Возраст им к лицу: как сейчас выглядят актеры, которые получили «Оскара» в нулевые
Как изменились и чем сейчас занимаются актеры, получившие главную награду Американской киноакадемии двадцать лет назад.
Кевин Спейси — «Красота по-американски» (2000 год)
Открывает новое тысячелетие в истории «Оскара» культовая драма Сэма Мендеса «Красота по-американски», главная роль в которой — страдающего от кризиса среднего возраста неудачника Лестера Бернема — изначальна была написана под Спейси. До этого актер уже успел сделать себе имя, сыграв в триллере Дэвида Финчера «Семь» и детективе Брайана Сингера «Подозрительные лица». «Красота по-американски», отхватившая на «Оскаре» целых пять статуэток, в том числе в основной номинации, окончательно закрепила за Спейси звездный статус. Актер продолжил сниматься как в фестивальных хитах («Жизнь Дэвида Гейла», «У моря»), так и в массовом кино («Возвращение Супермена», «Несносные боссы»). А новый виток его карьеры случился после того, как Спейси сыграл роль политика Фрэнсиса Андервуда в нашумевшем сериале Netflix «Карточный домик». В 2017 году карьера актера резко пошла на спад. После того как стало известно о множественных случаях сексуального домогательствах со стороны Спейси, Netflix расторгла с ним контракт, а студии отказывались работать с актером. Сейчас Спейси нечасто появляется на публике, а первую роль после скандала ему удалось получить только в прошлом году — в историческом фильме «1242: Врата на Запад».
Рассел Кроу — «Гладиатор» (2001 год)
Новозеландский актер Рассел Кроу начал свою карьеру, снимаясь в австралийских проектах, а с 1990-х стал получать приглашения из Голливуда. Настоящим прорывом стал пеплум Ридли Скотта «Гладиатор», в котором Кроу получил роль отважного полководца Максимуса, ставшего рабом. После триумфа «Гладиатора» Кроу вновь был номинирован на «Оскар» всего год спустя — за роль гениального математика в биографической драме «Игры разума», но в этот раз статуэтка досталась Дензелу Вашингтону. В фильмографии Кроу максимально разноплановые проекты: романтическая комедия «Хороший год», ремейк классического вестерна «Поезд на Юму», приключенческий фильм Ридли Скотта «Робин Гуд», экранизация Гюго «Отверженные», комедийный детектив «Славные парни», супергеройский боевик «Тор: Любовь и гром». Сейчас в производстве находится проект о суперзлодее Крэйвене-охотнике, где актер сыграет роль его отца, Николая Кравина.
Дензел Вашингтон — «Тренировочный день» (2002 год)
Для Дензела Вашингтона ковровая дорожка «Оскара» 2002 года была далеко не первой. В 1988 году он был впервые номинирован за «Лучшую мужскую роль второго плана» в фильме «Клич свободы», а в 1990 году получил заветную статуэтку за роль солдата в военной драме «Слава». Спустя три года Вашингтон вновь был номинирован на «Оскар», теперь уже за главную роль в байопике Спайка Ли «Малькольм Икс». Роль опытного детектива Алонзо Харриса в триллере «Тренировочный день» стала первой отрицательной ролью в его карьере. Актер продолжает активно сниматься, в числе наиболее известных его работ — «Книга Илая», «Великий уравнитель», «Великолепная семерка». В 2023 году планируется премьера продолжения уже упомянутого боевика «Великий уравнитель — 3», где коллегой Вашингтона по площадке стала Дакота Фаннинг.
Эдриан Броуди — «Пианист» (2003 год)
Эдриан Броуди начинал свою карьеру в конце 1980-х, снимаясь в эпизодических ролях в сериалах и телефильмах, а первое его заметное появление на большом экране случилось в 1998 году, когда он сыграл небольшую роль в военном фильме Терренса Малика «Тонкая красная линия». Всемирную известность ему принесла роль польско-еврейского музыканта Владислава Шпильмана в исторической драме Романа Полански «Пианист». За эту роль Броуди получил «Оскара», став самым юным ее лауреатом, а также стал вторым в истории американским актером, получившим французскую премию «Сезар» (первым был Кристофер Ламберт). Актер пробует себя в разных амплуа и регулярно работает с самыми известными и титулованными режиссерами: М. Найтом Шьямаланом («Таинственный лес»), Уэсом Андерсоном («Поезд на Дарджилинг», «Отель “Гранд Будапешт”», «Французский вестник»), Вуди Алленом («Полночь в Париже»). В 2023 году ожидается сразу два проекта с участием Броуди: драма «Манодром», где его партнером по площадке стал Джесси Айзенберг, и приключенческий боевик с Аной де Армас и Крисом Эвансом «Без ответа».
