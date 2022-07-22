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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Новости: подборка
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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10 главных сериалов самого жаркого месяца этого лета
Долгожданные камбэки и внезапные новинки в нашей традиционной подборке сериальных премьер июля.
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27 июня 2022 19:35
7 режиссерских работ Бена Стиллера, которые доказывают, что он гениален не только в качестве актера
Многие знают и любят Стиллера именно за его комедийные роли, но он также не менее талантливо проявил себя как режиссер.
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24 июня 2022 16:16
Сила в правде: 15 лучших криминальных драм в духе «Брата»
Киноафиша подготовила для вас список из 15 сильных криминальных драм как отечественного, так и зарубежного производства о мафиозных разборках, честных бандитах и поисках справедливости.
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14 июня 2022 19:50
Только для тех, у кого крепкие нервы: 9 крышесносных сериалов, похожих на «Пацаны»
Третий сезон сериала «Пацаны» в самом разгаре, и Киноафиша предлагает вспомнить другие дерзкие шоу, смотрящие на супергероев с необычной точки зрения.
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14 июня 2022 13:38
10 исторических мелодрам для тех, кто скучает по «Великолепному веку»
Рассказываем о захватывающих мелодрамах разных стран, на просмотр которых не придется тратить по 200 часов.
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7 июня 2022 16:27
8 фильмов, классно совмещающих мультипликацию и реальность
20 мая состоялась премьера новых «Чипа и Дейла», выпрыгнувших их мультреальности и действующих в мире людей. Киноафиша вспоминает другие подобные примеры.
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3 июня 2022 17:59
Око за око: 13 лучших фильмов про вендетту
Киноафиша расскажет вам о 13 лучших фильмах самых разных жанров – от динамичных боевиков и вестернов до глубоких психологических драм, – в центре внимания которых герои, жаждущие возмездия.
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3 июня 2022 11:54
Не Голливудом единым: 8 российских фильмов, которые достойны вашего внимания этим летом
Подборка интересных кинолент на замену голливудским блокбастерам.
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2 июня 2022 16:49
«Кака така любовь?»: 8 токсичных отношений в советских фильмах, которые мы раньше не замечали
Крайне неудачные пары из старых добрых комедий.
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2 июня 2022 11:42
8 пасхалок и отсылок к поп-культуре 70-80-х в 4-м сезоне «Очень странных дел»
«Чужой», «Молчание ягнят», «Звездные войны» и не только. Осторожно, статья содержит спойлеры.
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1 июня 2022 16:48
7 отличных фильмов, где главных героев играют дети
К Международному дню защиты детей Киноафиша расскажет вам о 7 отличных фильмах, главные роли в которых играют дети.
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1 июня 2022 12:06
6 фильмов с героями из ностальгических мультиков и игр нашего детства
20 мая на Disney+ вышел полнометражный мультфильм о приключениях мультяшной пары бурундуков-детективов — Чипа и Дейла — и их команды. Сериал о них заставлял когда-то детей по всей стране просыпаться каждое воскресенье чуть раньше. Киноафиша собрала 6 фильмов, вернувших зрителям их старых героев.
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31 мая 2022 17:37
Киноляпы, клише и реклама: 10 вещей, которые моментально делают фильм плохим
Киноафиша напомнит вам о раздражающих недочетах и упущениях, которые способны существенно подпортить впечатление от фильма.
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31 мая 2022 16:40
8 гениальных вещей, которым нас научил Сол Гудман
Последний, шестой сезон сериала «Лучше звоните Солу» — спин-оффа культового телешоу «Во все тяжкие» — стартовал еще в апреле, а теперь ушел на небольшую паузу. Киноафиша вспоминает историю карьеры адвоката и подмечает, чему у него можно научиться.
Написать
31 мая 2022 11:43
Из Турции в Голливуд: 8 звезд турецких сериалов, которые засветились в американском кино
Как попасть в «Игру престолов» из «Великолепного века»?
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30 мая 2022 16:51
Узнай, какой ты персонаж из «Очень странных дел» по знаку Зодиака
Найди своего зодиакального близнеца среди жителей паранормального Хоукинса 80-х.
