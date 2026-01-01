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Марина Зудина
Марина Зудина Marina Zudina
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Марина Зудина

Marina Zudina

Дата рождения
3 сентября 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса
В каком театре играет

Популярные фильмы

После дождичка, в четверг 7.5
После дождичка, в четверг (1985)
Благородный разбойник Владимир Дубровский 7.1
Благородный разбойник Владимир Дубровский (1989)
По главной улице с оркестром 7.1
По главной улице с оркестром (1986)

Фильмография Марины Зудиной

Виноград 5.4
Виноград
комедия 2025, Россия
Лада Голд 6.2
Лада Голд
комедия, приключения, криминал 2023, Россия
Суперпозиция 5.9
Суперпозиция
фантастика 2022, Россия
Ампир V 5.2
Ампир V Ampir V
фэнтези, драма 2022, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Как попасть в «Содержанки»
Как попасть в «Содержанки»
телешоу 2020, Россия
Волк 6.9
Волк
драма, приключения, мистика 2020, Россия
Хорошая жена 5.9
Хорошая жена
драма, криминал 2019, Россия
Инволюция 3.8
Инволюция Involution
триллер, драма, фантастика 2018, Россия / Германия
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Другие проекты Марины Зудиной
Woman
16+

Woman

Билеты
16+

WOMAN

Информация
Потерянный рай
16+

Потерянный рай

Информация
Новости о Марине Зудиной
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