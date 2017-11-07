«Спилберг»: Рецензия Киноафиши

Режиссер времени настоящего

Документальный фильм «Спилберг» — почти трехчасовая история о том, как мальчик, влюбленный в кино и снимавший любительские фильмы, сделал это делом всей своей жизни. Немного повзрослев, он заключил контракт с одной из киностудий и стал создавать для нее телефильмы. А получив возможность «выстрелить» с первой полнометражной картиной, наш герой умудрился превысить бюджет и растянуть съемочный процесс, но в итоге сорвал большой куш и снискал бешеную любовь зрителей. Его фильм «Челюсти» стал первым настоящим летним блокбастером, принеся баснословные деньги продюсерам и породив множество сиквелов и пародий. Именно после этой картины появилась традиция выпускать самые дорогие и масштабные постановки именно в дни летних каникул. Дальнейшую карьеру Стивен Спилберг выстраивал по похожей схеме. Он много рисковал, общался с помощью своих работ со зрителями на не всегда приятные темы и никогда не забывал, что от Стивена Спилберга ждут именно масштабных блокбастеров, переносящих публику в волшебные миры.

Кадр из фильма «Спилберг»

Из-за того, что многие режиссеры так и остаются загадками для публики и критиков, кинематографисты частенько прибегают к документалистике, чтобы раскрыть секреты, развеять мифы и познакомить зрителей с теми, кто смешил их, интриговал и не давал расслабиться во время просмотра фильма. Например, документалка «78/52» рассказывает о самой известной сцене картины «Психо» (конечно, речь о том самом эпизоде в душе) Альфреда Хичкока. В ней оголтелые фанаты фильма делятся впечатлениями от своих первых просмотров «Психо», а кинематографисты - неизвестными подробностями съемок и мыслями, как кино отразилось на жизни самого Хичкока. Или проект «Вуди Аллен» про самого депрессивного ньюйоркца наших дней - он прямо-таки пропитан реалистичностью, диалогами и героями режиссера «Манхеттена». Фильм идет больше трех часов, и вытерпеть его непросто, любовь к Аллену должна быть буквально безграничной.

Кадр из фильма «Спилберг»

Стоит вспомнить и «Следуй за мечтой» - рассказ о режиссере трилогии «Перед …» Ричарде Линклейтере, о котором большинству зрителей буквально ничего неизвестно. Эта картина раскрывает его не просто как талантливого кинематографиста, а как человека, борющегося с системой и студиями. Он никогда не шел на поводу - даже снимая кино для продюсеров, всегда находил возможность самовыражаться. «Комната 237», напротив, возвращает публику к одному проекту – «Сиянию» Стэнли Кубрика, который до сих пор на дух не переносит Стивен Кинг. Режиссер «Лолиты» и «Заводного апельсина» снял слишком «свой» фильм, оставив книгу только как базу для своей независимой картины. Критики, киноведы и зрители до сих пор спорят о том, что же в итоге снял Кубрик. По мнению большинства, режиссер так устал на съемках «Барри Линдона», что решил сыграть с публикой в игру и раскидал по картине множество параллелей и загадок, которые до сих пор будоражат умы посмотревших.

Кадр из фильма «Спилберг»

Как и «Знакомьтесь, Орсон Уэллс» - вроде бы про классического режиссера все слышали, а вот как и почему он снимал свои картины, почти никому неизвестно. А ведь человек мучился, всю жизнь положил ради своих картин. Спилберг, будучи еще мальчишкой, хотел совсем отказаться от режиссерских амбиций после того, как посмотрел картину «Лоуренс Аравийский», а потом пересмотрел ее и не смог себе отказать в непреодолимом желании создавать кино. А группа друзей-единомышленников, куда входили Джордж Лукас, Фрэнсис Форд Коппола, Брайан Де Пальма, Мартин Скорсезе, его в этом поддержали. Тогда было то время, когда одни символы эпохи ушли, а другие только пробовали себя в разных жанрах и стилях. Каждому давались возможности, они помогали друг другу, пользовались тем, что у кого-то лучше получается, а также договаривались на совместных проектах, когда понимали, что разделение обязанностей неизбежно.

Кадр из фильма «Спилберг»

Мальчик, с ловкостью снимавший свое кино без денег и звука, вырос в человека, который каждый проект пропускает через себя. Так и не попавший в киношколу, Спилберг учился на съемочной площадке и в кинозалах. Используя свои детские страхи и эмоции, которые давили на него и в зрелом возрасте, режиссер «Инопланетянина» тонко вплетал это все в свои проекты и таким образом пытался достучаться до кинозрителей. На него пытались вешать ярлыки, а он каждый раз умудрялся удивлять критиков. Никогда не представляя себя интеллектуалом, Спилберг всегда работал благодаря своей интуиции, ему всегда удавалось предвидеть ключевые моменты и снимать кино, которое будут обсуждать. При этом он частенько отказывался от многого во имя своей семьи и ее интересов. Для Стивена язык кино - это родной язык, благодаря которому он научился общаться с людьми. Кино для него - юмор, саспенс и душа, а самое главное, что он до сих пор в восторге от того, чем занимается.

Кадр из фильма «Спилберг»

На фоне других документальных картин «Спилберг» выглядит настоящим жанровым блокбастером, тем самым, который так любит самый известный и кассовый режиссер на планете. Это интересная, непростая и завораживающая история успеха с обязательными падениями - без них нельзя, иначе есть риск «зазвездиться», и моралью, которая может пригодиться следующим поколениям кинематографистов. При этом создатели не скатываются в морализаторство и унылые перечисления сборов, наград и прочих аналитически важных компонентов карьеры любого кинематографиста. Здесь есть множество эксклюзивных материалов со съемок, откровений, но не желтушных, звезд киноэкрана и правильных слов от самого Стивена Спилберга, который может себе позволить сейчас все и умудряется к каждому своему проекту привлекать огромное внимание и интерес со стороны как зрителей, так и критиков.

Дмитрий Бортников