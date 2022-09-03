Аргентина, 1985, 2022

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о выходе в прокат О фильме Адвокат и прокурор подают в суд на власти Аргентины, обвиняя их в преступлениях против граждан. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 2 часа 20 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 3 сентября 2022 Режиссер Сантьяго Митре В ролях Рикардо Дарин Питер Ланзани Карлос Порталуппи Норман Бриски Алехандра Флейшнер Все актеры и съемочная группа 1 постер

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