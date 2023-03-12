Возраст им к лицу: как сейчас выглядят актеры, которые получили «Оскара» в нулевые

Открывает новое тысячелетие в истории «Оскара» культовая драма Сэма Мендеса «Красота по-американски», главная роль в которой — страдающего от кризиса среднего возраста неудачника Лестера Бернема — изначальна была написана под Спейси. До этого актер уже успел сделать себе имя, сыграв в триллере Дэвида Финчера « Семь » и детективе Брайана Сингера « Подозрительные лица ». «Красота по-американски», отхватившая на «Оскаре» целых пять статуэток, в том числе в основной номинации, окончательно закрепила за Спейси звездный статус. Актер продолжил сниматься как в фестивальных хитах (« Жизнь Дэвида Гейла », « У моря »), так и в массовом кино (« Возвращение Супермена », « Несносные боссы »). А новый виток его карьеры случился после того, как Спейси сыграл роль политика Фрэнсиса Андервуда в нашумевшем сериале Netflix « Карточный домик ». В 2017 году карьера актера резко пошла на спад. После того как стало известно о множественных случаях сексуального домогательствах со стороны Спейси, Netflix расторгла с ним контракт, а студии отказывались работать с актером. Сейчас Спейси нечасто появляется на публике, а первую роль после скандала ему удалось получить только в прошлом году — в историческом фильме «1242: Врата на Запад».

Кевин Спейси

Новозеландский актер Рассел Кроу начал свою карьеру, снимаясь в австралийских проектах, а с 1990-х стал получать приглашения из Голливуда. Настоящим прорывом стал пеплум Ридли Скотта «Гладиатор», в котором Кроу получил роль отважного полководца Максимуса, ставшего рабом. После триумфа «Гладиатора» Кроу вновь был номинирован на «Оскар» всего год спустя — за роль гениального математика в биографической драме « Игры разума », но в этот раз статуэтка досталась Дензелу Вашингтону. В фильмографии Кроу максимально разноплановые проекты: романтическая комедия « Хороший год », ремейк классического вестерна « Поезд на Юму », приключенческий фильм Ридли Скотта « Робин Гуд », экранизация Гюго « Отверженные », комедийный детектив « Славные парни », супергеройский боевик « Тор: Любовь и гром ». Сейчас в производстве находится проект о суперзлодее Крэйвене-охотнике, где актер сыграет роль его отца, Николая Кравина.

Рассел Кроу

Для Дензела Вашингтона ковровая дорожка «Оскара» 2002 года была далеко не первой. В 1988 году он был впервые номинирован за «Лучшую мужскую роль второго плана» в фильме «Клич свободы», а в 1990 году получил заветную статуэтку за роль солдата в военной драме « Слава ». Спустя три года Вашингтон вновь был номинирован на «Оскар», теперь уже за главную роль в байопике Спайка Ли « Малькольм Икс ». Роль опытного детектива Алонзо Харриса в триллере «Тренировочный день» стала первой отрицательной ролью в его карьере. Актер продолжает активно сниматься, в числе наиболее известных его работ — « Книга Илая », « Великий уравнитель », « Великолепная семерка ». В 2023 году планируется премьера продолжения уже упомянутого боевика «Великий уравнитель — 3», где коллегой Вашингтона по площадке стала Дакота Фаннинг .

Дензел Вашингтон

Эдриан Броуди начинал свою карьеру в конце 1980-х, снимаясь в эпизодических ролях в сериалах и телефильмах, а первое его заметное появление на большом экране случилось в 1998 году, когда он сыграл небольшую роль в военном фильме Терренса Малика « Тонкая красная линия ». Всемирную известность ему принесла роль польско-еврейского музыканта Владислава Шпильмана в исторической драме Романа Полански «Пианист». За эту роль Броуди получил «Оскара», став самым юным ее лауреатом, а также стал вторым в истории американским актером, получившим французскую премию «Сезар» (первым был Кристофер Ламберт ). Актер пробует себя в разных амплуа и регулярно работает с самыми известными и титулованными режиссерами: М. Найтом Шьямаланом (« Таинственный лес »), Уэсом Андерсоном (« Поезд на Дарджилинг », « Отель “Гранд Будапешт” », « Французский вестник »), Вуди Алленом (« Полночь в Париже »). В 2023 году ожидается сразу два проекта с участием Броуди: драма « Манодром », где его партнером по площадке стал Джесси Айзенберг , и приключенческий боевик с Аной де Армас и Крисом Эвансом « Без ответа ».

