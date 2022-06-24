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Дмитрий Давыдов
Дмитрий Давыдов
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Дмитрий Давыдов
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Биография Дмитрия Давыдова
Родился в 1983 году. Амга, Якутия, СССР (Россия).
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Фильмография Дмитрия Давыдова
Нелегал
драма
2022, Россия
0.0
Ыт
драма, комедия, мелодрама
2021, Россия
0.0
Пугало
драма
2020, Россия
6.0
Нет Бога кроме меня
драма
2019, Россия
0.0
Костер на ветру
драма
2016, Россия
5.0
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Режиссер Дмитрий Давыдов снимает в Якутии англоязычный фильм «Граница»
Производством и продвижением занимается «Кинологистика».
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24 июня 2022 14:24
Русские идут: 5 фильмов 2020 года, достойных номинации на «Оскар»
Эти отечественные картины заслуживают появиться в одном ряду с «Манком», «Землёй кочевников» и «Девушкой, подающей надежды».
Написать
19 апреля 2021 17:22
Российские кинокритики признали драму Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» лучшим фильмом 2020 года
За несколько дней до премии режиссер попытался снять свою кандидатуру с конкурса.
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12 апреля 2021 14:40
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