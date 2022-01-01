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Бесконечный бассейн
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Infinity Pool

Бесконечный бассейн, 2023

2023 / Канада / Франция / Венгрия / США
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Год выпуска 2023
Режиссер
Брэндон Кроненберг
Брэндон Кроненберг
В ролях
Александр Скарсгард
Александр Скарсгард
Клеопатра Коулмэн
Клеопатра Коулмэн
Миа Гот
Миа Гот
Томас Кречман
Томас Кречман
Аманда Бругел
Аманда Бругел
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бесконечный бассейн 1 постер
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