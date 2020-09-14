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Пугало Пугало
Киноафиша Фильмы Пугало

Пугало, 2020

2020 / Россия
6.9 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Якутская драма о знахарке-алкоголичке
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В якутской глубинке проживает загадочная знахарка, которая, согласно легендам, способна излечить от любых болезней. Слава о чудесах, совершенных целительницей, распространилась по всему региону. Для каждого, кто сюда приехал, она остается единственной надеждой на спасение. Певица Валентина Романова-Чыскыырай в фильме-триумфаторе «Кинотавра» 2020 года.

Добро пожаловать в Республику Саха. Здесь, на территории самого большого субъекта России, затеряны десятки деревень, которых нет ни на одной карте. Люди, живущие в провинции, обречены на бедность. Те, кому так и не удалось вырваться из села в город, сталкиваются с пьянством, беззаконием и одиночеством. В ветхой хижине, скрытой от посторонних глаз, живет одинокая женщина. Ей слегка за сорок, но она так и не построила семью. У нее нет ни друзей, ни родственников. Сутки напролет уроженка Якутии выпивает. Потеряв человеческий облик, для жителей деревни она давно превратилась в пугало. Лишь немногие знают, что под маской дикарки скрывается целительница, наделенная божественным даром. Периодически к юродивой приезжают люди из разных городов, согласные платить за чудо последние деньги. Поговаривают, что она способна исцелять даже от неизлечимых заболеваний.

Но очередная просьба оборачивается для женщины катастрофой. Пытаясь помочь жителям близлежащего городка, отшельница сталкивается с невиданной жестокостью и безразличием. Окружающие не проявляют к спившейся чудачке ни малейшего сострадания. Что творится в душе знахарки на самом деле?  

 

«Пугало» — первый якутский фильм, попавший в основной конкурс московского фестиваля «Кинотавр». Картина получила главный приз, а также награду за лучшую женскую роль и премию гильдии критиков и киноведов.

Несмотря на самобытность якутского кинематографа, фильмы из Республики Саха уже пять лет попадают на крупные мировые фестивали. Триллер 2016 года «Мой убийца» демонстрировался в Берлине и выдвигался на соискание «Золотого глобуса», а драма «Царь-птица» в 2018 году стала триумфатором Московского международного кинофестиваля. 

«Пугало» — второй полнометражный проект Дмитрия Давыдова. В 2016 он поставил драму «Костер на ветру». До этого кинематографист занимался производством короткометражек. 

Идея пришла к Давыдову восемь лет назад. Согласно задумке, изначально фильм рассчитывался на широкую аудиторию. Предполагалось, что это будет детективная история о сотрудничестве знахарки и полиции. В итоге режиссер решил сконцентрироваться на личной драме юродивой, живущей в полном одиночестве.

Главную роль исполнила певица и актриса театра Валентина Романова-Чыскыырай. «Пугало» — ее дебют на большом экране.

Режиссер предоставил актрисе полную свободу действий, поощряя импровизацию. Так родилась идея передать душевную боль знахарки практически без слов. Давыдов характеризует персонажа как микс героини чеховской драмы и призрака из «Звонка».

В съемках принимали участие непрофессиональные актеры и односельчане режиссера.

Бюджет кинокартины составил всего полтора миллиона рублей.

Она знахарка. Отшельница. Юродивая. Ей немного за сорок. Она не брезгует алкоголем. Она может быть смешной, униженной, оскорбленной. Ей на себя давно наплевать. Все сторонятся и боятся ее, но тайком по ночам спешат к ней домой. Ведь только она может избавить их от болезней. А для нее это проклятие, она каждый раз клянется, что не будет больше помогать людям, но каждый раз не может им отказать. Она знает, что ее дар когда-нибудь ее погубит, но продолжает быть для людей единственным шансом на спасение.

6.9 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 25 февраля 2021
Премьера в мире 14 сентября 2020
Возраст 16+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Дмитрий Давыдов
Дмитрий Давыдов
В ролях
Валентина Романова-Чыскыырай
Валентина Романова-Чыскыырай
Анатолий Стручков
Анатолий Стручков
Артур Захаров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пугало 3 постера
Кинофестиваль Кинотавр Главный приз
Кинофестиваль Кинотавр Приз за лучшую женскую роль
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Пугало
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за 1 рубль
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Внезапный, но долгожданный победитель прошлогоднего «Кинотавра» наконец-то дошел до российских экранов, а не остался достоянием кинотеатров лишь своей родины, Якутии. Драма, полутриллер и просто мрачная история «Пугало» практически вершит историю в мировом кинематографе, но пока что территориально распространяется только на разные регионы Российской Федерации. Дело в том, что прокат якутских фильмов всегда ограничивался их местными кинотеатрами, а поскольку в республике…
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ElizavetaPersonal 25 февраля 2021, 15:30
Такой бред😂
kudyakov_a 29 сентября 2021, 23:46
Нестандартное авторское кино для зрителя, уставшего от красивой примитивной голливудской картинки. Мрачно, жутко, реально. Операторская работа… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Лучшие русские фильмы 2021 года, которые уже можно посмотреть онлайн Необычные работы из Республики Саха, задорные кинокомиксы и один очень милый и красивый мультфильм в подборке отечественных фильмов, которые вышли в прокат в этом году и уже есть в сети.
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