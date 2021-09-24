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Владимир Мишуков

Владимир Мишуков
Владимир Мишуков
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Дата рождения
11 июня 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
178 см
Биография Владимира Мишукова

Владимир Мишуков родился 11 июня 1969 года в Москве.

В 1995 году окончил Российский институт театрального искусства, но в студенческие годы всерьез заинтересовался фотографией. Работал с крупнейшими студиями дизайна и глянцевыми журналами, среди которых VOGUE, GQ, ELLE. Стал членом Союза фотохудожников России. По словам Мишукова, фотосъемка является для него возможностью раскрыть человека по ту сторону камеры.

Кинодебют Мишукова состоялся в 1990-х. Он принял участие в короткометражном фильме «Тоскующая телка», после чего десять лет работал только в качестве фотографа. Организовал несколько авторских выставок. Наибольшую популярность приобрела серия снимков «Близкие люди» про людей с синдромом Дауна. Выставка отмечена множеством наград, среди которых Гран-при «Серебряная камера».

Сотрудничал с режиссером Андреем Звягинцевым на одном из ТВ-каналов, участвовал в создании развлекательных видеороликов, проводил мастер-классы. Многие спрашивали, почему он не снимается в картинах Звягинцева, но что Епифанцев отшучивался.

В 2010 году вернулся в кино. Узнаваемость актеру принесла роль священника Фомина в ленте «Дочь».

После образа мачо в сериале Константина Богомолова «Содержанки» за Владимиром прочно закрепилось амплуа секс-символа отечественного кинематографа.

Актер женат на экс-супруге Звягинцева – Инне. У пары четверо детей, младший из которых родился с синдромом Дауна. По словам актера, они знали об этом заранее, но о прерывании беременности даже не шло речи.

Интересные факты о Владимире Мишукове
  • Первый актерский успех пришел к Владимиру после роли священника, отца Валентина Фомина в фильме «Дочь». Примечательно, что картину сняла однокурсница Мишукова Наталья Назарова;
  • Владимир отлично рисует, поэтому во время службы в армии ему пришлось рисовать дембельский альбом и даже делать сослуживцам татуировки;
  • Мишуков дружит со многими деятелями искусства из различных сфер. В его приятелях числятся режиссеры Любовь Львова и Сергей Тарамаев, актер Кирилл Пирогов, Вячеслав Полунин и художник Борис Жутовский;
  • В 2012 году карьера Мишукова сложилась так, что в одно и то же время он был задействован в двух проектах: «Зимний путь», где ему досталась роль гея, и «Дочь», в котором он играл священника. По убеждению актера, этот случай определил его кредо – исполнять неоднозначные, «сложносочиненные» роли.
Фильмография Владимира Мишукова
Хэппи-энд
Хэппи-энд
комедия 2020, Россия / Таиланд
5.0
Паркет
Паркет
драма 2020, Россия / Польша / Великобритания
4.0
Простой карандаш
Простой карандаш
драма 2019, Россия
6.0
Любовницы
Любовницы
комедия 2019, Россия
5.0
Слоны могут играть в футбол
Слоны могут играть в футбол
мелодрама, эротика 2018, Россия
6.0
Яна + Янко
Яна + Янко
семейный, комедия 2017, Россия
6.0
Рыба-мечта
Рыба-мечта
комедия 2016, Россия / Эстония
6.0
Гость
Гость
драма, детектив, приключения 2015, Россия
0.0
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