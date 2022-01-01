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Киноафиша Сериалы Алиса не может ждать
Алиса не может ждать (2022 - …) Алиса не может ждать 18+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Прокатчик Start
Продолжительность 6 часов 40 минут
О чем сериал

Российский сериал «Алиса не может ждать» — это история о созревании подростков, боязни одиночества и потребности в родительском участии и поддержке. Алисе 15 лет. Преподавателям надоело приглашать в школу ее мать, а родительница никак не может наладить контакт со своим ребенком. Девочке же стало известно, что от нее скрывали чудовищную тайну. Пройдет всего несколько лет, и она полностью лишится зрения. Алиса не может избавиться от мыслей о том, что в скором времени для нее мир навсегда погрузится во мрак. 

Алиса не может ждать - трейлер первого сезона
Алиса не может ждать
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Таисия Вилкова
Таисия Вилкова
Михаил Трухин
Михаил Трухин
Дмитрий Лысенков
Дмитрий Лысенков
Надежда Лумпова
Надежда Лумпова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA, 8 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Алиса не может ждать
Кадры из сериала
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