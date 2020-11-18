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Вернер Херцог

Werner Herzog
Вернер Херцог
Вернер Херцог Werner Herzog
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Дата рождения
5 сентября 1942
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Вернера Херцога

Содержание: 
Вернер Херцог – Фильмы
  - Вернер Херцог – «Агирре, гнев божий»
  - Вернер Херцок – «Фицкарральдо»
  - Вернер Херцог – «Строшек»
​​​​​​​Вернер Херцог – Личная жизнь

Вернер Херцог Стипетич родился в Мюнхене 5 сентября 1942 года, откуда его семья переехала в деревню Захранг, где не было даже телефонов, и, по словам самого режиссера, такая жизнь научила его чувствовать природу. Он с юности увлекался поэзией, и даже получил несколько премий как подающий надежды молодой поэт.  Когда Херцогу было 13 лет, с его семьей в одной квартире жил Клаус Кински – неординарный актер, с которым его впоследствии связало плодотворное сотрудничество. Первый свой сценарий режиссер написал в 17 лет, но производство фильма было прервано, когда стало известно о возрасте сценариста. Херцог учился в Мюнхене, изучая театр, историю и литературу, и снял свой первый фильм «Геракл» еще будучи студентом университета.


Вернер Херцог – Фильмы

Для Херцога характерно чередовать игровое и документальное кино так, что эти, казалось бы, противоположные жанры, приобретают черты друг друга. Первым зрелым художественным фильмом режиссера принято считать эксцентричную картину «И карлики начинали с малого» 1970 года о бунте обитателей исправительной колонии для лилипутов против местных порядков, который переходит в настоящую жестокую вакханалию. Многие увидели в этом фильме аллегорию Вьетнамской войны. За ним последовала документалка «Фата-моргана» с пейзажами Северной Африки и Сахары и закадровым чтением преданий из древнего эпоса Пополь-Вух.

Режиссер продолжил искать необычных антисоциальных героев для своих картин, и в 1974 году нашел в одной из психиатрических лечебниц Бруно Шлейнштайна (Или, Бруно С.), который сыграл главную роль в его фильме «Каждый за себя, бог против всех», а позже и в «Строшеке». В 1986 году Херцог привлекает настоящих гипнотизеров, чтобы на время съемки ввести в транс всех актеров «Стеклянного сердца», кроме Цозефа Бирбихлера и еще нескольких. Так он добивается навязчивой сомнамбулической атмосферы в фильме, в котором герои в своем безумии движутся к предсказанной катастрофе. Херцог продолжает сотрудничать с Клаусом Кински, и вместе они создают «Носферату – призрак ночи» по роману Брэма Стокера, «Войцека» по пьесе Георга Бюхнера, «Фицкарральдо» и «Кобру верде» по мотивам книги Брюса Чатвина «Вице-король Виды».

После этого в творчестве Херцога начинается кризис, и до 2001 года он снимает только документальные фильмы, продолжая выискивать неординарные события или самобытные далекие от цивилизации уголки земли.

В 2001 году режиссер переезжает в Лос-Анжелес» и снимает «Плохого лейтенанта» с Николасом Кейджем в главной роли – сатирическую ленту, высмеивающую жанровое голливудское кино. Также у Херцога снимается Кристиан Бэйл в фильме о войне во Вьетнаме «Спасительный рассвет» и Тим Рот.


Вернер Херцог – «Агирре, гнев божий»

Фильм 1972 года об испанской экспедиции XVI века в поисках мифического города Эльдорадо. Гонсало Писарро ведет свой большой отряд конкистадоров и индейцев через Анды. Однако когда они попадают в джунгли, становится ясно, что их слишком много, тогда предводитель отправляет несколько десятков человек на разведку. Среди них командир Педро де Урсуа и его помощник Лопе де Агирре, который при первой же возможности поднимает бунт и провозглашает нового лидера. Отряд движется вперед, постепенно сокращаясь и сжигая по пути деревни индейцев. Маниакальное стремление Агирре заставляет его продолжать поиски, несмотря на очевидный крах операции. Критики отмечают в этом фильме осмысление влечения к смерти и зарождения фашизма.


