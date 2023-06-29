Не только Индиана Джонс: 7 легендарных героев, которые возвращаются на экраны

Спустя пятнадцать лет после выхода фильма « Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа » неутомимый авантюрист возвращается на экраны в новом приключении. Вспоминаем, кого еще из культовых героев мы увидим в ближайшее время.

Индиана Джонс

Дата премьеры: 29 июня 2023

Где: « Индиана Джонс и колесо судьбы »

Харизматичный авантюрист-археолог Индиана Джонс, то и дело ввязывающийся в рискованные приключения — один из самых узнаваемых персонажей мирового кинематографа. Впервые он появился на экранах в далеком 1981 году: тогда ему предстояло отыскать таинственный артефакт — Ковчег Завета. С тех пор франшиза разрослась до пяти полнометражных фильмов, телесериала и несколльких игр. Выхода пятой и, по словам создателей, финальной части серии «Индиана Джонс и Колесо судьбы» мы ждали с 2010 года, когда Джордж Лукас анонсировал проект, но съемки то и дело переносились, завершившись только к 2023 году. Харрисон Форд вернулся к своему персонажу, и на этот раз его герой окажется в центре космической гонки, а помогать ему будет крестница в исполнении звезды « Дряни » Фиби Уоллер-Бридж .

Индиана Джонс и колесо судьбы

Итан Хант

Дата премьеры: 14 июля 2023

Где: « Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1 »

Близится к завершению и история спецагента Итана Ханта, для которого любая миссия, вопреки названию франшизы, выполнима. Первая часть была снята в 1996 году. За это время Итан Хант успел обелить своё имя и снять с себя несправедливые обвинения, вскарабкаться по стенам Бурдж-Халифа и даже спасти человечество от смертельного вируса. Действие нового фильма разворачивается сразу после событий шестой части , и в этот раз, чтобы победить злодея, герою Тома Круза придётся выполнить ещё больше головокружительных смертельных трюков — например, слететь на мотоцикле с высокой скалы. Компанию ему составит, как всегда, верный товарищ и гениальный хакер Лютер Стикелл в исполнении Винга Рэймза . В режиссерское кресло вернулся Кристофер МакКуорри — он снимал « Племя изгоев » и « Последствия ».

Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1

Отряд наёмников «Неудержимые»

Дата премьеры: 21 сентября 2023

Где: « Неудержимые 4 »

В 2010 году на экраны вышел фильм « Неудержимые » — драйвовый боевик об элитных наёмниках, собравший главных звезд 1980-90-х: Сильвестра Сталонне , Джета Ли , Микки Рурка , Эрика Робертса . В 4 части франшизы ставки многократно возрастают: теперь герои оказываются втянуты в ядерный конфликт между Россией и США. А сам отряд ждут изменения: вместо Барни Росса лидером становится Ли Кристмас в исполнении Джейсона Стэйтема . Режиссёром стал Скотт Во , знакомый нам по « Жажде скорости ».

Неудержимые 4

Крис МакНил

Дата премьеры: 13 октября 2023

Где: «Экзорцист»

В 2020 году стало известно, что режиссёр Дэвид Гордон Грин (на его счету несколько фильмов из франшизы « Хэллоуин ») собирается перезапустить легендарную серию хорроров « Изгоняющий дьявола ». По сюжету фильм является прямым продолжением оригинала и рассказывает о мужчине Таннера, который, пытаясь спасти своего ребенка, одержимого демоном, обращается за помощью к Крис МакНил, чья дочь много лет назад также была в плену у Пазузу. Актриса Эллен Берстин вернулась к роли Макнил, а роль Таннера досталась звезде мюзиклов Лесли Одому мл .

Экзорцист

Кориолан Сноу

Дата премьеры: 15 ноября 2023

Где: « Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях »

В 2020 году на волне успеха оригинальной трилогии «Голодные игры» писательница Сьюзен Коллинз выпустила роман «Баллада о змеях и певчих птицах», действие которого разворачивается за несколько десятков лет до истории Китнисс Эвердин. В центре внимания приквела — становление Кориолана Сноу, жестокого тирана Панема, который после выпуска из Академии становится ментором девушки из бедного дистрикта Люси Грей Бэрд. Ее роль досталась звезде « Вестсайдской истории » Рэйчел Зеглер , а роль юного Сноу исполнит известный нам по сериалу « Билли Кид » Том Блит. В режиссерское кресло вернется автор трилогии Фрэнсис Лоуренс , так что можно за сохранение атмосферы оригинала можно не переживать.

Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях

Вилли Вонка

Дата премьеры: 15 декабря 2023

Где: « Вилли Вонка »

Роман Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика» экранизировали дважды. В 1971 году Джин Уайлдер сыграл эксцентричного кондитера в фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», но большинству современных зрителей он запомнился в исполнении Джонни Деппа в экранизации Тима Бертона 2005 года. Режиссёр Пол Кинг , снявший « Приключения Паддингтона », решил сосредоточиться на юности чудака и создать приквел знаменитой истории. Роль Вилли досталась Тимоти Шаламе . Также в фильме снялись Оливия Колман , комик Кигэн-Майкл Ки и звезда « Формы воды » Салли Хокинс .

Вилли Вонка

Чужой

Дата премьеры: 16 августа 2024

Где: « Чужой: Ромул »

Франшиза об агрессивном инопланетянине — едва ли не рекордсмен по количеству громких имен, задействованных в производстве. Первую часть приключений Эллен Рипли снял Ридли Скотт , вторую — Джеймс Кэмерон , третью — Дэвид Финчер , четвертую — Жан-Пьер Жене . В приквелах Сигурни Уивер уже не снималась, а история разрослась до целой киновселенной, где кровожадным монстрам противостоят разные герои. Главную роль в новой части серии исполнит Кэйли Спэни , которую мы видели в триллере « Ничего хорошего в отеле “Эль Рояль” » и сериале « Мейр из Исттауна », а режиссёром выступит известный фильмом ужасов « Не дыши » Федерико Альварес . Подробности сюжета пока держатся в секрете.