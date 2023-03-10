Пощечина на сцене и украденные статуэтки: 10 главных скандалов за всю историю «Оскара»

Пощечина Уилла Смита Крису Року — 2022 год

Едва ли не главным событием прошлогодней церемонии «Оскар» стал конфликт между Уиллом Смитом и комиком Крисом Роком , который должен был вручить награду за «Лучший документальный фильм». Рок неудачно пошутил о жене Смита, актрисе Джаде Пинкетт-Смит , сравнив ее с солдатом Джейн. Такая шутка возмутила актера и неудивительно: экстравагантная прическа Джады — вынужденное следствие борьбы с алопецией. Смит поднялся на сцену и дал ведущему пощечину. В тот же вечер, получая награду как лучший актер за роль в фильме « Король Ричард », Смит извинился перед Академией за свое поведение. Но ни это, ни дальнейшие извинения перед Роком, ни отсутствие официальных обвинений со стороны последнего не сгладили ситуации, и Смиту на 10 лет запретили посещать премию, а некоторые студии приостановили проекты с его участием.

«Оскар-2022»

Путаница с конвертами — 2017 год

Сложно представить себе чувства участников съемочной группы, которые уже поднялись на сцену для получения долгожданной награды и вдруг узнали, что их объявили по ошибке. В 2017 году актеры Фэй Данауэй и Уоррен Битти , объявившие победителя в главной номинации премии «Лучший фильм», назвали мюзикл Дэмьена Шазелла « Ла-Ла-Ленд ». Когда съемочная группа уже поднялась на сцену, а продюсеры начали произносить благодарственную речь, выяснилось, что организаторы перепутали конверты. В итоге лучшим фильмом был признан « Лунный свет ».

Съемочная группа «Ла-Ла-Ленда» на сцене «Оскара»

Обвинения в расизме — 2016 год

В 2016 году СМИ возмутил тот факт, что уже второй год подряд среди номинантов в основных категориях нет ни одного афроамериканского актера. Против «Оскара» была развернута целая кампания. Режиссер Спайк Ли и уже упомянутые нами Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит призывали бойкотировать премию, а рэпер 50 Cent посоветовал Крису Року отказаться вести церемонию. В результате президент американской киноакадемии Шерил Бун-Айзекс пообещала впредь уделять больше внимания этому вопросу и добиться справедливости в выборе номинантов.

Уилл Смит с женой Джадой Пинкетт-Смит и детьми в 2016 году

Эффектное появление Саши Барона Коэна — 2012 год

Уж от кого, от кого, а от Саши Барона Коэна можно ожидать всякое. В 2012 году актер, который сыграл в номинированном на «Оскар» « Хранителе времени », заявил, что придет на церемонию в костюме генерал-адмирала Аладина из своего следующего фильма « Диктатор ». Члены Академии отозвали пригласительный билет Коэна, а когда это стало достоянием общественности, опровергли это решение. В итоге актер действительно появился на ковровой дорожке в эксцентричном наряде, да еще и высыпал себе под ноги содержимое урны с прахом (по словам самого Коэна, это прах — ни много ни мало — Ким Чен Ира).

Саша Барон Коэн на красной дорожке «Оскара» в 2012 году

Кража статуэток — 2000 год

История, поистине достойная криминального триллера. В 2000 году организаторы премии были не на шутку встревожены: за несколько дней до церемонии со склада исчезли все статуэтки «Оскар». Как выяснилось, рабочие склада таким образом решили подзаработать и продать награды, а когда это у них не получилось, они просто выбросили награды на ближайшую мусорку. Там их, к счастью, нашел местный бродяга Уилли Фалджир, который получил за спасение премии 50 тысяч долларов и билеты на церемонию.

Церемония «Оскар» 2000 года

Ночь в полицейском участке — 1983 год

Неприятный курьез произошел на «Оскаре» с польским режиссером Збигневом Рыбчинским. В 1983 году он получил статуэтку за «Лучший анимационный короткометражный фильм», но вначале ведущий церемонии неправильно произнес его имя, назвав Збигневом Скаем, а затем речь лауреата заглушил невовремя грянувший оркестр. Когда режиссер отлучился покурить, охрана отказалась пускать его в зал: недорогой костюм и кеды Рыбчинского показалась им подозрительными, а ломаный английский, на котором режиссер объяснялся с сильным акцентом, убедил их, что он еще и пьян. Завязалась драка. В итоге охрана вызвала полицию, и лауреат «Оскара» провел ночь в полицейском участке, пока не удалось прояснить ситуацию.

Кадр из получившего «Оскар» фильма Збигнева Рыбчинского «Танго»

Голый человек на сцене — 1974 год

Когда в 1974 году комик Дэвид Нивен готовился объявить Элизабет Тейлор , которая должна была вручить награду победителю, на сцене неожиданно появилась не знаменитая актриса, а абсолютно голый мужчина, который так же поспешно ретировался. Выяснилось, что им был скандальный фотограф Роберт Опал, чье появление Нивен прокомментировал так: «Не удивительно ли, что этот человек, выставивший напоказ свои недостатки, добился у вас лишь того, что вызвал смех?». Впрочем, некоторые считали, что эта акция была спланированной.

Элизабет Тейлор на церемонии «Оскар» 1974 года

Бойкот Марлона Брандо — 1973 год

Гениальный Марлон Брандо известен своим эксцентричным поведением не меньше, чем своими выдающимися ролями. В 1973 году она отказался от статуэтки за роль Вито Корлеоне в культовом « Крестном отце ». Он объяснил это тем, что он возмущен, как киноиндустрия относится к коренным американцам — роли индейцев в кино традиционно исполняли белые актеры. Вместо себя Брандо отправил на церемонию активистку Сашин Литтлфезер, которая подготовила восьмистраничную речь об угнетении индейцев, но была прервана ведущими.

Сашин Литтлфезер на церемонии «Оскар» 1973 года

Расовая сегрегация — 1940 год

Афроамериканка Хэтти МакДэниел стала первой темнокожей актрисой, получившей «Оскар». В 1940 году она удостоилась награды в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль Мамушки в « Унесенных ветром ». Однако эта знаменательная победа была омрачена рядом неприятных обстоятельств. Актриса была вынуждена сидеть в отдельной части зала, вдали от остальных актеров, и несмотря на протесты ее коллеги Кларка Гейбла , который грозился бойкотировать премию, переломить расовые предрассудки организаторов церемонии не удалось.

Хэтти МакДэниел в фильме «Унесенные ветром»

Незнакомец на премии — 1938 год

В 1938 году актриса Элис Брейди была удостоена «Оскара» за «Лучшую женскую роль второго плана» в исторической драме « В старом Чикаго ». Из-за травмы ноги актриса не смогла приехать на церемонию, и, когда ее имя было объявлено, на сцену поднялся неизвестный мужчина, который представился ее агентом и забрал награду. Незнакомца так и не нашли, и вскоре Брейди вручили копию полученного «Оскара».