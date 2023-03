Триумфы, мемы и трогательные речи: чем нам запомнился «Оскар-2023»

В ночь с 12 на 13 марта состоялась ежегодная, 95-я премия «Оскар» в Лос-Анджелесе. Церемония традиционно прошла в кинотеатре Dolby, но зрители по всему миру смогли посмотреть ее в онлайн-формате. В нашем материале подробно рассказываем о самых ярких событиях и впечатлениях вечера.

Больше никакой красной дорожки

Впервые за 62 года Академия поменяла цвет ковра на церемонии — из красной он превратился в светло-бежевый, с оттенком «шампань». Сообщается, что это решение было принято давним автором Vogue Лизой Лав и креативным директором Met Gala в Нью-Йорке Раулем Авилой. Но, по словам ведущего вечера Джимми Киммела, такие изменения были в первую очередь связаны с прошлогодним скандалом между Уиллом Смитом и Крисом Роком. В этот раз организаторы решили открыто продемонстрировать свою позицию, направленную против насилия, и попытались избежать всех возможных ассоциаций с рукоприкладством и кровью. Ведущие и репортеры активно продвигали термин champagne carpet, а некоторые даже иногда позволяли себе немного подшучивать над прошлогодним инцидентом.

К сожалению, не все гости оценили смену имиджа премии. Все те великолепные белые платья, в которых пришли некоторые селебрити, терялись и выглядели скучно без контраста с красным цветом.

В своих социальных сетях редактор Entertainment Weekly Оливер Геттел прокомментировал ситуацию следующим образом:

«Это шампанское только в том случае, если оно происходит из региона Шампань во Франции. В противном случае это просто сверкающий ковер».

Оскар-2023

Камбэк Джимми Киммела в роли ведущего

Главным лицом на сцене вновь стал американский комик и телеведущий Джимми Киммел. Для него эта премия уже стала третьей в его карьере — до этого он вел «Оскар» в 2017 и 2018 годах. Интересно, что после 90-й, юбилейной церемонии ходили слухи о запрете участия Киммела в качестве ведущего из-за его резких высказываний со сцены в сторону Дональда Трампа. Однако эти разговоры ничем не подкрепились, и Джимми как ни в чем не бывало спустился на сцену на парашюте и в очередной раз начал поражать своих гостей острыми шутками.

Джимми Киммел

Например, ведущий от души прошелся по видным участникам церемонии и особенно тонко подшучивал над мэтром Голливуда Стивеном Спилбергом и его картиной «Фабельманы»:

«Кажется, в Голливуде настолько закончились все идеи, что Стивену Спилбергу пришлось снять фильм про Стивена Спилберга».

Стивен Спилберг

Естественно, ведущий также не сдержался и выдал несколько колких, но весьма удачных шуток по поводу прошлогоднего скандала с пощечиной:

«Мы знаем, что сегодня особенная ночь, в которую вам (гостям) хочется веселиться и чувствовать себя в безопасности. И самое главное, мы знаем, что в безопасности хочу быть я. У нас усилена охрана, и если вдруг кто-то попытается совершить акт какого-либо насилия на этом шоу, вы будете тут же награждены «Оскаром» за лучшую мужскую роль».

Весь зал хором спел «Happy birthday»

Картина «Прощание по-ирландски» стала лучшей в номинации среди короткого метра. Во время своей речи на сцене продюсеры фильма Том Беркли и Росс Уайт возглавили грандиозное праздничное пение в честь дня рождения их главного актера, Джеймса Мартина.

«Эта награда на самом деле является второй по значимости вещью сегодняшнего дня, потому что у этого человека день рождения. Нам бы очень хотелось использовать оставшееся время здесь, чтобы спеть Джеймсу», — попросил со сцены Том Баркли.

Джеймс Мартин, Том Беркли и Росс Уайт

Неожиданный показ трейлера «Русалочки»

Одна из ведущих церемонии, Мелисса Маккарти, вышла на сцену вместе со своей коллегой Холли Бэйли для того, чтобы представить новый взгляд на фильм «Русалочка». Обе актрисы выступили с небольшой речью на тему своего участия в проекте, а затем огласили дату релиза — 26 мая.

Также в прямом эфире был показан первый трейлер картины, в котором зрители смогли увидеть Джона Хауэр-Кинга в роли принца Эрика, Хавьера Бардема в образе короля Тритона и, конечно, саму Мелиссу Маккарти в качестве Урсулы. Полноценный трейлер продемонстрировал уровень графики предстоящей ленты и, кроме этого, показал, как будет звучать главная песня.

