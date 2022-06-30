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Билли Лурд

Billie Lourd
Билли Лурд
Билли Лурд Billie Lourd
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Дата рождения
17 июля 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
155 см
Биография Билли Лурд

Родилась 17 июля 1992 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Фильмография Билли Лурд
Билет в рай
Билет в рай
комедия, мелодрама 2022,
0.0
Начитанные
Начитанные
комедия 2019, США
7.0
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
фантастика, боевик 2019, США
6.0
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Джулия Робертс и Джордж Клуни подтрунивают друг над другом в трейлере ромкома «Билет в рай» Они предстают в роли родителей, которые хотят отговорить свою дочь от раннего брака.
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30 июня 2022 11:04
Производство ромкома «Билет в рай» с Джорджем Клуни и Джулией Робертс приостановлено из-за COVID Пауза может продлиться до трех месяцев.
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19 января 2022 13:46
Звезда «Эмили в Париже» Лукас Браво сыграет с Джулией Робертс и Джорджем Клуни в фильме «Билет в рай» В проекте также заняты Кейтлин Дивер и Билли Лурд. 
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20 октября 2021 14:04
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