Шон Пенн — «Таинственная река» (2004 год)
Шон Пенн — один из самых титулованных актеров современности, и, чтобы рассказать обо всех его заслугах, не хватит и целой книги. Актер начал свою карьеру в 1980-х. Первый успех пришел к нему после роли в комедии «Беспечные времена в “Риджмонт Хай”», а свадьба с Мадонной в 1985 году привлекла к нему небывалое внимание. Вскоре он дебютировал как режиссер — в 1991 году Пенн снял драму о двух братьях «Бегущий индеец». Первую номинацию на «Оскар» он получил за роль приговоренного к смертной казни преступника в фильме «Мертвец идет». В 1997 году Пенн покорил и Канны — он получил приз за «Лучшую мужскую роль» в драме Ника Кассаветиса «Она прекрасна». В 2004 году актер стал лауреатом «Оскара» — за главную роль в криминальной драме Клинта Иствуда «Таинственная река» о трех друзьях детства, которых спустя много лет вновь сталкивает вместе трагедия в семье одного из них. Спустя всего 5 лет Пенн снова покорил Американскую киноакадемию — на этот раз ролью в фильме «Харви Милк». Сейчас Пенн снимается в триллере «Черные мухи», экранизации одноименного романа.
Джейми Фокс — «Рэй» (2005 год)
В 2005 году Джейми Фокс, до этого не имевший в своей копилке громких проектов, получил сразу две номинации на «Оскар»: за «Лучшую мужскую роль второго плана» в неонуарном триллере «Соучастник» и за «Лучшую мужскую роль» в байопике о знаменитом джазовом певце Рэе Чарльзе «Рэй». После успеха Фокс снялся в главной роли у Квентина Тарантино в «Джанго освобожденном» и сыграл роль суперзлодея Электро в фильмах «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» и «Человек-паук: Нет пути домой». Сейчас в разработке находится триллер «Оловянный солдатик», где вместе с Фоксом снялись Роберт Де Ниро и Скотт Иствуд. Помимо этого, актер сделал и успешную музыкальную карьеру: его альбом Unpredictable 2005 года стал платиновым.
Форест Уитакер — «Последний король Шотландии» (2007 год)
В юности Форест Уитакер планировал стать футболистом, но из-за травмы позвоночника ему пришлось оставить спорт. Примечательно, что его первой ролью стала как раз роль футболиста в уже упомянутой комедии «Беспечные времена в “Риджмонт Хай”». Вскоре актер стал работать с признанными мастерами Голливуда: Мартином Скорсезе («Цвет денег»), Джимом Джармушем («Пес-призрак: Путь самурая»), Дэвидом Финчером («Комната страха»). Безусловно, вершиной его карьеры стала роль президента Уганды, диктатора Иди Амина, в драме «Последний король Шотландии». Готовясь к роли, Уитакер отправился в Африку, чтобы встретиться с теми, кто лично знал Амина. После триумфа актер уверенно продолжил карьеру («Эксперимент», «Из пекла», «Прибытие», «Черная пантера»). Сейчас актер вместе с Китом Харингтоном и Сиенной Миллер снимается в сериале «Экстраполяция» о проблемах изменения климата.
Дэниел Дэй-Льюис — «Нефть» (2008 год)
Дэниел Дэй-Льюис — единственный актер, трижды выигравший «Оскар» за «Лучшую мужскую роль». Актер начинал свою карьеру с британского телевидения и театральных подмостков. Первый «Оскар» он получил в 1989 году за роль в биографической драме «Моя левая нога», в которой он сыграл роль ирландского художника Кристи Брауна, рожденного с церебральным параличом. Стоит отметить, что Дэй-Льюис очень тщательно подходит к выбору ролей, поэтому перерывы между его появлениями на большом экране — не редкость. В 2007 году он сыграл роль аморального предпринимателя Дэниела Плэйнвью в эпической драме Пола Томаса Андерсона «Нефть», которая принесла ему, помимо «Оскара», «Золотой глобус» и премию BAFTA. Следующий, третий «Оскар», актер получил пять лет спустя за роль Авраама Линкольна в биографической драме Стивена Спилберга «Линкольн». На данный момент последняя роль Дэй-Льюиса в кино — роль гениального модельера Рейнольдса Вудкока в фильме «Призрачная нить». После выхода фильма Дэй-Льюис объявил о завершении карьеры.