Не только Индиана Джонс: 7 легендарных героев, которые возвращаются на экраны
Спустя пятнадцать лет после выхода фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» неутомимый авантюрист возвращается на экраны в новом приключении. Вспоминаем, кого еще из культовых героев мы увидим в ближайшее время.
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Индиана Джонс
Дата премьеры: 29 июня 2023
Где: «Индиана Джонс и колесо судьбы»
Харизматичный авантюрист-археолог Индиана Джонс, то и дело ввязывающийся в рискованные приключения — один из самых узнаваемых персонажей мирового кинематографа. Впервые он появился на экранах в далеком 1981 году: тогда ему предстояло отыскать таинственный артефакт — Ковчег Завета. С тех пор франшиза разрослась до пяти полнометражных фильмов, телесериала и несколльких игр. Выхода пятой и, по словам создателей, финальной части серии «Индиана Джонс и Колесо судьбы» мы ждали с 2010 года, когда Джордж Лукас анонсировал проект, но съемки то и дело переносились, завершившись только к 2023 году. Харрисон Форд вернулся к своему персонажу, и на этот раз его герой окажется в центре космической гонки, а помогать ему будет крестница в исполнении звезды «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж.
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Итан Хант
Дата премьеры: 14 июля 2023
Где: «Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1»
Близится к завершению и история спецагента Итана Ханта, для которого любая миссия, вопреки названию франшизы, выполнима. Первая часть была снята в 1996 году. За это время Итан Хант успел обелить своё имя и снять с себя несправедливые обвинения, вскарабкаться по стенам Бурдж-Халифа и даже спасти человечество от смертельного вируса. Действие нового фильма разворачивается сразу после событий шестой части, и в этот раз, чтобы победить злодея, герою Тома Круза придётся выполнить ещё больше головокружительных смертельных трюков — например, слететь на мотоцикле с высокой скалы. Компанию ему составит, как всегда, верный товарищ и гениальный хакер Лютер Стикелл в исполнении Винга Рэймза. В режиссерское кресло вернулся Кристофер МакКуорри — он снимал «Племя изгоев» и «Последствия».
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Отряд наёмников «Неудержимые»
Дата премьеры: 21 сентября 2023
Где: «Неудержимые 4»
В 2010 году на экраны вышел фильм «Неудержимые» — драйвовый боевик об элитных наёмниках, собравший главных звезд 1980-90-х: Сильвестра Сталонне, Джета Ли, Микки Рурка, Эрика Робертса. В 4 части франшизы ставки многократно возрастают: теперь герои оказываются втянуты в ядерный конфликт между Россией и США. А сам отряд ждут изменения: вместо Барни Росса лидером становится Ли Кристмас в исполнении Джейсона Стэйтема. Режиссёром стал Скотт Во, знакомый нам по «Жажде скорости».
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Крис МакНил
Дата премьеры: 13 октября 2023
Где: «Экзорцист»
В 2020 году стало известно, что режиссёр Дэвид Гордон Грин (на его счету несколько фильмов из франшизы «Хэллоуин») собирается перезапустить легендарную серию хорроров «Изгоняющий дьявола». По сюжету фильм является прямым продолжением оригинала и рассказывает о мужчине Таннера, который, пытаясь спасти своего ребенка, одержимого демоном, обращается за помощью к Крис МакНил, чья дочь много лет назад также была в плену у Пазузу. Актриса Эллен Берстин вернулась к роли Макнил, а роль Таннера досталась звезде мюзиклов Лесли Одому мл.
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Кориолан Сноу
Дата премьеры: 15 ноября 2023
Где: «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях»
В 2020 году на волне успеха оригинальной трилогии «Голодные игры» писательница Сьюзен Коллинз выпустила роман «Баллада о змеях и певчих птицах», действие которого разворачивается за несколько десятков лет до истории Китнисс Эвердин. В центре внимания приквела — становление Кориолана Сноу, жестокого тирана Панема, который после выпуска из Академии становится ментором девушки из бедного дистрикта Люси Грей Бэрд. Ее роль досталась звезде «Вестсайдской истории» Рэйчел Зеглер, а роль юного Сноу исполнит известный нам по сериалу «Билли Кид» Том Блит. В режиссерское кресло вернется автор трилогии Фрэнсис Лоуренс, так что можно за сохранение атмосферы оригинала можно не переживать.
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Вилли Вонка
Дата премьеры: 15 декабря 2023
Где: «Вилли Вонка»
Роман Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика» экранизировали дважды. В 1971 году Джин Уайлдер сыграл эксцентричного кондитера в фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», но большинству современных зрителей он запомнился в исполнении Джонни Деппа в экранизации Тима Бертона 2005 года. Режиссёр Пол Кинг, снявший «Приключения Паддингтона», решил сосредоточиться на юности чудака и создать приквел знаменитой истории. Роль Вилли досталась Тимоти Шаламе. Также в фильме снялись Оливия Колман, комик Кигэн-Майкл Ки и звезда «Формы воды» Салли Хокинс.
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Чужой
Дата премьеры: 16 августа 2024
Где: «Чужой: Ромул»
Франшиза об агрессивном инопланетянине — едва ли не рекордсмен по количеству громких имен, задействованных в производстве. Первую часть приключений Эллен Рипли снял Ридли Скотт, вторую — Джеймс Кэмерон, третью — Дэвид Финчер, четвертую — Жан-Пьер Жене. В приквелах Сигурни Уивер уже не снималась, а история разрослась до целой киновселенной, где кровожадным монстрам противостоят разные герои. Главную роль в новой части серии исполнит Кэйли Спэни, которую мы видели в триллере «Ничего хорошего в отеле “Эль Рояль”» и сериале «Мейр из Исттауна», а режиссёром выступит известный фильмом ужасов «Не дыши» Федерико Альварес. Подробности сюжета пока держатся в секрете.