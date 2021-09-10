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Дэвид Лоури

David Lowery
Дэвид Лоури
Дэвид Лоури David Lowery
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Дата рождения
1 января 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Продюсер, Режиссер
Биография Дэвид Лоури

Родился в 1980 году. Милуоки, Висконсин, США.

Фильмография Дэвид Лоури
Питер Пэн и Венди
Питер Пэн и Венди
боевик, приключения, комедия 2022, США
0.0
Год вечной бури
Год вечной бури
мистика, драма 2021, США / Сингапур / Иран / Чили / Таиланд
6.0
Легенда о Зелёном рыцаре
Легенда о Зелёном рыцаре
фэнтези, драма, мелодрама 2021, США / Ирландия
5.0
Старик и ружьё
Старик и ружьё
драма, комедия, криминал 2018, США
6.0
История призрака
История призрака
драма 2017, США
6.0
Желтые птицы
Желтые птицы
2016, США
5.0
Пит и его дракон
Пит и его дракон
приключения, семейный, фэнтези 2016, США
7.0
В бегах
В бегах
драма 2013, США
6.0
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«Легенда о Зеленом рыцаре» выйдет в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD» Картина появилась в интернете спустя две недели после премьеры в кинопрокате. 
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10 сентября 2021 16:22
Режиссер «Легенды о Зеленом Рыцаре» рассказал, какие изменения он внес в фильм во время карантина За время ожидания выхода картины в прокат постановщик смог переосмыслить и более качественно воплотить свое видение.
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19 августа 2021 15:39
«Легенда о Зеленом Рыцаре» получила «свежий» рейтинг критиков на Rotten Tomatoes Дев Патель поделился мыслями по поводу проходивших в Ирландии съемок. 
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2 августа 2021 11:39
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