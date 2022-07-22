Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Подборка

Новости: подборка

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
10 главных сериалов самого жаркого месяца этого лета 10 главных сериалов самого жаркого месяца этого лета Долгожданные камбэки и внезапные новинки в нашей традиционной подборке сериальных премьер июля.
Написать
27 июня 2022 19:35
7 режиссерских работ Бена Стиллера, которые доказывают, что он гениален не только в качестве актера 7 режиссерских работ Бена Стиллера, которые доказывают, что он гениален не только в качестве актера Многие знают и любят Стиллера именно за его комедийные роли, но он также не менее талантливо проявил себя как режиссер.
Написать
24 июня 2022 16:16
Сила в правде: 15 лучших криминальных драм в духе «Брата» Сила в правде: 15 лучших криминальных драм в духе «Брата» Киноафиша подготовила для вас список из 15 сильных криминальных драм как отечественного, так и зарубежного производства о мафиозных разборках, честных бандитах и поисках справедливости.
Написать
14 июня 2022 19:50
Только для тех, у кого крепкие нервы: 9 крышесносных сериалов, похожих на «Пацаны» Только для тех, у кого крепкие нервы: 9 крышесносных сериалов, похожих на «Пацаны» Третий сезон сериала «Пацаны» в самом разгаре, и Киноафиша предлагает вспомнить другие дерзкие шоу, смотрящие на супергероев с необычной точки зрения.
Написать
14 июня 2022 13:38
10 исторических мелодрам для тех, кто скучает по «Великолепному веку» 10 исторических мелодрам для тех, кто скучает по «Великолепному веку» Рассказываем о захватывающих мелодрамах разных стран, на просмотр которых не придется тратить по 200 часов.
Написать
7 июня 2022 16:27
8 фильмов, классно совмещающих мультипликацию и реальность 8 фильмов, классно совмещающих мультипликацию и реальность 20 мая состоялась премьера новых «Чипа и Дейла», выпрыгнувших их мультреальности и действующих в мире людей. Киноафиша вспоминает другие подобные примеры.  
Написать
3 июня 2022 17:59
Око за око: 13 лучших фильмов про вендетту Око за око: 13 лучших фильмов про вендетту Киноафиша расскажет вам о 13 лучших фильмах самых разных жанров – от динамичных боевиков и вестернов до глубоких психологических драм, – в центре внимания которых герои, жаждущие возмездия.
Написать
3 июня 2022 11:54
Не Голливудом единым: 8 российских фильмов, которые достойны вашего внимания этим летом Не Голливудом единым: 8 российских фильмов, которые достойны вашего внимания этим летом Подборка интересных кинолент на замену голливудским блокбастерам.
Написать
2 июня 2022 16:49
«Кака така любовь?»: 8 токсичных отношений в советских фильмах, которые мы раньше не замечали «Кака така любовь?»: 8 токсичных отношений в советских фильмах, которые мы раньше не замечали Крайне неудачные пары из старых добрых комедий.
Написать
2 июня 2022 11:42
8 пасхалок и отсылок к поп-культуре 70-80-х в 4-м сезоне «Очень странных дел» 8 пасхалок и отсылок к поп-культуре 70-80-х в 4-м сезоне «Очень странных дел» «Чужой», «Молчание ягнят», «Звездные войны» и не только. Осторожно, статья содержит спойлеры.
Написать
1 июня 2022 16:48
7 отличных фильмов, где главных героев играют дети 7 отличных фильмов, где главных героев играют дети К Международному дню защиты детей Киноафиша расскажет вам о 7 отличных фильмах, главные роли в которых играют дети.
Написать
1 июня 2022 12:06
6 фильмов с героями из ностальгических мультиков и игр нашего детства 6 фильмов с героями из ностальгических мультиков и игр нашего детства 20 мая на Disney+ вышел полнометражный мультфильм о приключениях мультяшной  пары бурундуков-детективов — Чипа и Дейла — и их команды. Сериал о них заставлял когда-то детей по всей стране просыпаться каждое воскресенье чуть раньше. Киноафиша собрала 6 фильмов, вернувших зрителям их старых героев.
Написать
31 мая 2022 17:37
Киноляпы, клише и реклама: 10 вещей, которые моментально делают фильм плохим Киноляпы, клише и реклама: 10 вещей, которые моментально делают фильм плохим Киноафиша напомнит вам о раздражающих недочетах и упущениях, которые способны существенно подпортить впечатление от фильма.
Написать
31 мая 2022 16:40
8 гениальных вещей, которым нас научил Сол Гудман 8 гениальных вещей, которым нас научил Сол Гудман Последний, шестой сезон сериала «Лучше звоните Солу» — спин-оффа культового телешоу «Во все тяжкие» — стартовал еще в апреле, а теперь ушел на небольшую паузу. Киноафиша вспоминает историю карьеры адвоката и подмечает, чему у него можно научиться.
Написать
31 мая 2022 11:43
Из Турции в Голливуд: 8 звезд турецких сериалов, которые засветились в американском кино Из Турции в Голливуд: 8 звезд турецких сериалов, которые засветились в американском кино Как попасть в «Игру престолов» из «Великолепного века»?
Написать
30 мая 2022 16:51
Узнай, какой ты персонаж из «Очень странных дел» по знаку Зодиака Узнай, какой ты персонаж из «Очень странных дел» по знаку Зодиака Найди своего зодиакального близнеца среди жителей паранормального Хоукинса 80-х.
Написать
27 мая 2022 19:00
5 самых интересных героев из вселенной Гарри Поттера, которые не учились в Хогвартсе 5 самых интересных героев из вселенной Гарри Поттера, которые не учились в Хогвартсе Геллерт Гриндевальд, Флер Делакур, Аргус Филч и другие персонажи вселенной «поттерианы», которые никогда не учились в волшебной школе Хогвартс.
