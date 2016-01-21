Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Легенды завтрашнего дня
Постер к сериалу Легенды завтрашнего дня
Постер к сериалу Легенды завтрашнего дня
Постер к сериалу Легенды завтрашнего дня
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
4 постера
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Легенды завтрашнего дня
Легенды завтрашнего дня (2016 - 2022) DC's Legends of Tomorrow 16+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал The CW
Продолжительность 110 часов 0 минут
О чем сериал

«Легенды завтрашнего дня» — фантастический телесериал по мотивам одноименных комиксов студии DC. В центре сюжета — отряд героев, которому предстоит уничтожить коварного Сэвиджа, мечтающего разрушить весь мир. Во главе стоит путешественник во времени Рип Хантер, прибывший в Америку 2016 года из далекого будущего. За короткий срок ему требуется научить разношерстных бойцов работать сообща, чтобы предотвратить восхождение тирана. Но возможно ли переписать ход мировой истории?

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Вентворт Миллер
Вентворт Миллер Len Snart / Captain Cold
Брэндон Рут
Брэндон Рут Ray Palmer / The Atom
Доминик Перселл
Доминик Перселл Mick Rory / Heat Wave
Виктор Гарбер
Виктор Гарбер Professor Martin Stein / Firestorm
Ник Зано
Ник Зано Dr. Nathan Heywood / Citizen Steel
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Легенды завтрашнего дня - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 16 эпизодов
 
Легенды завтрашнего дня - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 17 эпизодов
 
Легенды завтрашнего дня - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 18 эпизодов
 
Легенды завтрашнего дня - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 16 эпизодов
 
Легенды завтрашнего дня - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2020, 15 эпизодов
 
Легенды завтрашнего дня - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2021, 15 эпизодов
 
Легенды завтрашнего дня - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2021, 13 эпизодов
 
Новости о сериале
Сериалы X: 10 шоу, похожих на «Людей Икс»
Сериалы X: 10 шоу, похожих на «Людей Икс»
Канал The CW закрывает супергеройские сериалы DC «Бэтвумен» и «Легенды завтрашнего дня»
Канал The CW закрывает супергеройские сериалы DC «Бэтвумен» и «Легенды завтрашнего дня»
Вентворт Миллер вернется к роли Капитана Холода в сотом эпизоде «Легенд завтрашнего дня»
Вентворт Миллер вернется к роли Капитана Холода в сотом эпизоде «Легенд завтрашнего дня»
Слушать саундтрек сериала Легенды завтрашнего дня
Кадры из сериала
Интересные факты

В каком году вышел сериал?

Премьера первого сезона состоялась 21 января 2016 года. Сезон состоял из 16 серий.

Сколько сезонов снято на данный момент?

Сейчас вышло семь полностью завершенных сезонов.

Кто снялся в главных ролях?

Актерами первого плана в сериале являются Вентворт Миллер, Брэндон Рут, Доминик Перселл, Виктор Гарбер, Ник Зано.

Какой возрастной рейтинг у сериала?

16+

Еще...
Знаете что-то интересное о сериале или нашли неточность? Сообщите нам
Related video
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Приложение киноафиши