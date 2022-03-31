Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кейт Дики
Кейт Дики
Kate Dickie
О персоне
Фильмография
Новости
Кейт Дики
Kate Dickie
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
23 марта 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Ист-Килбрайд, Шотландия, Великобритания
Рост
169 см
Биография Кейт Дики
Родилась 23 марта 1971 года. Ист-Килбрайд, Шотландия, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Кейт Дики
Ужас Вороньей лощины: Проклятие Эдгара По
триллер
2022, Великобритания
0.0
Легенда о Зелёном рыцаре
фэнтези, драма, мелодрама
2021, США / Ирландия
5.0
Остров призраков
ужасы, мистика
2021, Великобритания
4.0
Клуб "Кастет"
боевик, триллер
2020, Франция
5.0
Из огня да в полымя
триллер
2020, Ирландия / Великобритания
5.0
Расскажи это пчелам
мелодрама
2019, США
6.0
Предварительная месть
ужасы, триллер
2016, Великобритания
5.0
Ведьма
ужасы, детектив
2015, США / Великобритания / Канада / Бразилия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Овдовевший мужчина поселяется на удаленном туманном острове в трейлере хоррора «Остров призраков»
Вероятно, на автора оказал влияние «Маяк» Роберта Эггерса.
Написать
31 марта 2022 15:08
Все новости
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»