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Киноафиша Новости Все открытия остались в первом сезоне: появились рецензии на финал «Игры в кальмара»

Все открытия остались в первом сезоне: появились рецензии на финал «Игры в кальмара»

27 июня 2025 17:47
Все открытия остались в первом сезоне: появились рецензии на финал «Игры в кальмара»

В разработке уже находится американский спин-офф, в котором сыграет Кейт Бланшетт.

Сегодня, 27 июня, на стрим-сервисе Netflix вышел третий и заключительный сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара», который в 2021 году покорил весь мир своей оригинальностью и бескомпромиссностью. Изначально проект задумывался как оконченная история, но успех побудил режиссера и сценариста Хван Дон-хёка взяться за продолжение. Критики сходятся во мнении, что превзойти первый сезон Хвану так и не удалось.

Клинт Уортингтон, RogerEbert.com:

«Трудно сказать, какие новые уроки мы извлекли из второго и третьего сезонов “Игры в кальмара”, которые бы не были вбиты в первый сезон с неистовой силой. Но это приключение в целом незабываемо, даже несмотря на гул тематических повторов».

Уильям Гудмен, TheWrap:

«Это шоу доказывает, что оно по-прежнему способно выдать трагически захватывающую историю, которая развлекает и побуждает эмоционально сливаться с персонажами».

Крис Эвангелиста, Slashfilm:

«И хотя Хван этого не показывает, можно почувствовать его усталость от этой работы, словно “Игра в кальмара” тяжко вздыхает и говорит: “Давайте уже наконец покончим с этим”».

Энджи Хан, The Hollywood Reporter:

«Мне не доставляет удовольствия констатировать, что третий и, к счастью, последний сезон “Игры в кальмара” всего лишь подтверждает то, что нам, как и Ки-хуну (Ли Джон-джэ), стоило оставить этот проклятый остров после его первой победы».

Молли Эдвардс, Total Film:

«Финал “Игры в кальмара” Хван Дон-хёка не лишен изъянов, но ведь ничто не безупречно. Но это смелый и бесстрашный сезон, который произвел на меня такое глубокое впечатление, что я рыдала по персонажам, как если бы я действительно была в трауре».

Дэн Эйнав, Financial Times:

«Динамичный темп и меткая режиссура делают этот сериал по-прежнему затягивающим зрелищем. Однако кажется, что по пути была утеряна внушительная доля мрачного веселья из первого сезона».

На данный момент третий сезон «Игры в кальмара» имеет на Rotten Tomatoes 88% «свежести» на основе 26 рецензий. Аналогичная оценка со стороны рядовых зрителей — лишь 46%.

Фото: Netflix
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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