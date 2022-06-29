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Киноафиша Персоны Джоэл Эдгертон

Джоэл Эдгертон

Joel Edgerton
Джоэл Эдгертон
Джоэл Эдгертон Joel Edgerton
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Дата рождения
23 июня 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Блэктаун, Новый Южный Уэльс, Австралия
Рост
179 см
Личные связи
Нэш Эдгертон
Нэш Эдгертон
Братья
Биография Джоэла Эдгертона

Содержание:

Джоэл Эдгертон – Фильмы
  - Джоэл Эдгертон – Гэтсби
Джоэл Эдгертон – Личная жизнь

Австралийский актер, режиссер, сцнарист и продюсер Джоэл Эдгертон родился 23 июня 1974 года в Блэктауне, Новый Южный Уэльс, Австралия. Отец – Майкл Эдгертон – адвокат и застройщик. Мать – Мэри Энн Эдгертон – домохозяйка. Брат – Нэш Эдгертон – каскадер и актер.

Джоэл посещал школу драмы при Университете Западного Сиднея. Получив высшее образование, Джоэл вместе с братом Нэшем основал продюсерскую компанию «Blue Tongue Productions».

В 1996 году Джоэл дебютировал в кино, сыграв роль в приключенческой комедии «В погоне за солнцем» режиссера Чарльза Т. Кэнгэниса. Партнёрами по съемочной площадке стали Джеймс Белуши и Хэлли Берри.

Джоэл Эдгертон – Фильмы

В 1999 году Джоэл сыграл роль второго плана в низкобюджетной картине «Эрскинвильские короли» режиссера-новичка Алана Уайта. Ведущую роль в ленте получил Хью Джекман, заслуживший за свою игру премию кинокритиков Австралии.

В 2002 году Джоэл попал в состав космической оперы «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов» режиссера Джорджа Лукаса. Ему досталась небольшая роль сводного брата Энакина Скайуокера – Оуэна Ларса. В 2005 году Джоэл вновь сыграл эту роль в фильме «Звездные войны: Эпизод III. Месть ситхов».

В 2004 году Эдгертон примерил на себя исторический образ рыцаря Круглого стола Гавейна в американо-ирландском проекте «Король Артур» режиссера Антуана Фукуа. Короля Артура сыграл Клайв Оуэн, Гвиневру – Кира Найтли, Ланселота – Йоан Гриффит, Тристана – Мадс Миккельсен.

Одной из наиболее известных ролей артиста является образ борца Брендана Конлона в спортивной драме «Воин» (2011) режиссера Гэвина О'Коннора. Вторую ведущую роль в ленте сыграл Том Харди. Картина получила одобрение критиков.  

В 2015 году Джоэл Эдгертон и Джонни Депп сыграли главные роли в криминальной драме «Черная месса». Лента основана на истории жизни изворотливого гангстера Уайти Балджера, тайно работавшего на полицию. Депп сыграл Балджера, а Эдгертон – агента ФБР Джона Коннолли.

В 2015 году вышла дебютная режиссерская работа Эдгертона – триллер «Подарок» с Джейсоном Бейтманом и Ребеккой Холл. Джоэл сыграл в картине одноклассника главного героя.

В 2016 году на Каннском кинофестивале состоялась премьера драмы «Лавинг» режиссера Джеффа Николса. Фильм основан на реальных событиях: в 1967 году супругов Лавинг арестовали за межрасовый брак (с 1924 года в штате Виргиния подобные браки были запрещены). Эдгертон сыграл Ричарда Лавинга, а Рут Негга – его супругу Милдред. Эдгертон был номинирован на «Золотой глобус», Негга – на «Оскар» и «Золотой глобус».

Необычная роль досталась артисту в криминальном фэнтези «Яркость» (2017) режиссера Дэвида Эйра. Персонаж Эдгертона – орк-полицейский Ник Джакоби, работающий в паре с человеком-копом Дэрилом Уордом (Уилл Смит).

Агента ЦРУ Эдгертон сыграл в триллере «Красный воробей» (2018) режиссера Френсиса Лоуренса. Дженнифер Лоуренс сыграла в этой ленте агента российской разведки Веронику Егорову, «красного воробья», которая использует свою внешность в качестве наживки. Картина получила смешанные отзывы критиков.

Джоэл Эдгертон – Гэтсби

В 2012 году актер снялся в экранизации романа Фрэнсиса Скота Фицджеральда «Великий Гэтсби». Эдгертон получил роль Тома Бьюкенена, мужа Дэйзи Бьюкенен (Кэри Маллиган), в которую был влюблен Джей Гэтсби (Леонардо ДиКаприо). Критики по-разному оценили ленту, зрители приняли картину на ура. Фильм База Лурмана получил две премии «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика и лучший дизайн костюмов.

Джоэл Эдгертон – Личная жизнь

Джоэл Эдгертон скрывает свою личную жизнь. Известно лишь, что артист пока не заключал официальный брак. В одном из интервью актер признался, что женат на работе.

Интересные факты о Джоэле Эдгертоне
  • В детстве братья Эдгертон получили в подарок от отца видеокамеру, после чего мальчишки стали снимать свои фильмы. Любимое развлечение определило выбор профессии.
  • Брат Джоэла Нэш был задействован на съемках второго и третьего эпизодов космической саги «Звёздные войны»: он выполнял трюки Оби-Вана Кеноби.
  • Эдгертон является послом австралийской организации Фонд Фреда Холлоу, занимающейся восстановлением зрения людей из развивающихся регионов планеты. 
Фильмография Джоэла Эдгертона
Тринадцать жизней
Тринадцать жизней
драма 2022, США
0.0
Легенда о Зелёном рыцаре
Легенда о Зелёном рыцаре
фэнтези, драма, мелодрама 2021, США / Ирландия
5.0
Король
Король
исторический, драма 2019, США
7.0
Яркость
Яркость
фантастика, криминал 2018, США
6.0
Опасный бизнес
Опасный бизнес
боевик, комедия 2018, США
6.0
Стертая личность
Стертая личность
драма, биография 2018, США
6.0
Оно приходит ночью
Оно приходит ночью
ужасы, триллер, драма 2017, США
7.0
Красный воробей
Красный воробей
триллер 2017, США
6.0
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Джоэл Эдгертон Джоэл Эдгертон в Звездных войнах Джоэл Эдгертон Джоэл Эдгертон
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