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Аргентина, 1985
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Argentina, 1985

Аргентина, 1985, 2022

2022 / Аргентина
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О фильме

Адвокат и прокурор подают в суд на власти Аргентины, обвиняя их в преступлениях против граждан.

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Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 3 сентября 2022
Режиссер
Сантьяго Митре
В ролях
Рикардо Дарин
Рикардо Дарин
Питер Ланзани
Питер Ланзани
Карлос Порталуппи
Карлос Порталуппи
Норман Бриски
Алехандра Флейшнер
Алехандра Флейшнер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Аргентина, 1985 1 постер
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