В продажу поступили билеты на III премию «Звезды Хайпа»

12 ноября в VK Stadium пройдет III премия «Звезды Хайпа», билеты на которую уже доступны для покупки. Успейте стать частью это масштабного этого музыкального мероприятия.

На сей раз организаторы решили отказаться от привычного концертного формата в пользу создания на сцене параллельной реальности, в которой звезды становятся соседями, а на подмостках возникает целый городской квартал. Зрительский зал превратится в средоточие городской жизни, где за каждым окном бурлят волнующие страсти.

Именитые артисты появятся на сцене в качестве жителей спального района. Так, среди декораций дворов, подъездов и уютных кухонь окажутся MILANA STAR, Бьянка, Артур Пирожков, NANSI & SIDOROV, Юля Гаврилина, HOLLYFLAME, MIA BOYKA, Валя Карнавал и другие. Знаменитостям доведется на какое-то время забыть о своем статусе звезд, превратившись в рядовых городских жителей.

Церемония вручения премии будет гармонично вплетена в импровизированную повседневную жизнь, которая развернется на сцене. При этом победители будут награждены небывалым подарком. Так, каждый лауреат, помимо памятной статуэтки, получит сертификат на собственные квадратные метры в современном московском жилом комплексе.