Написать
27 мая 2022 14:19
10 главных сериалов июня: «Мисс Марвел», возвращение «Пацанов» и корейский «Бумажный дом» 10 главных сериалов июня: «Мисс Марвел», возвращение «Пацанов» и корейский «Бумажный дом» Продолжения культовых шоу и любопытные теленовинки в нашей традиционной подборке главных сериалов месяца.
Написать
27 мая 2022 12:16
«Любовь, смерть и роботы»: рейтинг 10 лучших серий за все три сезона «Любовь, смерть и роботы»: рейтинг 10 лучших серий за все три сезона Собрали десять выдающихся эпизодов анимационного альманаха, спродюсированного Дэвидом Финчером и Тимом Миллером.
Написать
26 мая 2022 16:06
В центре внимания: 6 самых обсуждаемых пар Голливуда сейчас В центре внимания: 6 самых обсуждаемых пар Голливуда сейчас MGK и Меган Фокс, Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер и другие парочки, о которых говорит весь мир.
Написать
25 мая 2022 09:50
Чем занимаются сейчас и как выглядят актеры сериала «Очень странные дела» Чем занимаются сейчас и как выглядят актеры сериала «Очень странные дела» Киноафиша расскажет вам, в каких еще проектах можно увидеть любимых актеров из нашумевшего мистического сериала «Очень странные дела».
Написать
24 мая 2022 13:25
Социальная иерархия и ее последствия: 12 фильмов, похожих на «Паразитов» Социальная иерархия и ее последствия: 12 фильмов, похожих на «Паразитов» Киноафиша расскажет вам о 12 фильмах, похожих на «Паразитов» – остросюжетных социальных драмах, триллерах о семьях со множеством скелетов в шкафу и огромных особняках, хранящих свои коварные секреты.
Написать
24 мая 2022 12:07
8 практичных лайфхаков из кино, с которыми ваша жизнь не будет прежней 8 практичных лайфхаков из кино, с которыми ваша жизнь не будет прежней Несмотря на то, что художественное произведение, как правило, сильно трансформирует или приукрашивает реальность, в любимых фильмах можно порой встретить практичные советы, которые могут пригодиться в повседневной жизни (или же в экстраординарных ситуациях, от которых, к сожалению, никто не застрахован). Киноафиша расскажет вам о нескольких таких лайфхаках.
Написать
24 мая 2022 10:36
Какая любовная история из ромкомов подходит тебе по знаку зодиака? Какая любовная история из ромкомов подходит тебе по знаку зодиака? Вихрь огненной страсти или домашний уют?
Написать
23 мая 2022 12:00
Выжить любой ценой: 15 фильмов и сериалов, похожих на «Голодные игры» Выжить любой ценой: 15 фильмов и сериалов, похожих на «Голодные игры» Киноафиша составила список из фильмов и сериалов, похожих на «Голодные игры» – для тех, кто любит напряженные истории об играх на выживание и мрачные антиутопии.
Написать
23 мая 2022 11:21
10 самых распространенных ляпов, которые происходят в кино снова и снова 10 самых распространенных ляпов, которые происходят в кино снова и снова Некоторые из киношных условностей встречаются так часто, что уже успели набить оскомину, тем более если связаны они не с художественными требованиями, а с банальными упущениями и ошибками.
Написать
20 мая 2022 18:19
Всем ребятам пример: 8 советских фильмов о пионерах Всем ребятам пример: 8 советских фильмов о пионерах 19 мая в Советском Союзе традиционно праздновался День пионеров, образу которых в советском кинематографе был посвящен не один фильм. Киноафиша вспоминает эти хорошо забытые картины.
Написать
20 мая 2022 17:48
10 случаев, когда актеров омолодили для роли и это выглядело странно 10 случаев, когда актеров омолодили для роли и это выглядело странно Никто со временем не становится моложе, и это пока не способна исправить ни одна технология.
1 комментарий
20 мая 2022 13:14
7 сериалов об эпидемиях: от постапокалиптической комедии до пугающе реалистичных драм 7 сериалов об эпидемиях: от постапокалиптической комедии до пугающе реалистичных драм Киноафиша вспоминает сериалы, рассказывающие о реальных или вымышленных эпидемиях, изменивших мир.
Написать
20 мая 2022 10:42
Вся наша жизнь - симуляция: 10 фильмов, похожих на «Матрицу» Вся наша жизнь - симуляция: 10 фильмов, похожих на «Матрицу» Появившись на больших экранах в 1999 году, эта картина произвела настоящую революцию в кино и актуализировала в массовой культуре тренд на истории о виртуальных реальностях и ближайшем будущем. Рассказываем о фильмах, похожих на «Матрицу», достойных вашего внимания.
Написать
19 мая 2022 18:33
Related video
Показала себя во всей красе: Барановская пошла вразнос после выхода на сцену
«Откровенно все обсудили»: внучка Гурченко раскрыла правду о связи с Шаляпиным
Не в реанимации: вот что известно о состоянии 78-летней Инны Чуриковой
Добилась не сама: вернувшуюся на лед Загитову поставили на место
«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Басков смолчать не смог: выходка Успенской не осталась незамеченной
«Издевка над зрителем»: правда о постыдном провале Керема Бюрсина вышла наружу
Готов пойти в суд: оскандалившийся Тарасов выступил с заявлением
После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын
Уход из Comedy Club аукнулся: Тимура Родригеза поймали на лжи
«Если повезет»: дочь Заворотнюк заговорила о заработках
Приложение киноафиши