«Всё везде и сразу», Мишель Йео, Брендан Фрейзер: стали известны победители «Оскара» 2023

Сегодня в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения премий «Оскар». Главным триумфатором вечера стала научно-фантастическая лента «Всё везде и сразу», завоевавшая семь позолоченных статуэток в одиннадцати номинациях, включая «Лучший фильм» и режиссуру.

В основных актерских категориях победили Брендан Фрейзер («Кит») и Мишель Йео («Всё везде и сразу»), а за второй план академики поощрили экранных партнеров Йео по «Всё везде и сразу» в лице Ке Хюи Куана и Джейми Ли Кертис. Для всех четверых это были первые номинации в карьере.

На втором месте по количеству «Оскаров» оказалась военная драма «На Западном фронте без перемен», одержавшая победу в четырех категориях из девяти — «Лучший иностранный фильм» и три технические награды. На третьем «Кит» Даррена Аронофски с двумя статуэтками. Считавшиеся фаворитами «Банши Инишерина» (9 номинаций) и «Фабельманы» (7 номинаций) не получили ни одной премии. Лучший мультфильмом признан «Пиноккио Гильермо дель Торо», а документальной лентой — «Навальный».

Ниже приведен полный список победителей:

Лучший фильм:

«Всё везде и сразу»

Лучший режиссер:

Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт («Всё везде и сразу»)

Лучшая мужская роль:

Брендан Фрейзер («Кит»)

Лучшая женская роль:

Мишель Йео («Всё везде и сразу»)

Лучший актер второго плана:

Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу»)

Лучшая актриса второго плана:

Джейми Ли Кертис («Всё везде и сразу»)

Лучший анимационный фильм:

«Пиноккио Гильермо дель Торо»

Лучший фильм на иностранном языке:

«На Западном фронте без перемен» (Германия)

Лучший адаптированный сценарий:

Сара Полли («Говорят женщины»)

Лучший оригинальный сценарий:

Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт («Все везде и сразу»)

Лучшая операторская работа:

Джеймс Френд («На Западном фронте без перемен»)

Лучшая песня:

Naatu Naatu («RRR: Рядом ревет революция»)

Лучший оригинальный саундтрек:

«На Западном фронте без перемен»

Лучшие визуальные эффекты:

«Аватар: Путь воды»

Лучший монтаж:

«Все везде и сразу»

Лучший звук:

«Топ Ган: Мэверик»

Лучший грим:

«Кит»

Лучшие костюмы:

«Черная Пантера: Ваканда навеки»

Лучшая работа художника-постановщика:

«На Западном фронте без перемен»

Лучший документальный фильм:

«Навальный»

Лучший короткометражный фильм:

«Прощание по-ирландски»

Лучший короткометражный анимационный фильм:

«Мальчик, Крот, Лис и Конь»

Лучший короткометражный документальный фильм:

«Заклинатели слонов»

Ведущим юбилейной церемонии выступил Джимми Киммел.