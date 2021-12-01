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Дарья Мороз
Дарья Мороз
Darya Moroz
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Дарья Мороз
Darya Moroz
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Дата рождения
1 сентября 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Биография Дарья Мороз
Родилась 1 сентября 1983 года. Санкт-Петербург, Россия
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Фильмография Дарья Мороз
Мира
фантастика, приключения, драма, семейный
2023, Россия
0.0
Елки 8
комедия
2021, Россия
4.0
Год, когда я не родился
драма
2017, Россия
0.0
День до
драма
2017, Россия
5.0
Графомафия
комедия
2017, Россия
4.0
#Все_исправить!?!
комедия, мюзикл
2016, Россия
7.0
А зори здесь тихие...
военный, драма, исторический
2015, Россия
7.0
Пионеры-герои
драма
2015, Россия
6.0
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1 декабря 2021 16:37
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24 сентября 2021 14:06
Сергей Бурунов и ряд других звезд российского кино заключили контракты с агентством видеосервиса Start
Новое агентство талантов будет в эксклюзивном порядке представлять отечественных артистов.
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21 сентября 2021 12:52
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Артистка вновь примерила полюбившийся образ.
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29 июня 2022 16:20
Заслонила собой: вскрылась правда о гибели матери Дарьи Мороз
Фильм «Фортуна» сыграл в жизни актрисы роковую роль.
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3 апреля 2022 17:27
Хабенский постарался: звезды «Медиатора» вновь блеснут на сцене МХТ им. Чехова
В труппу возвращаются актеры, а к зрителям — спектакли «Идеальный муж» и «Карамазовы».
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9 ноября 2021 19:30
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