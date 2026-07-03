В продажу поступили билеты на III премию «Звезды Хайпа»

12 ноября в VK Stadium пройдет III премия «Звезды Хайпа», билеты на которую уже доступны для покупки. Успейте стать частью это масштабного этого музыкального мероприятия.
На сей раз организаторы решили отказаться от привычного концертного формата в пользу создания на сцене параллельной реальности, в которой звезды становятся соседями, а на подмостках возникает целый городской квартал. Зрительский зал превратится в средоточие городской жизни, где за каждым окном бурлят волнующие страсти.
Именитые артисты появятся на сцене в качестве жителей спального района. Так, среди декораций дворов, подъездов и уютных кухонь окажутся MILANA STAR, Бьянка, Артур Пирожков, NANSI & SIDOROV, Юля Гаврилина, HOLLYFLAME, MIA BOYKA, Валя Карнавал и другие. Знаменитостям доведется на какое-то время забыть о своем статусе звезд, превратившись в рядовых городских жителей.
Церемония вручения премии будет гармонично вплетена в импровизированную повседневную жизнь, которая развернется на сцене. При этом победители будут награждены небывалым подарком. Так, каждый лауреат, помимо памятной статуэтки, получит сертификат на собственные квадратные метры в современном московском жилом комплексе.
«Мы не просто вручаем награды и дарим квадратные метры – мы строим целую вселенную, где музыка и реальная жизнь переплетаются задолго до церемонии и остаются с героями навсегда. Это не просто шоу одного вечера, это фундамент настоящего артистического комьюнити, основой которого станет Хайп-Хаус. Приходите на новоселье, занимайте лучшие места и становитесь не просто зрителями, а полноправными соседями звезд», — заявила музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы» Светлана Столповских.