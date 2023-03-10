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Киноафиша Новости Пощечина на сцене и украденные статуэтки: 10 главных скандалов за всю историю «Оскара»

Пощечина на сцене и украденные статуэтки: 10 главных скандалов за всю историю «Оскара»

10 марта 2023 12:00
Пощечина на сцене и украденные статуэтки: 10 главных скандалов за всю историю «Оскара»

Церемония награждения «Оскар» проходит ежегодно, начиная с 1929 года, и неудивительно, что за почти столетнюю историю существования на премии Американской киноакадемии происходило немало курьеров. Вспоминаем самые известные скандалы «Оскара».

 

Пощечина Уилла Смита Крису Року — 2022 год

Едва ли не главным событием прошлогодней церемонии «Оскар» стал конфликт между Уиллом Смитом и комиком Крисом Роком, который должен был вручить награду за «Лучший документальный фильм». Рок неудачно пошутил о жене Смита, актрисе Джаде Пинкетт-Смит, сравнив ее с солдатом Джейн. Такая шутка возмутила актера и неудивительно: экстравагантная прическа Джады — вынужденное следствие борьбы с алопецией. Смит поднялся на сцену и дал ведущему пощечину. В тот же вечер, получая награду как лучший актер за роль в фильме «Король Ричард», Смит извинился перед Академией за свое поведение. Но ни это, ни дальнейшие извинения перед Роком, ни отсутствие официальных обвинений со стороны последнего не сгладили ситуации, и Смиту на 10 лет запретили посещать премию, а некоторые студии приостановили проекты с его участием.

Пощечина на сцене и украденные статуэтки: 10 главных скандалов за всю историю «Оскара»
«Оскар-2022»

Путаница с конвертами — 2017 год

Сложно представить себе чувства участников съемочной группы, которые уже поднялись на сцену для получения долгожданной награды и вдруг узнали, что их объявили по ошибке. В 2017 году актеры Фэй Данауэй и Уоррен Битти, объявившие победителя в главной номинации премии «Лучший фильм», назвали мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-Ла-Ленд». Когда съемочная группа уже поднялась на сцену, а продюсеры начали произносить благодарственную речь, выяснилось, что организаторы перепутали конверты. В итоге лучшим фильмом был признан «Лунный свет».

Пощечина на сцене и украденные статуэтки: 10 главных скандалов за всю историю «Оскара»
Съемочная группа «Ла-Ла-Ленда» на сцене «Оскара»

Обвинения в расизме — 2016 год

В 2016 году СМИ возмутил тот факт, что уже второй год подряд среди номинантов в основных категориях нет ни одного афроамериканского актера. Против «Оскара» была развернута целая кампания. Режиссер Спайк Ли и уже упомянутые нами Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит призывали бойкотировать премию, а рэпер 50 Cent посоветовал Крису Року отказаться вести церемонию. В результате президент американской киноакадемии Шерил Бун-Айзекс пообещала впредь уделять больше внимания этому вопросу и добиться справедливости в выборе номинантов.

Пощечина на сцене и украденные статуэтки: 10 главных скандалов за всю историю «Оскара»
Уилл Смит с женой Джадой Пинкетт-Смит и детьми в 2016 году

Эффектное появление Саши Барона Коэна — 2012 год

Уж от кого, от кого, а от Саши Барона Коэна можно ожидать всякое. В 2012 году актер, который сыграл в номинированном на «Оскар» «Хранителе времени», заявил, что придет на церемонию в костюме генерал-адмирала Аладина из своего следующего фильма «Диктатор». Члены Академии отозвали пригласительный билет Коэна, а когда это стало достоянием общественности, опровергли это решение. В итоге актер действительно появился на ковровой дорожке в эксцентричном наряде, да еще и высыпал себе под ноги содержимое урны с прахом (по словам самого Коэна, это прах — ни много ни мало — Ким Чен Ира).

Пощечина на сцене и украденные статуэтки: 10 главных скандалов за всю историю «Оскара»
Саша Барон Коэн на красной дорожке «Оскара» в 2012 году

Кража статуэток — 2000 год

История, поистине достойная криминального триллера. В 2000 году организаторы премии были не на шутку встревожены: за несколько дней до церемонии со склада исчезли все статуэтки «Оскар». Как выяснилось, рабочие склада таким образом решили подзаработать и продать награды, а когда это у них не получилось, они просто выбросили награды на ближайшую мусорку. Там их, к счастью, нашел местный бродяга Уилли Фалджир, который получил за спасение премии 50 тысяч долларов и билеты на церемонию.