Эдриан Броуди

Шон Пенн — один из самых титулованных актеров современности, и, чтобы рассказать обо всех его заслугах, не хватит и целой книги. Актер начал свою карьеру в 1980-х. Первый успех пришел к нему после роли в комедии « Беспечные времена в “Риджмонт Хай” », а свадьба с Мадонной в 1985 году привлекла к нему небывалое внимание. Вскоре он дебютировал как режиссер — в 1991 году Пенн снял драму о двух братьях «Бегущий индеец». Первую номинацию на «Оскар» он получил за роль приговоренного к смертной казни преступника в фильме « Мертвец идет ». В 1997 году Пенн покорил и Канны — он получил приз за «Лучшую мужскую роль» в драме Ника Кассаветиса « Она прекрасна ». В 2004 году актер стал лауреатом «Оскара» — за главную роль в криминальной драме Клинта Иствуда «Таинственная река» о трех друзьях детства, которых спустя много лет вновь сталкивает вместе трагедия в семье одного из них. Спустя всего 5 лет Пенн снова покорил Американскую киноакадемию — на этот раз ролью в фильме « Харви Милк ». Сейчас Пенн снимается в триллере « Черные мухи », экранизации одноименного романа.

Шон Пенн

В 2005 году Джейми Фокс, до этого не имевший в своей копилке громких проектов, получил сразу две номинации на «Оскар»: за «Лучшую мужскую роль второго плана» в неонуарном триллере « Соучастник » и за «Лучшую мужскую роль» в байопике о знаменитом джазовом певце Рэе Чарльзе «Рэй». После успеха Фокс снялся в главной роли у Квентина Тарантино в « Джанго освобожденном » и сыграл роль суперзлодея Электро в фильмах « Новый Человек-паук: Высокое напряжение » и « Человек-паук: Нет пути домой ». Сейчас в разработке находится триллер «Оловянный солдатик», где вместе с Фоксом снялись Роберт Де Ниро и Ск отт Иствуд . Помимо этого, актер сделал и успешную музыкальную карьеру: его альбом Unpredictable 2005 года стал платиновым.

Джейми Фокс

В юности Форест Уитакер планировал стать футболистом, но из-за травмы позвоночника ему пришлось оставить спорт. Примечательно, что его первой ролью стала как раз роль футболиста в уже упомянутой комедии «Беспечные времена в “Риджмонт Хай”». Вскоре актер стал работать с признанными мастерами Голливуда: Мартином Скорсезе (« Цвет денег »), Джимом Джармушем (« Пес-призрак: Путь самурая »), Дэвидом Финчером (« Комната страха »). Безусловно, вершиной его карьеры стала роль президента Уганды, диктатора Иди Амина, в драме «Последний король Шотландии». Готовясь к роли, Уитакер отправился в Африку, чтобы встретиться с теми, кто лично знал Амина. После триумфа актер уверенно продолжил карьеру (« Эксперимент », « Из пекла », « Прибытие », « Черная пантера »). Сейчас актер вместе с Китом Харингтоном и Сиенной Миллер снимается в сериале « Экстраполяция » о проблемах изменения климата.

Форест Уитакер

Дэниел Дэй-Льюис — единственный актер, трижды выигравший «Оскар» за «Лучшую мужскую роль». Актер начинал свою карьеру с британского телевидения и театральных подмостков. Первый «Оскар» он получил в 1989 году за роль в биографической драме « Моя левая нога », в которой он сыграл роль ирландского художника Кристи Брауна, рожденного с церебральным параличом. Стоит отметить, что Дэй-Льюис очень тщательно подходит к выбору ролей, поэтому перерывы между его появлениями на большом экране — не редкость. В 2007 году он сыграл роль аморального предпринимателя Дэниела Плэйнвью в эпической драме Пола Томаса Андерсона «Нефть», которая принесла ему, помимо «Оскара», «Золотой глобус» и премию BAFTA. Следующий, третий «Оскар», актер получил пять лет спустя за роль Авраама Линкольна в биографической драме Стивена Спилберга « Линкольн ». На данный момент последняя роль Дэй-Льюиса в кино — роль гениального модельера Рейнольдса Вудкока в фильме « Призрачная нить ». После выхода фильма Дэй-Льюис объявил о завершении карьеры.