«Истерия»: Рецензия Киноафиши

Верь рассудку, а не глазам

Том провёл большую часть своей жизни в психиатрической лечебнице. Он мало знает о современном мире и совершенно не представляет, как можно жить одному. Но однажды доктор решает, что Том поправился, и отпускает его домой. Поскольку лечение было принудительным, герою назначают испытательный срок, за который он должен доказать, что добровольно подчиняется закону. Том месяц не может покидать фамильный дом: ему на ногу надевают электронный браслет, а ещё каждый день он должен отчитываться перед специальной камерой. Казалось бы, он излечился, но Том всё равно не доверяет своим глазам. Когда он возвращается в родной дом, ему постоянно видятся разные ужасы, связанные с его прошлым и самоубийством отца. И в какой-то момент главный герой перестаёт различать, где правда, а где пугающие фантазии.

Кадр из фильма «Истерия»

За последние пару лет компания Blumhouse успела выпустить фильмы, буквально взорвавшие мир, как например «Сплит» или «Прочь». Но поскольку студия специализируется на ужасах и триллерах со сравнительно небольшим бюджетом, были и откровенные провалы вроде «Правда или действие». Поэтому ожидать от «Истерии» можно было чего угодно: от шедевра до откровенной скуки. Но вышло что-то среднее. Вряд ли фильм можно считать эталоном жанра, однако это вполне крепкий триллер на грани с хоррором со множеством действительно страшных скримеров, парой неожиданных сюжетных поворотов и неплохим накалом эмоций.

Кадр из фильма «Истерия»

Около половины экранного времени «Истерия» — практически театр одного актёра. Тофер Грейс, конечно, не поражает мастерством, зато его роль прописана очень живо. На многие события он реагирует чисто человеческим «да ладно», искренне пугается и действительно часто выглядит так, будто не верит своим глазам. Остальные большую часть фильма появляются эпизодически и только к финалу актёрам дают возможность проявить себя. Существенных героев всего четверо на весь сюжет, и все они держатся примерно на равных, выделяется разве что Каллэн Мулвей. Можно сказать, что здесь каждый ровно на своём месте и не перетягивает одеяло, всё-таки «Истерия» — фильм про героя Грейса.

Кадр из фильма «Истерия»

Всё действие происходит в одном доме, но уж на его обстановку авторы не поскупились. Разных по атмосфере локаций здесь действительно много, и это позволяет пугать зрителя всеми возможными способами. Страхи здесь выбраны вполне стандартные, но классика потому и вечна, что можно бояться одного и того же годами. В сюжете есть зловещий скрип, потайные коридоры, монстры за кроватью, телефонные звонки, собаки, бассейн, странная видеозапись и главное — скримеры. Люди и чудовища появляются неожиданно и с обязательным громким звуком. Поэтому должный эффект от этих сцен будет только в кинотеатре. И в дополнение к хорошему звуку стоит отметить очень интересный саундтрек. Герой просидел большую часть жизни в заключении, поэтому плохо знаком с современной культурой. Стало быть, сам он слушает ретро-музыку. А новая знакомая дарит ему личную и довольно тяжёлую подборку. Поэтому всё динамичное начало картины сопровождают отличные песни из разных времён и жанров.

Кадр из фильма «Истерия»

Но, к сожалению, финал может разочаровать часть зрителей. Вроде бы изначально авторы построили сюжет так, что обвинять фильм хоть в какой-то нелогичности просто глупо: герой, возможно, сумасшедший, а всё происходящее может быть игрой его воображения. Поэтому любые кошмары, родственники, погромы и нападения легко объяснимы. И ровно в тот момент, когда уже хочется самой безумной развязки, подобной «Американскому психопату», режиссёр и сценарист зачем-то включают логику. Сам по себе такой ход вполне неплох, он раскрывает интересную идею, что реальность может быть пострашнее бреда сумасшедшего.

Кадр из фильма «Истерия»

А вот с предыдущей атмосферой он как-то не стыкуется. Состояние полного безумия освобождало от рамок любой последовательности и объяснений. По факту же выходит, что должно совпадать слишком много событий, чтобы сюжет выглядел разумным. Но если относиться к «Истерии» исключительно как к набору страшных сцен с жуткой атмосферой и громкими звуками, он свою роль вполне выполняет. И кстати, это редкий случай, когда не приходится критиковать русскую локализацию. В оригинале картина называется «Делириум», но за последние годы в мире кино так полюбили фильмы с этим названием, что нетрудно запутаться. Сменить его для проката на более привычное слово — решение логичное.

Алексей Хромов

В российском прокате с 10 мая 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Истерия»