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Дэвид Лоури
Дэвид Лоури
David Lowery
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Дэвид Лоури
David Lowery
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Дата рождения
1 января 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Продюсер, Режиссер
Биография Дэвид Лоури
Родился в 1980 году. Милуоки, Висконсин, США.
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Фильмография Дэвид Лоури
Питер Пэн и Венди
боевик, приключения, комедия
2022, США
0.0
Год вечной бури
мистика, драма
2021, США / Сингапур / Иран / Чили / Таиланд
6.0
Легенда о Зелёном рыцаре
фэнтези, драма, мелодрама
2021, США / Ирландия
5.0
Старик и ружьё
драма, комедия, криминал
2018, США
6.0
История призрака
драма
2017, США
6.0
Желтые птицы
2016, США
5.0
Пит и его дракон
приключения, семейный, фэнтези
2016, США
7.0
В бегах
драма
2013, США
6.0
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«Легенда о Зеленом рыцаре» выйдет в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD»
Картина появилась в интернете спустя две недели после премьеры в кинопрокате.
Написать
10 сентября 2021 16:22
Режиссер «Легенды о Зеленом Рыцаре» рассказал, какие изменения он внес в фильм во время карантина
За время ожидания выхода картины в прокат постановщик смог переосмыслить и более качественно воплотить свое видение.
Написать
19 августа 2021 15:39
«Легенда о Зеленом Рыцаре» получила «свежий» рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Дев Патель поделился мыслями по поводу проходивших в Ирландии съемок.
Написать
2 августа 2021 11:39
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