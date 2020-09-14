Пугало, 2020

В якутской глубинке проживает загадочная знахарка, которая, согласно легендам, способна излечить от любых болезней. Слава о чудесах, совершенных целительницей, распространилась по всему региону. Для каждого, кто сюда приехал, она остается единственной надеждой на спасение. Певица Валентина Романова-Чыскыырай в фильме-триумфаторе «Кинотавра» 2020 года.

Добро пожаловать в Республику Саха. Здесь, на территории самого большого субъекта России, затеряны десятки деревень, которых нет ни на одной карте. Люди, живущие в провинции, обречены на бедность. Те, кому так и не удалось вырваться из села в город, сталкиваются с пьянством, беззаконием и одиночеством. В ветхой хижине, скрытой от посторонних глаз, живет одинокая женщина. Ей слегка за сорок, но она так и не построила семью. У нее нет ни друзей, ни родственников. Сутки напролет уроженка Якутии выпивает. Потеряв человеческий облик, для жителей деревни она давно превратилась в пугало. Лишь немногие знают, что под маской дикарки скрывается целительница, наделенная божественным даром. Периодически к юродивой приезжают люди из разных городов, согласные платить за чудо последние деньги. Поговаривают, что она способна исцелять даже от неизлечимых заболеваний.

Но очередная просьба оборачивается для женщины катастрофой. Пытаясь помочь жителям близлежащего городка, отшельница сталкивается с невиданной жестокостью и безразличием. Окружающие не проявляют к спившейся чудачке ни малейшего сострадания. Что творится в душе знахарки на самом деле?