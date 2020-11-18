Содержание:

Вернер Херцог – Фильмы

- Вернер Херцог – «Агирре, гнев божий»

- Вернер Херцок – «Фицкарральдо»

- Вернер Херцог – «Строшек»

​​​​​​​Вернер Херцог – Личная жизнь



Вернер Херцог Стипетич родился в Мюнхене 5 сентября 1942 года, откуда его семья переехала в деревню Захранг, где не было даже телефонов, и, по словам самого режиссера, такая жизнь научила его чувствовать природу. Он с юности увлекался поэзией, и даже получил несколько премий как подающий надежды молодой поэт. Когда Херцогу было 13 лет, с его семьей в одной квартире жил Клаус Кински – неординарный актер, с которым его впоследствии связало плодотворное сотрудничество. Первый свой сценарий режиссер написал в 17 лет, но производство фильма было прервано, когда стало известно о возрасте сценариста. Херцог учился в Мюнхене, изучая театр, историю и литературу, и снял свой первый фильм «Геракл» еще будучи студентом университета.



Вернер Херцог – Фильмы

Для Херцога характерно чередовать игровое и документальное кино так, что эти, казалось бы, противоположные жанры, приобретают черты друг друга. Первым зрелым художественным фильмом режиссера принято считать эксцентричную картину «И карлики начинали с малого» 1970 года о бунте обитателей исправительной колонии для лилипутов против местных порядков, который переходит в настоящую жестокую вакханалию. Многие увидели в этом фильме аллегорию Вьетнамской войны. За ним последовала документалка «Фата-моргана» с пейзажами Северной Африки и Сахары и закадровым чтением преданий из древнего эпоса Пополь-Вух.

Режиссер продолжил искать необычных антисоциальных героев для своих картин, и в 1974 году нашел в одной из психиатрических лечебниц Бруно Шлейнштайна (Или, Бруно С.), который сыграл главную роль в его фильме «Каждый за себя, бог против всех», а позже и в «Строшеке». В 1986 году Херцог привлекает настоящих гипнотизеров, чтобы на время съемки ввести в транс всех актеров «Стеклянного сердца», кроме Цозефа Бирбихлера и еще нескольких. Так он добивается навязчивой сомнамбулической атмосферы в фильме, в котором герои в своем безумии движутся к предсказанной катастрофе. Херцог продолжает сотрудничать с Клаусом Кински, и вместе они создают «Носферату – призрак ночи» по роману Брэма Стокера, «Войцека» по пьесе Георга Бюхнера, «Фицкарральдо» и «Кобру верде» по мотивам книги Брюса Чатвина «Вице-король Виды».

После этого в творчестве Херцога начинается кризис, и до 2001 года он снимает только документальные фильмы, продолжая выискивать неординарные события или самобытные далекие от цивилизации уголки земли.

В 2001 году режиссер переезжает в Лос-Анжелес» и снимает «Плохого лейтенанта» с Николасом Кейджем в главной роли – сатирическую ленту, высмеивающую жанровое голливудское кино. Также у Херцога снимается Кристиан Бэйл в фильме о войне во Вьетнаме «Спасительный рассвет» и Тим Рот.



Вернер Херцог – «Агирре, гнев божий»

Фильм 1972 года об испанской экспедиции XVI века в поисках мифического города Эльдорадо. Гонсало Писарро ведет свой большой отряд конкистадоров и индейцев через Анды. Однако когда они попадают в джунгли, становится ясно, что их слишком много, тогда предводитель отправляет несколько десятков человек на разведку. Среди них командир Педро де Урсуа и его помощник Лопе де Агирре, который при первой же возможности поднимает бунт и провозглашает нового лидера. Отряд движется вперед, постепенно сокращаясь и сжигая по пути деревни индейцев. Маниакальное стремление Агирре заставляет его продолжать поиски, несмотря на очевидный крах операции. Критики отмечают в этом фильме осмысление влечения к смерти и зарождения фашизма.



Вернер Херцок – «Фицкарральдо»

Потрясающее по эпическому размаху полотно «Фицкарральдо» было создано в 1982 году, и завоевало приз за лучшую режиссуру Каннского фестиваля. Главный герой Брайан Фицджеральд (Клаус Кински), которого называют Фицкарральдо путешествует по Амазонке в начале XX века, чтобы попасть на выступление Энрико Карузо в театре «Амазонас». Он мечтает построить в тропических лесах Перу оперный театр, и чтобы получить на это деньги, организует экспедицию в лес для добывания каучука. Для этого ему приходится плыть сначала по одной реке, а затем перетащить корабль по пологой горе в русло другой реки – и это фантастическое предприятие ему удается. Однако местные индейцы по-своему воспринимают это зрелище, и нарушают его планы.



Вернер Херцог – «Строшек»

Пронзительную драму «Строшек» Херцог снял в 1977 году. Не изменяя своему интересу ко всему неординарному и отторгаемому жестоким обществом, режиссер посвящает картину судьбе троих маргиналов, борющихся за свое существование. Бруно Строшек (Бруно Шлейнштайн) – уличный музыкант и бывший заключенный, который к тому же страдает психическим расстройством; Эва (Эва Маттес) – проститутка, которую третирует ее сутенер; а Шайц (Клеменс Шайц) – никому не нужный старик по соседству. Отчаявшись как-то устроиться на родине, они вместе уезжают в США, но от перемены места их жизнь не становится радостнее. Героям нечем платить за жилье, и Эва от отчаянья возвращается к прежнему ремеслу, а Шайц и Строшек пробуют себя в низкопробном криминале.



Вернер Херцог – Личная жизнь

Вернер Херцог был женат трижды, у него есть дочь от Эвы Маттес, сыгравшей главную роль в "Строшеке". В настоящее время женат на фотографе Лене Писецкой.