Вернер Херцок – «Фицкарральдо»

Потрясающее по эпическому размаху полотно «Фицкарральдо» было создано в 1982 году, и завоевало приз за лучшую режиссуру Каннского фестиваля. Главный герой Брайан Фицджеральд (Клаус Кински), которого называют Фицкарральдо путешествует по Амазонке в начале XX века, чтобы попасть на выступление Энрико Карузо в театре «Амазонас». Он мечтает построить в тропических лесах Перу оперный театр, и чтобы получить на это деньги, организует экспедицию в лес для добывания каучука. Для этого ему приходится плыть сначала по одной реке, а затем перетащить корабль по пологой горе в русло другой реки – и это фантастическое предприятие ему удается. Однако местные индейцы по-своему воспринимают это зрелище, и нарушают его планы.


Вернер Херцог – «Строшек»

Пронзительную драму «Строшек» Херцог снял в 1977 году. Не изменяя своему интересу ко всему неординарному и отторгаемому жестоким обществом, режиссер посвящает картину судьбе троих маргиналов, борющихся за свое существование. Бруно Строшек (Бруно Шлейнштайн) – уличный музыкант и бывший заключенный, который к тому же страдает психическим расстройством; Эва (Эва Маттес) – проститутка, которую третирует ее сутенер; а Шайц (Клеменс Шайц) – никому не нужный старик по соседству. Отчаявшись как-то устроиться на родине, они вместе уезжают в США, но от перемены места их жизнь не становится радостнее. Героям нечем платить за жилье, и Эва от отчаянья возвращается к прежнему ремеслу, а Шайц и Строшек пробуют себя в низкопробном криминале.


Вернер Херцог – Личная жизнь

Вернер Херцог был женат трижды, у него есть дочь от Эвы Маттес, сыгравшей главную роль в "Строшеке". В настоящее время женат на фотографе Лене Писецкой.

Интересные факты о Вернере Херцоге

Вокалист группы Joy Devision перед своим самоубийством смотрел фильм «Строшек».

На съемках «Фицкарральдо» корабль был действительно переправлен по суше из одной реки в другую с помощью семисот местных индейцев, которые тянули тросы.

Когда Клаус Кински захотел прервать съемки  «Фицкарральдо» в Перу, Херцог направил на него револьвер, угрожая выпустить в актера всю обойму, а последний патрон оставить для себя. Это заставило Кински передумать.

Фильмография Вернера Херцога
Family Romance, LLC
Family Romance, LLC
документальный 2019, Германия / США
6.0
Почему мы креативны?
Почему мы креативны?
документальный 2018, Германия
6.0
Встреча с Горбачевым
Встреча с Горбачевым
документальный 2018, Великобритания / США / Германия
7.0
О, Интернет! Грезы цифрового мира
О, Интернет! Грезы цифрового мира
документальный 2016, США
7.0
Соль и пламя
Соль и пламя
триллер 2016, США / Франция / Германия / Мексика
4.0
Королева пустыни
Королева пустыни
драма, биография 2015, США / Марокко
6.0
Сама жизнь
Сама жизнь
биография 2014, США
7.0
Пингвины Мадагаскара
Пингвины Мадагаскара
приключения, анимация, комедия, семейный 2014, США
7.0
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18 ноября 2020 14:39
Вернер Херцог сыграет злодея в сериале «Мандалорец» Об этом рассказал сам кинематографист.
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27 марта 2019 10:13
Церемония Открытия XXVI Международного Кинофестиваля «Послание к человеку» 23 сентября на Дворцовой площади состоится торжественное открытие кинофестиваля «Послание к человеку». Сбор гостей начинается в 18:30, сама церемония стартует в 19:00. Перед началом
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21 сентября 2016 15:36
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