8.3 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 1 февраля 2018
Премьера в мире 9 сентября 2016
Возраст 12+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Фишер Стивенс
Фишер Стивенс
В ролях
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы с Леонардо ДиКаприо Фильмы с Леонардо ДиКаприо
Постер фильма Спасти планету с Леонардо ДиКаприо 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эдвард Нортон спас жизнь Леонардо ДиКаприо во время дайвинга ДиКаприо поплыл за пятнистыми скатами и не заметил, что его кислородный баллон подходит к концу.
Написать
25 ноября 2019 15:46
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Приложение киноафиши