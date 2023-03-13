«Всё везде и сразу», Мишель Йео, Брендан Фрейзер: стали известны победители «Оскара» 2023
«На Западном фронте без перемен» на втором месте по количеству наград.
Сегодня в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения премий «Оскар». Главным триумфатором вечера стала научно-фантастическая лента «Всё везде и сразу», завоевавшая семь позолоченных статуэток в одиннадцати номинациях, включая «Лучший фильм» и режиссуру.
В основных актерских категориях победили Брендан Фрейзер («Кит») и Мишель Йео («Всё везде и сразу»), а за второй план академики поощрили экранных партнеров Йео по «Всё везде и сразу» в лице Ке Хюи Куана и Джейми Ли Кертис. Для всех четверых это были первые номинации в карьере.
На втором месте по количеству «Оскаров» оказалась военная драма «На Западном фронте без перемен», одержавшая победу в четырех категориях из девяти — «Лучший иностранный фильм» и три технические награды. На третьем «Кит» Даррена Аронофски с двумя статуэтками. Считавшиеся фаворитами «Банши Инишерина» (9 номинаций) и «Фабельманы» (7 номинаций) не получили ни одной премии. Лучший мультфильмом признан «Пиноккио Гильермо дель Торо», а документальной лентой — «Навальный».
Ниже приведен полный список победителей:
Лучший фильм:
- «Всё везде и сразу»
Лучший режиссер:
- Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт («Всё везде и сразу»)
Лучшая мужская роль:
- Брендан Фрейзер («Кит»)
Лучшая женская роль:
- Мишель Йео («Всё везде и сразу»)
Лучший актер второго плана:
- Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу»)
Лучшая актриса второго плана:
- Джейми Ли Кертис («Всё везде и сразу»)
Лучший анимационный фильм:
- «Пиноккио Гильермо дель Торо»
Лучший фильм на иностранном языке:
- «На Западном фронте без перемен» (Германия)
Лучший адаптированный сценарий:
- Сара Полли («Говорят женщины»)
Лучший оригинальный сценарий:
- Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт («Все везде и сразу»)
Лучшая операторская работа:
- Джеймс Френд («На Западном фронте без перемен»)
Лучшая песня:
- Naatu Naatu («RRR: Рядом ревет революция»)
Лучший оригинальный саундтрек:
- «На Западном фронте без перемен»
Лучшие визуальные эффекты:
- «Аватар: Путь воды»
Лучший монтаж:
- «Все везде и сразу»
Лучший звук:
- «Топ Ган: Мэверик»
Лучший грим:
- «Кит»
Лучшие костюмы:
- «Черная Пантера: Ваканда навеки»
Лучшая работа художника-постановщика:
- «На Западном фронте без перемен»
Лучший документальный фильм:
- «Навальный»
Лучший короткометражный фильм:
- «Прощание по-ирландски»
Лучший короткометражный анимационный фильм:
- «Мальчик, Крот, Лис и Конь»
Лучший короткометражный документальный фильм:
- «Заклинатели слонов»
Ведущим юбилейной церемонии выступил Джимми Киммел.