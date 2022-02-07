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Наталия Мещанинова
Наталия Мещанинова
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Наталия Мещанинова
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Дата рождения
17 февраля 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Наталии Мещаниновой
Родилась 17 февраля 1982 года. Краснодар, СССР (Россия).
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Фильмография Наталии Мещаниновой
Сердце мира
мелодрама
2018, Россия / Литва
7.0
Комбинат "Надежда"
драма
2013, Россия
0.0
Охота за ворота
документальный
2008, Россия
0.0
Один маленький ночной секрет
,
0.0
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«Капитан Волконогов бежал» и «Пингвины моей мамы» стали обладателями премии «Белый слон» 2022
Награда в режиссерской категории досталась Кире Коваленко за «Разжимая кулаки».
Написать
7 февраля 2022 12:25
Стендаперы и одержимые родители: разбираем героев сериала «Пингвины моей мамы»
6 октября в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера сериала «Пингвины моей мамы» – драмеди о взрослении, пропущенной через призму российской стендап-сцены. Режиссером выступила Наталия Мещанинова, которая по-новому взглянула на то, как человек может переносить свои переживания и драмы, транслируя их через юмор. Так кто же они, герои сериала «Пингвины моей мамы»?
Написать
29 октября 2021 12:42
Онлайн-кинотеатр KION представил главные осенние премьеры линейки KION-originals
«Коса», «Вертинский», «Пингвины моей мамы», «Шестнадцать +», «Товарищ Майор» и другие.
Написать
2 сентября 2021 16:08
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