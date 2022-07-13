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Александр Горбатов
Александр Горбатов
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Александр Горбатов
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Дата рождения
25 марта 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Запорожье, СССР (Украина)
Рост
198 см
Биография Александра Горбатова
Родился 25 марта 1988 года. Запорожье, СССР (Украина).
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Фильмография Александра Горбатова
Ржев
военный, драма
2019, Россия
7.0
Майор Гром
приключения, фантастика, драма, боевик
2016, Россия
8.0
Забудьте слово «смерть»
драма, приключения
1979, СССР
5.0
До последней минуты
драма
1973, СССР
5.0
За твою судьбу
драма
1972, СССР
5.0
Севастополь
драма
1970, СССР
0.0
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Мститель похищает дочь Александра Домогарова в трейлере сериала «Капкан на судью»
Закрученный детектив с многочисленными «скелетами в шкафах».
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13 июля 2022 12:28
Анонсирован сериал о Федоре Шаляпине — знаменитого певца сыграет Александр Горбатов
Разработкой занимаются авторы «Грозного» и «Годунова».
Написать
16 ноября 2021 13:33
Онлайн-кинотеатр KION представил главные осенние премьеры линейки KION-originals
«Коса», «Вертинский», «Пингвины моей мамы», «Шестнадцать +», «Товарищ Майор» и другие.
Написать
2 сентября 2021 16:08
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