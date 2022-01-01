Российский сериал «Алиса не может ждать» — это история о созревании подростков, боязни одиночества и потребности в родительском участии и поддержке. Алисе 15 лет. Преподавателям надоело приглашать в школу ее мать, а родительница никак не может наладить контакт со своим ребенком. Девочке же стало известно, что от нее скрывали чудовищную тайну. Пройдет всего несколько лет, и она полностью лишится зрения. Алиса не может избавиться от мыслей о том, что в скором времени для нее мир навсегда погрузится во мрак.