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Алексей Федорченко
Алексей Федорченко
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Алексей Федорченко
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Дата рождения
29 сентября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Алексея Федорченко
Родился 29 сентября 1966 года. Соль-Илецк, Оренбургская область, СССР (Россия).
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Фильмография Алексея Федорченко
Большие змеи Улли-Кале
исторический
2019, Россия
0.0
Война Анны
драма
2018, Россия
7.0
Последняя «Милая Болгария»
мистика, детектив
2018, Россия
0.0
Ключи счастья
детектив
2018, Россия
0.0
Ангелы революции
драма
2014, Россия
3.0
Небесные жены луговых мари
драма
2012, Россия
4.0
Овсянки
драма
2010, Россия
6.0
Банный день
короткометражный, документальный
2008, Россия
0.0
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ММКФ 2021: рецензия на фильм Алексея Федорченко «Последняя «Милая Болгария»
Тяжелая писательская судьба, запах свежих яблок и сумасшедший режиссер в соседней комнате.
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27 апреля 2021 18:03
Стартовал 43-й Московский международный кинофестиваль
Откроет смотр новый фильм Тимура Бекмамбетова.
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22 апреля 2021 17:12
Фильм «Война Анны» стал победителем кинопремии «Ника»
Картина выйдет в широкий российский прокат 9 мая.
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1 апреля 2019 12:05
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