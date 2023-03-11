Доставка пиццы и падение Дженнифер Лоуренс: 8 самых смешных и нелепых моментов «Оскара» за всю историю премии

Премия «Оскар», несмотря на ежегодные споры и циничные комментарии критиков, продолжает сохранять статус самой престижной кинопремии, заставляя каждую начинающую актрису и амбициозного режиссера мечтать о заветной статуэтке. Однако порой самым запоминающимся событием премии становится не объявление лауреатов, а моменты, когда все идет не по плану…

Этот «Оскар», которого нет…

История неудачного «Оскара-2017» свежа в памяти тысяч киноманов, а сотрудникам киноакадемии придется еще много лет краснеть за беспрецедентный казус, произошедший во время награждения лучшего фильма года. Актер Уоррен Битти, которому поручили объявить победителя, назвал лауреатом фильм «Ла-Ла Ленд». Однако через несколько минут выяснилось, что Битти получил не тот конверт, а настоящий победитель премии – «Лунный свет» Барри Дженкинса. К тому моменту, как ошибка вскрылась, продюсер «Ла-Ла Ленда» Джордан Хоровиц успел поблагодарить всю свою родословную, а его коллега Марк Платт – дать зрительному залу философское наставление никогда не переставать мечтать. Надеемся, что Платт продолжает следовать своему собственному совету, ведь с тех пор «Оскар» он так и не получил.

Оскар-2017

Уилл Смит и внезапная пощечина

Уилл Смит давно известен своей вспыльчивостью и взрывным характером, однако на «Оскаре-2022» актер превзошел самого себя. Инцидент произошел из-за шутки ведущего церемонии Криса Рока о супруге Смита, Джаде Смит. Комик поприветствовал Джаду со сцены и произнес следующее: «Жду не дождусь выхода “Солдата Джейн – 2”», намекая на новую короткую стрижку актрисы. Судя по реакции Джады, шутка задела ее за живое, учитывая, что побриться налысо ей пришлось из-за прогрессирующей алопеции. После этой неосторожной фразы Уилл Смит устремился на сцену и наградил Рока увесистой пощечиной. Несмотря на то что многие зрители до последнего верили, что удар был частью сценария, довольно скоро стало понятно, что выходка стала неожиданностью для всех, включая Джаду, Рока и самого виновника. Расплата не заставила себя долго ждать – за свой поступок актер получил 10-летний запрет на посещение мероприятий киноакадемии, несмотря на то что в злополучный вечер свою награду он все-таки получил.

Оскар-2022

Доставка пиццы от Эллен ДеДженерес

Мероприятия вроде премии «Оскар» олицетворяют собой весь пафос и лоск киноиндустрии. Именно поэтому вести престижные премии нередко выпадает известным комикам и юмористам, которые могут сбить спесь со звезд А-листа и снизить градус серьезности события до, скажем… совместного поедания пиццы. Да, именно так известная американская телеведущая Эллен ДеДженерес решила прервать церемонию вручения наград. Такое положение дел стало сюрпризом и для доставщика, выходца из России Эдгара Мартиросяна, который в ту ночь заработал 1000 долларов на чаевых. К слову, самая обычная десятидолларовая пицца стала отличной проверкой голливудских звезд на снобизм – кто-то вежливо отказался, а некоторые принялись с удовольствием раскладывать пиццу по тарелкам, не боясь запачкать дорогостоящие костюмы и кутюрные платья.

Оскар-2014

Дженнифер Лоуренс и шампанское

Дженнифер Лоуренс принадлежит к той редкой категории звезд, которые не боятся показаться смешными. И так уж вышло, что нелепые ситуации на ковровой дорожке «Оскара» стали для актрисы своего рода традицией. Лоуренс становилась героиней оскаровских мемов как минимум дважды. На церемонии 2018 года девушка заметно перебрала с шампанским: сначала она портила кадры с ковровой дорожки коллегам по цеху, а затем пробиралась к своему месту прямо по спинкам кресел. Именно в этот год актриса снималась в триллере «Красный воробей», где перевоплощалась в российскую шпионку, – многие зрители шутили, что выйти из образа русской ей так и не удалось.

Оскар-2018

Голый активист

Но не стоит думать, что забавные оскаровские фейлы стали происходить лишь с появлением Дженнифер Лоуренс. На церемонии 1974 года курьезный случай произошел во время награждения победителя в номинации «Лучший фильм». Британский актер Дэвид Нивен собирался позвать Элизабет Тейлор для оглашения результатов, когда позади него появился полностью обнаженный мужчина. Реакция Нивена была довольно резкой: «Разве не интересно думать, что, вероятно, единственный смех, который человек когда-либо получит в своей жизни, будет от того, что он разденется и продемонстрирует свои недостатки?» Голым мужчиной был Роберт Опель, художник и ЛГБТ-активист. Что подтолкнуло его к такой выходке, неизвестно, однако многие утверждают, что инцидент был организован продюсером шоу Джеком Хейли – младшим.

Оскар-1974

Анджелина Джоли и вездесущая нога

Нередко все внимание зрителей премии достается не звездам, а их нарядам. Так, образ Анджелины Джоли с «Оскара-2012» разошелся на мемы быстрее, чем актриса успела добраться до дома. Все дело в том, что на церемонию Джоли пришла в роскошном бархатном платье с большим разрезом вдоль юбки и при любом удобном случае демонстрировала свою длинную ногу. Несмотря на то что ногам актрисы можно позавидовать, поза выглядела очень неестественно.

Оскар-2012

Джон Траволта и неловкий поцелуй

Еще один неловкий момент кинопремии связан с известным актером Джоном Траволтой. В 2015 году на красной ковровой дорожке он столкнулся с бывшей коллегой по фильму «Любовная лихорадка» 2004 года Скарлетт Йоханссон. Приятная встреча подтолкнула актера к внезапному проявлению чувств, украсившему первые полосы звездных таблоидов: Траволта попытался поцеловать Йоханссон, но та, судя по фото, не была в восторге от жеста. Фотография так сильно завирусилась в сети, что актрисе пришлось объясняться в одном из своих интервью.

Оскар-2015

Падение Дженнифер Лоуренс

Абсолютная рекордсменка по неловким моментам Дженнифер Лоуренс смогла отличиться даже в ту ночь, когда получила заветную статуэтку. Выходя на сцену за наградой, актриса запуталась в собственном платье Dior и упала прямо на лестнице. Коллега актрисы поспешил ей на помощь, но Лоуренс смогла подняться сама. Добравшись до микрофона, она произнесла что-то вроде: «Вы, ребята, встали только потому, что вам стало меня жаль, так как я упала. Это действительно очень неловкая ситуация». Этот случай впоследствии вспоминали ведущие других премий, не раз заставляя девушку краснеть.