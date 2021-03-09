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Постер к сериалу Угрюм-река
Постер к сериалу Угрюм-река
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Киноафиша Сериалы Угрюм-река
Угрюм-река (2021 - …) Угрюм-река 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 13 часов 20 минут
О чем сериал

«Угрюм-река» — новый российский сериал, снятый в жанре костюмной драмы. Сюжет основан на одноименном литературном произведении. История разворачивается в конце девятнадцатого века в маленьком селении, расположенном в Иркутской области. Главные герои — отец и сын Громовы — волею случая влюбляются в одну и ту же женщину по имени Анфиса. Стремясь избавиться от своего соперника, Петр отправляет сына в опасное путешествие — ему необходимо преодолеть непроходимую доселе реку. Неожиданно Громову-младшему удается выполнить это задание. Спустя много лет он возвращается в родную деревню уже совсем другим человеком. Теперь он намерен покорить не только реку, но и всю Сибирь.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Балуев
Александр Балуев
Борис Каморзин
Борис Каморзин
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Александр Яценко
Александр Яценко
Сергей Новиков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Угрюм-река - Сезон 1 Сезон 1
2021, 16 эпизодов
 
Новости о сериале
В 2021 году самым популярным в России сериалом признано украинское телешоу «Сваты»
В 2021 году самым популярным в России сериалом признано украинское телешоу «Сваты»
Кадры из сериала
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