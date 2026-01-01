Отзывы о фильме
- Леонардо ДиКаприо не только сыграл в картине главную роль, но и выступил в качестве сопродюсера
Теодор Рузвельт прожил весьма насыщенную жизнь, отличившись на военном поприще, а затем в возрасте 40 лет став губернатором штата Нью-Йорк. Два года спустя в ноябре 1900 года президентом США снова переизбирают Уильяма Мак-Кинли, а Тедди Рузвельт становится вице-президентом. В сентябре 1901 года 25-й президент США Уильям Мак-Кинли погибает в результате покушения фанатика анархиста. 14 сентября после его смерти Тедди Рузвельт принёс присягу в качестве 26-го президента США. Таким образом, в 42-летнем возрасте он оказался самым молодым президентом за всю историю страны.