Пощечина на сцене и украденные статуэтки: 10 главных скандалов за всю историю «Оскара»
Церемония «Оскар» 2000 года

Ночь в полицейском участке — 1983 год

Неприятный курьез произошел на «Оскаре» с польским режиссером Збигневом Рыбчинским. В 1983 году он получил статуэтку за «Лучший анимационный короткометражный фильм», но вначале ведущий церемонии неправильно произнес его имя, назвав Збигневом Скаем, а затем речь лауреата заглушил невовремя грянувший оркестр. Когда режиссер отлучился покурить, охрана отказалась пускать его в зал: недорогой костюм и кеды Рыбчинского показалась им подозрительными, а ломаный английский, на котором режиссер объяснялся с сильным акцентом, убедил их, что он еще и пьян. Завязалась драка. В итоге охрана вызвала полицию, и лауреат «Оскара» провел ночь в полицейском участке, пока не удалось прояснить ситуацию.

Пощечина на сцене и украденные статуэтки: 10 главных скандалов за всю историю «Оскара»
Кадр из получившего «Оскар» фильма Збигнева Рыбчинского «Танго»

Голый человек на сцене — 1974 год

Когда в 1974 году комик Дэвид Нивен готовился объявить Элизабет Тейлор, которая должна была вручить награду победителю, на сцене неожиданно появилась не знаменитая актриса, а абсолютно голый мужчина, который так же поспешно ретировался. Выяснилось, что им был скандальный фотограф Роберт Опал, чье появление Нивен прокомментировал так: «Не удивительно ли, что этот человек, выставивший напоказ свои недостатки, добился у вас лишь того, что вызвал смех?». Впрочем, некоторые считали, что эта акция была спланированной.

Пощечина на сцене и украденные статуэтки: 10 главных скандалов за всю историю «Оскара»
Элизабет Тейлор на церемонии «Оскар» 1974 года

Бойкот Марлона Брандо — 1973 год

Гениальный Марлон Брандо известен своим эксцентричным поведением не меньше, чем своими выдающимися ролями. В 1973 году она отказался от статуэтки за роль Вито Корлеоне в культовом «Крестном отце». Он объяснил это тем, что он возмущен, как киноиндустрия относится к коренным американцам — роли индейцев в кино традиционно исполняли белые актеры. Вместо себя Брандо отправил на церемонию активистку Сашин Литтлфезер, которая подготовила восьмистраничную речь об угнетении индейцев, но была прервана ведущими.

Пощечина на сцене и украденные статуэтки: 10 главных скандалов за всю историю «Оскара»
Сашин Литтлфезер на церемонии «Оскар» 1973 года

Расовая сегрегация — 1940 год

Афроамериканка Хэтти МакДэниел стала первой темнокожей актрисой, получившей «Оскар». В 1940 году она удостоилась награды в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль Мамушки в «Унесенных ветром». Однако эта знаменательная победа была омрачена рядом неприятных обстоятельств. Актриса была вынуждена сидеть в отдельной части зала, вдали от остальных актеров, и несмотря на протесты ее коллеги Кларка Гейбла, который грозился бойкотировать премию, переломить расовые предрассудки организаторов церемонии не удалось.

Пощечина на сцене и украденные статуэтки: 10 главных скандалов за всю историю «Оскара»
Хэтти МакДэниел в фильме «Унесенные ветром»

Незнакомец на премии — 1938 год

В 1938 году актриса Элис Брейди была удостоена «Оскара» за «Лучшую женскую роль второго плана» в исторической драме «В старом Чикаго». Из-за травмы ноги актриса не смогла приехать на церемонию, и, когда ее имя было объявлено, на сцену поднялся неизвестный мужчина, который представился ее агентом и забрал награду. Незнакомца так и не нашли, и вскоре Брейди вручили копию полученного «Оскара».

Пощечина на сцене и украденные статуэтки: 10 главных скандалов за всю историю «Оскара»
В старом Чикаго

Фото: Legion-Media
Арина Виногородская
Арина Виногородская
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