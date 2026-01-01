Оповещения от Киноафиши
Рузвельт

Roosevelt 18+
Факты

О фильме

- Леонардо ДиКаприо не только сыграл в картине главную роль, но и выступил в качестве сопродюсера

Теодор Рузвельт прожил весьма насыщенную жизнь, отличившись на военном поприще, а затем в возрасте 40 лет став губернатором штата Нью-Йорк.  Два года спустя в ноябре 1900 года президентом США снова переизбирают Уильяма Мак-Кинли, а Тедди Рузвельт становится вице-президентом.  В сентябре  1901 года 25-й президент США Уильям Мак-Кинли погибает в результате покушения фанатика анархиста. 14 сентября после его смерти Тедди Рузвельт принёс присягу в качестве 26-го президента США. Таким образом, в 42-летнем возрасте он оказался самым молодым президентом за всю историю страны.

Страна США
Год выпуска 2018
Производство Appian Way, Sikelia Productions
Другие названия
Roosevelt, Рузвельт, ルーズベルト
Режиссер
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
В ролях
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
