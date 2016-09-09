Спасти планету с Леонардо ДиКаприо, 2016

Всемирно известный актер и лауреат премии «Оскар» Леонардо Ди Каприо в 2014-м году стал почетным Послом Мира ООН, в чью задачу входило распространение информации об опасностях глобального потепления. Изучению этой проблемы со всех сторон и посвящен этот документальный фильм, сделанный совместно с режиссером-документалистом Фишером Стивенсом. Авторы фильма путешествуют по миру, выходят на тающие ледники, гуляют по вырубленным тропическим лесам, а также встречаются с самыми влиятельными людьми мира, от Папы Римского до Барака Обамы, чтобы узнать их мнение о том, как необходимо решать проблему глобального потепления. Фильм демонстрируется при поддержке телеканала National Geographic.