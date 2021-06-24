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Брэндон Кроненберг
Брэндон Кроненберг
Brandon Cronenberg
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Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Брэндон Кроненберг
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Фильмография Брэндон Кроненберг
В чужой шкуре
ужасы, фантастика, триллер
2020, Великобритания / Канада
6.0
Антивирус
ужасы, триллер, фантастика
2012, США / Канада
5.0
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Александр Скарсгард сыграет главную мужскую роль в научно-фантастическом триллере «Безграничный бассейн»
Постановкой фильма займется сын Дэвида Кроненберга.
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24 июня 2021 10:04
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