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Скоро в прокате "Корабль в Пусан"
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Оскар 2023
Новости: Оскар 2023
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Церемония «Оскар» 2023 обойдется без каких-либо кардинальных изменений
По словам организатора мероприятия, Академия решила «не менять что-то, что и так работает».
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21 ноября 2022 17:18
Ведущим предстоящей церемонии «Оскар» выступит Джимми Киммел
Продюсеры церемонии надеются, что Киммел сможет вернуть премии потерянную популярность.
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8 ноября 2022 12:39
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