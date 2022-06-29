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Джоэл Эдгертон – Фильмы

- Джоэл Эдгертон – Гэтсби

Джоэл Эдгертон – Личная жизнь

Австралийский актер, режиссер, сцнарист и продюсер Джоэл Эдгертон родился 23 июня 1974 года в Блэктауне, Новый Южный Уэльс, Австралия. Отец – Майкл Эдгертон – адвокат и застройщик. Мать – Мэри Энн Эдгертон – домохозяйка. Брат – Нэш Эдгертон – каскадер и актер.

Джоэл посещал школу драмы при Университете Западного Сиднея. Получив высшее образование, Джоэл вместе с братом Нэшем основал продюсерскую компанию «Blue Tongue Productions».

В 1996 году Джоэл дебютировал в кино, сыграв роль в приключенческой комедии «В погоне за солнцем» режиссера Чарльза Т. Кэнгэниса. Партнёрами по съемочной площадке стали Джеймс Белуши и Хэлли Берри.

Джоэл Эдгертон – Фильмы

В 1999 году Джоэл сыграл роль второго плана в низкобюджетной картине «Эрскинвильские короли» режиссера-новичка Алана Уайта. Ведущую роль в ленте получил Хью Джекман, заслуживший за свою игру премию кинокритиков Австралии.

В 2002 году Джоэл попал в состав космической оперы «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов» режиссера Джорджа Лукаса. Ему досталась небольшая роль сводного брата Энакина Скайуокера – Оуэна Ларса. В 2005 году Джоэл вновь сыграл эту роль в фильме «Звездные войны: Эпизод III. Месть ситхов».

В 2004 году Эдгертон примерил на себя исторический образ рыцаря Круглого стола Гавейна в американо-ирландском проекте «Король Артур» режиссера Антуана Фукуа. Короля Артура сыграл Клайв Оуэн, Гвиневру – Кира Найтли, Ланселота – Йоан Гриффит, Тристана – Мадс Миккельсен.

Одной из наиболее известных ролей артиста является образ борца Брендана Конлона в спортивной драме «Воин» (2011) режиссера Гэвина О'Коннора. Вторую ведущую роль в ленте сыграл Том Харди. Картина получила одобрение критиков.

В 2015 году Джоэл Эдгертон и Джонни Депп сыграли главные роли в криминальной драме «Черная месса». Лента основана на истории жизни изворотливого гангстера Уайти Балджера, тайно работавшего на полицию. Депп сыграл Балджера, а Эдгертон – агента ФБР Джона Коннолли.

В 2015 году вышла дебютная режиссерская работа Эдгертона – триллер «Подарок» с Джейсоном Бейтманом и Ребеккой Холл. Джоэл сыграл в картине одноклассника главного героя.

В 2016 году на Каннском кинофестивале состоялась премьера драмы «Лавинг» режиссера Джеффа Николса. Фильм основан на реальных событиях: в 1967 году супругов Лавинг арестовали за межрасовый брак (с 1924 года в штате Виргиния подобные браки были запрещены). Эдгертон сыграл Ричарда Лавинга, а Рут Негга – его супругу Милдред. Эдгертон был номинирован на «Золотой глобус», Негга – на «Оскар» и «Золотой глобус».

Необычная роль досталась артисту в криминальном фэнтези «Яркость» (2017) режиссера Дэвида Эйра. Персонаж Эдгертона – орк-полицейский Ник Джакоби, работающий в паре с человеком-копом Дэрилом Уордом (Уилл Смит).

Агента ЦРУ Эдгертон сыграл в триллере «Красный воробей» (2018) режиссера Френсиса Лоуренса. Дженнифер Лоуренс сыграла в этой ленте агента российской разведки Веронику Егорову, «красного воробья», которая использует свою внешность в качестве наживки. Картина получила смешанные отзывы критиков.

Джоэл Эдгертон – Гэтсби

В 2012 году актер снялся в экранизации романа Фрэнсиса Скота Фицджеральда «Великий Гэтсби». Эдгертон получил роль Тома Бьюкенена, мужа Дэйзи Бьюкенен (Кэри Маллиган), в которую был влюблен Джей Гэтсби (Леонардо ДиКаприо). Критики по-разному оценили ленту, зрители приняли картину на ура. Фильм База Лурмана получил две премии «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика и лучший дизайн костюмов.

Джоэл Эдгертон – Личная жизнь

Джоэл Эдгертон скрывает свою личную жизнь. Известно лишь, что артист пока не заключал официальный брак. В одном из интервью актер признался, что женат на работе.