Написать
27 мая 2022 19:00
5 самых интересных героев из вселенной Гарри Поттера, которые не учились в Хогвартсе
Геллерт Гриндевальд, Флер Делакур, Аргус Филч и другие персонажи вселенной «поттерианы», которые никогда не учились в волшебной школе Хогвартс.
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27 мая 2022 14:19
10 главных сериалов июня: «Мисс Марвел», возвращение «Пацанов» и корейский «Бумажный дом»
Продолжения культовых шоу и любопытные теленовинки в нашей традиционной подборке главных сериалов месяца.
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27 мая 2022 12:16
«Любовь, смерть и роботы»: рейтинг 10 лучших серий за все три сезона
Собрали десять выдающихся эпизодов анимационного альманаха, спродюсированного Дэвидом Финчером и Тимом Миллером.
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26 мая 2022 16:06
В центре внимания: 6 самых обсуждаемых пар Голливуда сейчас
MGK и Меган Фокс, Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер и другие парочки, о которых говорит весь мир.
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25 мая 2022 09:50
Чем занимаются сейчас и как выглядят актеры сериала «Очень странные дела»
Киноафиша расскажет вам, в каких еще проектах можно увидеть любимых актеров из нашумевшего мистического сериала «Очень странные дела».
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24 мая 2022 13:25
Социальная иерархия и ее последствия: 12 фильмов, похожих на «Паразитов»
Киноафиша расскажет вам о 12 фильмах, похожих на «Паразитов» – остросюжетных социальных драмах, триллерах о семьях со множеством скелетов в шкафу и огромных особняках, хранящих свои коварные секреты.
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24 мая 2022 12:07
8 практичных лайфхаков из кино, с которыми ваша жизнь не будет прежней
Несмотря на то, что художественное произведение, как правило, сильно трансформирует или приукрашивает реальность, в любимых фильмах можно порой встретить практичные советы, которые могут пригодиться в повседневной жизни (или же в экстраординарных ситуациях, от которых, к сожалению, никто не застрахован). Киноафиша расскажет вам о нескольких таких лайфхаках.
Написать
24 мая 2022 10:36
Какая любовная история из ромкомов подходит тебе по знаку зодиака?
Вихрь огненной страсти или домашний уют?
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23 мая 2022 12:00
Выжить любой ценой: 15 фильмов и сериалов, похожих на «Голодные игры»
Киноафиша составила список из фильмов и сериалов, похожих на «Голодные игры» – для тех, кто любит напряженные истории об играх на выживание и мрачные антиутопии.
Написать
23 мая 2022 11:21
10 самых распространенных ляпов, которые происходят в кино снова и снова
Некоторые из киношных условностей встречаются так часто, что уже успели набить оскомину, тем более если связаны они не с художественными требованиями, а с банальными упущениями и ошибками.
Написать
20 мая 2022 18:19
Всем ребятам пример: 8 советских фильмов о пионерах
19 мая в Советском Союзе традиционно праздновался День пионеров, образу которых в советском кинематографе был посвящен не один фильм. Киноафиша вспоминает эти хорошо забытые картины.
Написать
20 мая 2022 17:48
10 случаев, когда актеров омолодили для роли и это выглядело странно
Никто со временем не становится моложе, и это пока не способна исправить ни одна технология.
1 комментарий
20 мая 2022 13:14
7 сериалов об эпидемиях: от постапокалиптической комедии до пугающе реалистичных драм
Киноафиша вспоминает сериалы, рассказывающие о реальных или вымышленных эпидемиях, изменивших мир.
Написать
20 мая 2022 10:42
Вся наша жизнь - симуляция: 10 фильмов, похожих на «Матрицу»
Появившись на больших экранах в 1999 году, эта картина произвела настоящую революцию в кино и актуализировала в массовой культуре тренд на истории о виртуальных реальностях и ближайшем будущем. Рассказываем о фильмах, похожих на «Матрицу», достойных вашего внимания.
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19 мая 2022 18:33
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