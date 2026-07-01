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Киноафиша Новости Радио DFM отметит свой 26-й день рождения

Радио DFM отметит свой 26-й день рождения

1 июля 2026 20:31 Проверено редакцией
Радио DFM отметит свой 26-й день рождения

Проделав путь от «Радио Динамит» до известного сегодня Радио DFM, станция заслужила репутацию ведущего рупора танцевальной музыки.

1 июля Радио DFM отпразднует свое 26-летие. На протяжении своего существования станция дарит миллионам своим слушателей атмосферу вечеринки, ротируя в эфире хиты от признанных исполнителей.

Радиостанция была запущена 1 июля 2000 года, когда вещание началось в Москве и Екатеринбурге. Если в 2000-х годах любители музыки стремились достать знаменитые CD-сборники от Радио DFM, то ныне фирменные ремиксы станции набирают массу прослушиваний в разных онлайн-сервисах. При этом десятки тематических цифровых потоков помогают каждому слушателю отточить и расширить свой вкус.

Инициативы Радио DFM неизменно становились видными событиями в музыкальной индустрии. Так, именно при содействии станции записывался подкаст «Gazgolder live» с Бастой, который проводил время со звездами поп-культуры. Также стоит вспомнить «DFM DANCE МАРАФОН», который в 2021 году охватил всю страну. Тогда в разных уголках России прошли DJ-сеты в прямом эфире.

Кроме того, в разное время в гостях у Радио DFM побывали многие знаменитости мирового масштаба, среди которых Scooter, Paul Oakenfold, Klingande, Anastacia и даже писатель Фредерик Бегбедер.

Радио DFM для многих является синонимом лучших вечеринок. В ходе DFM Dance Party крупнейшие представители поп-музыки, видные диджеи и рядовые слушатели собирались в культовых местах Москвы, развлекаясь на танцполе ночи напролет.

Фото: Радио DFM
Виктория Аморина
Виктория Аморина
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