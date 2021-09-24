Владимир Мишуков родился 11 июня 1969 года в Москве.

В 1995 году окончил Российский институт театрального искусства, но в студенческие годы всерьез заинтересовался фотографией. Работал с крупнейшими студиями дизайна и глянцевыми журналами, среди которых VOGUE, GQ, ELLE. Стал членом Союза фотохудожников России. По словам Мишукова, фотосъемка является для него возможностью раскрыть человека по ту сторону камеры.

Кинодебют Мишукова состоялся в 1990-х. Он принял участие в короткометражном фильме «Тоскующая телка», после чего десять лет работал только в качестве фотографа. Организовал несколько авторских выставок. Наибольшую популярность приобрела серия снимков «Близкие люди» про людей с синдромом Дауна. Выставка отмечена множеством наград, среди которых Гран-при «Серебряная камера».

Сотрудничал с режиссером Андреем Звягинцевым на одном из ТВ-каналов, участвовал в создании развлекательных видеороликов, проводил мастер-классы. Многие спрашивали, почему он не снимается в картинах Звягинцева, но что Епифанцев отшучивался.

В 2010 году вернулся в кино. Узнаваемость актеру принесла роль священника Фомина в ленте «Дочь».

После образа мачо в сериале Константина Богомолова «Содержанки» за Владимиром прочно закрепилось амплуа секс-символа отечественного кинематографа.

Актер женат на экс-супруге Звягинцева – Инне. У пары четверо детей, младший из которых родился с синдромом Дауна. По словам актера, они знали об этом заранее, но о прерывании беременности даже не шло речи.