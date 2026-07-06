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Киноафиша Новости VAVAN представит большое летнее шоу с живым звуком и звёздными гостями в Москве

VAVAN представит большое летнее шоу с живым звуком и звёздными гостями в Москве

6 июля 2026 13:37 Проверено редакцией
VAVAN представит большое летнее шоу с живым звуком и звёздными гостями в Москве

22 июля в московской концертной площадке «Урбан» состоится масштабный концерт артиста и музыканта.


 

VAVAN, приуроченный ко дню рождения исполнителя. Праздничное шоу, ставшее для артиста ежегодной традицией, в этом году обещает выйти на новый уровень и стать одним из ключевых музыкальных событий лета в столице.

Формат концерта — большое живое шоу с полноценным бэндом, где основной акцент сделан на живой звук, энергетику сцены и высокий уровень музыкантов. Зрителей ждёт новая концертная программа, в которую войдут как свежие релизы VAVAN, так и хорошо знакомые хиты, переосмысленные специально для этого вечера.

Особое место в программе займут звёздные гости — коллеги артиста по шоу-бизнесу, которые разделят с именинником сцену и подарят зрителям незабываемые выступления. Эти номера станут приятными сюрпризами шоу и сделают вечер по-настоящему насыщенным.

«Для меня это больше, чем день рождения. Это ежегодная встреча с самыми преданными зрителями, возможность показать то, над чем мы работали весь год, и создать вместе с друзьями-музыкантами уникальную атмосферу настоящего живого праздника», — говорит VAVAN.

Концерт VAVAN 22 июля в «Урбане» станет событием для всех, кто ценит живое исполнение, сильную сценическую энергетику и масштабные музыкальные шоу.

Виктория Аморина
Виктория Аморина
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