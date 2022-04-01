Забег с препятствиями: четвертый день «Кинотавра 2021»

С 18 по 25 сентября в Сочи проходит крупнейший российский фестиваль «Кинотавр». Фестиваль по-прежнему поражает количеством насыщенных мероприятий, а мы пытаемся не забыть поделиться с читателями «Киноафиши» самым главным.