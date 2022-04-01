Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Борис Хлебников
Борис Хлебников
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Борис Хлебников
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
28 августа 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Бориса Хлебникова
Родился 28 августа 1972 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Бориса Хлебникова
Солнечная линия
комедия, драма
2022, Россия
0.0
Аритмия
драма, мелодрама
2017, Россия
7.0
День до
драма
2017, Россия
5.0
Долгая счастливая жизнь
драма
2013, Россия
6.0
Пока ночь не разлучит
комедия
2012, Россия
6.0
Короткое замыкание
сборник, мелодрама
2009, Россия
7.0
Сумасшедшая помощь
комедия
2008, Россия
6.0
Свободное плавание
комедия, мелодрама
2006, Россия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Оригинальные проекты от отечественных онлайн-кинотеатров, которые выходят в апреле
Продолжение нашумевшей «Эпидемии», антиутопия про мир без мужчин и многое другое.
Написать
1 апреля 2022 11:43
Забег с препятствиями: четвертый день «Кинотавра 2021»
С 18 по 25 сентября в Сочи проходит крупнейший российский фестиваль «Кинотавр». Фестиваль по-прежнему поражает количеством насыщенных мероприятий, а мы пытаемся не забыть поделиться с читателями «Киноафиши» самым главным.
Написать
23 сентября 2021 12:01
Онлайн-кинотеатр KION представил главные осенние премьеры линейки KION-originals
«Коса», «Вертинский», «Пингвины моей мамы», «Шестнадцать +», «Товарищ Майор» и другие.
Написать
2 сентября 2021 16:08
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп