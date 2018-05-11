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Киноафиша Рецензии «Истерия»: Рецензия Киноафиши

«Истерия»: Рецензия Киноафиши

11 мая 2018 00:00
«Истерия»: Рецензия Киноафиши
Верь рассудку, а не глазам

Том провёл большую часть своей жизни в психиатрической лечебнице. Он мало знает о современном мире и совершенно не представляет, как можно жить одному. Но однажды доктор решает, что Том поправился, и отпускает его домой. Поскольку лечение было принудительным, герою назначают испытательный срок, за который он должен доказать, что добровольно подчиняется закону. Том месяц не может покидать фамильный дом: ему на ногу надевают электронный браслет, а ещё каждый день он должен отчитываться перед специальной камерой. Казалось бы, он излечился, но Том всё равно не доверяет своим глазам. Когда он возвращается в родной дом, ему постоянно видятся разные ужасы, связанные с его прошлым и самоубийством отца. И в какой-то момент главный герой перестаёт различать, где правда, а где пугающие фантазии.

Кадр из фильма «Истерия»
Кадр из фильма «Истерия»

За последние пару лет компания Blumhouse успела выпустить фильмы, буквально взорвавшие мир, как например «Сплит» или «Прочь». Но поскольку студия специализируется на ужасах и триллерах со сравнительно небольшим бюджетом, были и откровенные провалы вроде «Правда или действие». Поэтому ожидать от «Истерии» можно было чего угодно: от шедевра до откровенной скуки. Но вышло что-то среднее. Вряд ли фильм можно считать эталоном жанра, однако это вполне крепкий триллер на грани с хоррором со множеством действительно страшных скримеров, парой неожиданных сюжетных поворотов и неплохим накалом эмоций.

Кадр из фильма «Истерия»
Кадр из фильма «Истерия»

Около половины экранного времени «Истерия» — практически театр одного актёра. Тофер Грейс, конечно, не поражает мастерством, зато его роль прописана очень живо. На многие события он реагирует чисто человеческим «да ладно», искренне пугается и действительно часто выглядит так, будто не верит своим глазам. Остальные большую часть фильма появляются эпизодически и только к финалу актёрам дают возможность проявить себя. Существенных героев всего четверо на весь сюжет, и все они держатся примерно на равных, выделяется разве что Каллэн Мулвей. Можно сказать, что здесь каждый ровно на своём месте и не перетягивает одеяло, всё-таки «Истерия» — фильм про героя Грейса.

Кадр из фильма «Истерия»
Кадр из фильма «Истерия»

Всё действие происходит в одном доме, но уж на его обстановку авторы не поскупились. Разных по атмосфере локаций здесь действительно много, и это позволяет пугать зрителя всеми возможными способами. Страхи здесь выбраны вполне стандартные, но классика потому и вечна, что можно бояться одного и того же годами. В сюжете есть зловещий скрип, потайные коридоры, монстры за кроватью, телефонные звонки, собаки, бассейн, странная видеозапись и главное — скримеры. Люди и чудовища появляются неожиданно и с обязательным громким звуком. Поэтому должный эффект от этих сцен будет только в кинотеатре. И в дополнение к хорошему звуку стоит отметить очень интересный саундтрек. Герой просидел большую часть жизни в заключении, поэтому плохо знаком с современной культурой. Стало быть, сам он слушает ретро-музыку. А новая знакомая дарит ему личную и довольно тяжёлую подборку. Поэтому всё динамичное начало картины сопровождают отличные песни из разных времён и жанров.

Кадр из фильма «Истерия»
Кадр из фильма «Истерия»

Но, к сожалению, финал может разочаровать часть зрителей. Вроде бы изначально авторы построили сюжет так, что обвинять фильм хоть в какой-то нелогичности просто глупо: герой, возможно, сумасшедший, а всё происходящее может быть игрой его воображения. Поэтому любые кошмары, родственники, погромы и нападения легко объяснимы. И ровно в тот момент, когда уже хочется самой безумной развязки, подобной «Американскому психопату», режиссёр и сценарист зачем-то включают логику. Сам по себе такой ход вполне неплох, он раскрывает интересную идею, что реальность может быть пострашнее бреда сумасшедшего.

Кадр из фильма «Истерия»
Кадр из фильма «Истерия»

А вот с предыдущей атмосферой он как-то не стыкуется. Состояние полного безумия освобождало от рамок любой последовательности и объяснений. По факту же выходит, что должно совпадать слишком много событий, чтобы сюжет выглядел разумным. Но если относиться к «Истерии» исключительно как к набору страшных сцен с жуткой атмосферой и громкими звуками, он свою роль вполне выполняет. И кстати, это редкий случай, когда не приходится критиковать русскую локализацию. В оригинале картина называется «Делириум», но за последние годы в мире кино так полюбили фильмы с этим названием, что нетрудно запутаться. Сменить его для проката на более привычное слово — решение логичное.

Алексей Хромов

В российском прокате с 10 мая 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Истерия»

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