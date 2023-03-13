Звезда гонконгских боевиков: 10 интересных фактов о Мишель Йео, получившей «Оскар» за «Лучшую женскую роль»

Все, что вам нужно знать об обладательнице заветной статуэтки.

Фантастический боевик « Все везде и сразу » двух Дэниелов — Дэна Квана и Дэниела Шайнерта — стал настоящей сенсацией «Оскара», забрав статуэтки в 7 номинациях, в том числе и за «Лучшую женскую роль». Вспоминаем, что мы знаем об исполнительнице роли Эвелин Вонг Мишель Йео .

Мишель Йео начинала свой творческий путь не как актриса, а как танцовщица. Она с детства занималась балетом, а позднее поступила в одно из самых престижных танцевальных заведений — Лондонскую королевскую академию танца. К сожалению, там Йео получила травму позвоночника, из-за которой не смогла продолжить танцевальную карьеру, но целеустремленная девушка решила не сдаваться и переключилась на постановку танцевальных номеров. Она окончила академию, став бакалавром искусств со специализацией в области хореографии и драматургии.

Мишель Йео в детстве

Мишель Йео неоднократно принимала участие в конкурсах красоты. В 1983 году она стала обладательницей титула «Мисс Малайзия» и вскоре представила Малайзию на конкурсе красоты «Мисс мира». В 1997 году актриса вошла в список 50 самых красивых людей мира по версии журнала People.

Мишель Йео на конкурсе красоты 1983 года

Свою актерскую карьеру Мишель Йео начала с рекламных роликов. После победы в конкурсе красоты ее пригласили сняться в рекламе, где ее партнером по площадке стал Джеки Чан .

Мишель Йео и Джеки Чан

Первым появлением Йео на большом экране стала небольшая роль в гонконгском боевике «Филин и Слоненок» в 1984 году. А вскоре — в 1992 году — актриса вновь пересеклась на съемочной площадке с Джеки Чаном, сыграв роль инспектора полиции Джессики Енг в боевике «Полицейская история — 3: Суперполицейский».

Мишель Йео в фильме «Полицейская история — 3: Суперполицейский»

Сделав карьеру в гонконгских боевиках и историях про восточные единоборства, актриса отправилась покорять Голливуд. Первой ее крупной ролью стала роль агента китайской разведки Вей Лин в очередной части бондианы « Завтра не умрет никогда », а мировую славу ей принесла главная роль в фильме Энга Ли « Крадущийся тигр, затаившийся дракон », который стал самой кассовой неанглоязычной картиной в истории американского проката.

Крадущийся тигр, затаившийся дракон

Пекло

С 2004 года актриса замужем за автогонщиком и бывшим президентом Международной автомобильной федерации Жаном Тодтом, с которым они познакомились на открытии автодрома в Шанхае.

Мишель Йео и Жан Тодт на церемонии «Оскар»

Мишель Йео разговаривает на трех языках: английском, малайском и кантонском диалекте китайского. «Все везде и сразу» — не единственный фильм с участием Йео на «Оскаре-2023». Актриса также исполнила небольшую роль в фантастическом боевике Джеймса Кэмерона « Аватар-2: Путь воды ». Ее героиня — доктор Карина Моуг — также появится в следующей части «Аватара».

Мишель Йео на съемках фильма «Аватар-2: Путь воды»

В 2022 году, после выхода «Все везде и сразу», журнал Time признал Мишель Йео «Иконой года».

«Сценарий этого фильма – то, чего я ждала долгое время. Я подумала, что это даст мне возможность показать моим фанатам, моей семье, моей аудитории, на что я способна. Быть смешной, быть настоящей, быть грустной. Наконец-то кто-то поймет, что я могу делать все эти вещи», — рассказывала актриса.