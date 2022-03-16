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Марина Зудина
Марина Зудина
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Марина Зудина
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Дата рождения
3 сентября 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
168 см
Биография Марины Зудиной
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Фильмография Марины Зудиной
Ампир V
фэнтези, драма
2022, Россия
0.0
Инволюция
триллер, драма, фантастика
2018, Россия / Германия
4.0
Олег Табаков. Зажигающий звезды
документальный
2010, Россия
0.0
Исповедь содержанки
мелодрама, криминал
1992, Нидерланды / Россия
5.0
Мордашка
комедия, драма
1990, СССР
5.0
Благородный разбойник Владимир Дубровский
исторический, драма
1989, СССР
7.0
Забавы молодых
драма
1987, СССР
6.0
По главной улице с оркестром
мюзикл, мелодрама, комедия
1986, СССР
7.0
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Молодой москвич превращается в вампира о получает доступ к власти в новом трейлере фильма «Ампир V»
Вместо Sony Pictures прокатом фильма займется «Вольга».
Написать
16 марта 2022 14:08
Уход Sony из России не должен повлиять на выход фильма «Ампир V»
Картина должна получить нового отечественного прокатчика.
Написать
14 марта 2022 14:53
Выпуск фильма «Ампир V» отложен на четыре месяца
Похоже, дело не только в пандемии.
Написать
11 ноября 2021 10:05
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«Выглядит в 16 на 23»: народ ахнул, увидев дочь Зудиной от Табакова
Поклонники не ожидали такого преображения от наследницы знаменитостей.
Написать
24 июня 2022 17:20
Вдова Табакова годами лгала о пластике: правду выдал хирург
Секрет молодости Марины Зудиной оказался очень прост.
Написать
19 мая 2022 18:02
Найдена причина «изгнания» Зудиной с сыном из театра Табакова
Машков, по заверениям коллег, тут ни при чем.
Написать
13 мая 2022 18:02
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