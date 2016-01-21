«Легенды завтрашнего дня» — фантастический телесериал по мотивам одноименных комиксов студии DC. В центре сюжета — отряд героев, которому предстоит уничтожить коварного Сэвиджа, мечтающего разрушить весь мир. Во главе стоит путешественник во времени Рип Хантер, прибывший в Америку 2016 года из далекого будущего. За короткий срок ему требуется научить разношерстных бойцов работать сообща, чтобы предотвратить восхождение тирана. Но возможно ли переписать ход мировой истории?
В каком году вышел сериал?
Премьера первого сезона состоялась 21 января 2016 года. Сезон состоял из 16 серий.
Сколько сезонов снято на данный момент?
Сейчас вышло семь полностью завершенных сезонов.
Кто снялся в главных ролях?
Актерами первого плана в сериале являются Вентворт Миллер, Брэндон Рут, Доминик Перселл, Виктор Гарбер, Ник Зано.
Какой возрастной рейтинг у сериала?
16+