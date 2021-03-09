«Угрюм-река» — новый российский сериал, снятый в жанре костюмной драмы. Сюжет основан на одноименном литературном произведении. История разворачивается в конце девятнадцатого века в маленьком селении, расположенном в Иркутской области. Главные герои — отец и сын Громовы — волею случая влюбляются в одну и ту же женщину по имени Анфиса. Стремясь избавиться от своего соперника, Петр отправляет сына в опасное путешествие — ему необходимо преодолеть непроходимую доселе реку. Неожиданно Громову-младшему удается выполнить это задание. Спустя много лет он возвращается в родную деревню уже совсем другим человеком. Теперь он намерен покорить не только реку, но и всю Сибирь.