Мелисса Маккарти и Холли Бэйли

«Я хочу, чтобы Колин Фаррелл смотрел на меня так же, как он смотрит на осла»

Во время премии Джимми Киммел вышел на сцену в сопровождении специального гостя — ослика в жилете с надписью Emotional Support Animal. Весь зал тепло встретил ушастого гостя. Естественно, это была милая отсылка к ослице Джинни из фильма «Банши Инишерина». Особенно взволнованным казался Колин Фаррелл, который с большим трепетом смотрел на животное, породив этим взглядом массу шуток от фанатов по типу «Я хочу, чтобы кто-нибудь смотрел на меня так же, как Колин Фаррелл смотрел на этого осла».

Колин Фаррелл

Брендан Фрейзер и Ке Хюи Куан заставили всех прослезиться

Брендан Фрейзер собрал полный зал оваций после объявления его победы в номинации «Лучшая мужская роль». На сцене он произнес трогательную речь о своем пути и недавнем возвращении, поблагодарил всю команду ленты «Кит», а также выразил благодарность своей семье.

Брендан Фрейзер

Кроме этого, Фрейзер назвал для себя честью быть номинированным вместе с другими актерами на «Оскаре», и, в частности, он особо поприветствовал одну из своих коллег, сказав: «Только киты могут плавать в глубине таланта Хонг Чау». Так актер отозвался о своей партнерше по фильму Хонг Чау, которая тоже была номинирована.

Другой эмоциональный момент произошел во время речи Ке Хюи Куаня, который получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Все везде и сразу». Под восторженные аплодисменты публики актер воскликнул: «Мама, посмотри, я выиграл «Оскар»!»

И далее он в слезах продолжил:

«Мое путешествие началось на лодке, когда мы бежали с родителями из Вьетнама в 1978 году. Я провел год в лагере для беженцев и каким-то образом оказался здесь, на самой большой сцене Голливуда. Такие истории случаются только в кино».

Ке Хюи Куань

Поздравить Ке Хюи Куана поспешил сам Харрисон Форд. Оба актера вместе снимались в фильме «Индиана Джонс и Храм судьбы», Харрисону на тот момент был 41 год, а Куану — всего лишь 12.

Харрисон Форд и Ке Хюи Куань

Джейми Ли Кертис стала локальным мемом церемонии

Актриса выиграла в номинации за «Лучшую женскую роль второго плана» все в той же ленте «Все везде и сразу». Во время оглашения ее имени, когда камера была наведена четко на нее, видно, что Джейми Ли Кертис эмоционально восклицает: «Oh, shut up!»

Также актриса успела ответить на реакцию интернет-пользователей касательно ее наряда. Кертис «попала в ловушку», надев платье практически тон в тон ковровой дорожке. В своей социальной сети Джейми написала: «Очевидно, на вручении «Оскара» ковровая дорожка будет соответствовать моим драпировкам», прикрепив к посту иллюстрацию покерфейса.

Джейми Ли Кертис

Рианна и Леди Гага выступили на одной сцене, но так и не взяли награды

Впервые за долгое время две музыкальные дивы оказались на одной сцене. Королева Ри исполнила композицию Lift me up, которая являлась саундтреком к фильму «Черная пантера: Ваканда навеки». А Леди Гага в необычайно скромном аутфите спела Hold my hand из фильма «Топ Ган: Маверик».

Рианна

И Рианна, и Леди Гага были номинированы в категории «Лучшая песня», однако «Оскар» за эту номинацию забрала композиция Naatu Naatu из индийского фильма «RRR: Рядом ревет революция».

М. М. Киравани, Chandrabose

Из забавного: на ковровой дорожке Леди Гага случайно столкнулась с одним из фотографов церемонии. Мужчина не удержал равновесие и упал, и певица поспешила его поднимать. В TikTok уже вовсю вирусится это видео, а особенно преданные фанаты жалеют, что на месте этого фотографа были не они.

Леди Гага

«Все везде и сразу» — главный победитель ночи

Абсолютным лидером и главным рекордсменом стала работа дуэта Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Все везде и сразу». Картина выиграла 7 номинаций из 11, включая категорию «Лучший фильм». Главная актриса, Мишель Йео, стала самой яркой звездой вечера. В своей чувственной речи она поблагодарила всю команду, а также посвятила свою награду маме, пояснив, что все мамы являются супергероями, без которых не было бы даже этой церемонии.

А еще добавила:

«Я хочу сказать: дамы, не позволяйте никому говорить вам, что ваше лучшее время уже позади», — сказала 60-летняя актриса со сцены.

Мишель Йео

Кстати, стоит отметить, что в социальных сетях разгорелся нешуточный скандал на тему того, что награду за главную женскую роль должна была получить Кейт Бланшетт за роль в фильме «Тар». Многие поклонники актрисы называли образ Лидии Тар «пиком актерского мастерства Кейт» и были крайне недовольны выбором Академии.