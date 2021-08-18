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Дата рождения
26 апреля 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джет Ли
Родился 26 апреля 1963 года. Китай.
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Фильмография Джет Ли
Мулан
фэнтези, драма, боевик
2020, США / Китай / Канада
7.0
Три икса: Мировое господство
боевик
2017, США
6.0
Неудержимые 3
боевик
2014, США / Франция
6.0
Неудержимые 2
приключения, триллер, боевик
2012, США
7.0
Чародей и Белая змея
2011, Китай / Гонконг
5.0
Новая таверна дракона
2011, Китай
7.0
Врата дракона
приключения, боевик
2011, Китай
5.0
Неудержимые
боевик
2010, США
8.0
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