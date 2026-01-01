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Марина Зудина
Marina Zudina
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Марина Зудина
Марина Зудина
Marina Zudina
Дата рождения
3 сентября 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
В каком театре играет
МХТ им. Чехова
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Ampir V
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2022, Россия
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Как попасть в «Содержанки»
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2020, Россия
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драма, приключения, мистика
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
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Involution
триллер, драма, фантастика
2018, Россия / Германия
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16+
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