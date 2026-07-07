«До дрожи боялась больниц»: Алиса Кот — о съемках сериала «Анатомия чувств» и преодолении своих страхов

3 июля в онлайн-кинотеатре Иви состоялась премьера медицинской мелодрамы « Анатомия чувств ». Алиса Кот рассказала, как готовилась к роли вместе с практикующими врачами, почему с детства боялась больниц, что нового узнала о профессии медика и почему считает работу над проектом новым этапом своей карьеры.

В «Анатомии чувств» вы играете молодого врача. Что вас больше всего заинтересовало в этой роли, когда вы впервые прочитали сценарий?

Конечно, в первую очередь меня заинтересовала возможность узнать что-то новое. Мы всей актерской группой основательно и серьезно готовились к съемкам, консультировались с действующими врачами и постоянно обращались к ним за советами.

Кто ваша героиня? Как бы вы описали ее человеку, который еще не видел сериал?

Моя героиня Анастасия — очень целеустремленный специалист. Она идет напролом к своей цели, несмотря ни на какие преграды, и остается человеком с твердыми принципами. Но мне хочется отметить, что первое впечатление о ней может оказаться обманчивым: по мере развития сюжета она раскроется для зрителей очень неожиданно и с совершенно другой стороны.

Многие медицинские сериалы строятся не только вокруг работы врачей, но и вокруг их личной жизни. Как в «Анатомии чувств», на ваш взгляд, удалось соблюсти этот баланс?

Мне кажется, нам удалось найти этот баланс. В сериале много интересных медицинских случаев, и большинство из них действительно основаны на реальных историях. Еще до начала съемок Иви предложил зрителям поделиться своим опытом, и некоторые из этих историй впоследствии стали частью сюжета.

Насколько серьезной была подготовка к роли? Консультировались ли вы с врачами или изучали медицинские манипуляции? Что оказалось самым непростым технически?

Помимо подготовки до начала съемок, на площадке постоянно работал действующий врач, который контролировал процесс и во многом направлял нас. За время работы над проектом я узнала очень много нового. Наверное, самым сложным оказалось то, что с детства я до дрожи боюсь врачей и больниц. Поэтому привыкнуть к существованию в этом «мире» стало для меня настоящим вызовом.

На площадке проект консультировал действующий врач-реаниматолог. Что нового вы узнали о профессии благодаря работе с ним?

Каждый день я открывала для себя что-то новое, потому что раньше никогда не интересовалась тонкостями осмотров, операций или профессиональной медицинской терминологией. Думаю, именно этот сериал научил меня тому, насколько бережно нужно относиться к своему здоровью. Меня поразило, сколько в работе врача зависит от хладнокровия, скорости принятия решений и командной работы. За каждой, казалось бы, привычной процедурой стоят огромный опыт и колоссальная ответственность.

После съемок изменилось ли ваше отношение к врачам и медицине в целом?

Мое отношение к врачам уже никогда не будет прежним. Я стала еще больше уважать представителей этой профессии и поняла, насколько она сложная. Она требует не только глубоких знаний, но и огромной внутренней силы.

В последнее время медицинские драмы снова стали очень популярны. Как вы думаете, почему зрителей продолжают притягивать такие истории?

Мне кажется, потому что это истории о людях в самые острые моменты их жизни. В медицине всегда очень высокие ставки, и это вызывает сильный эмоциональный отклик. Ситуации, в которых речь идет о жизни и смерти, неизменно волнуют зрителей. Кроме того, такие проекты помогают лучше понять многие жизненные ситуации и дают ответы на вопросы, которые действительно волнуют людей.

С кем из партнеров по площадке вам было особенно интересно работать? Что запомнилось в совместных сценах с Ириной Туманцевой, Иваном Батаревым или Станиславом Румянцевым?

Я искренне восхищена своими партнерами и многому у них научилась за время работы. Ирина для меня — настоящий пример. Меня поразило, насколько ответственно и детально она подошла к своей роли. Практически весь съемочный период — а он длился с января по май — Ира проводила на площадке с раннего утра до позднего вечера. При этом она успела совместить съемки с переездом в другой город и заботой о маленькой дочке.

За последние годы ваша фильмография постепенно расширяется. Чувствуете, что сейчас наступает новый этап в карьере?

Да, мне кажется, сейчас действительно начинается новый этап. С каждой новой ролью появляется больше уверенности в себе, а вместе с ней — еще больший интерес и желание пробовать себя в самых разных жанрах и проектах.

Есть ли роль или жанр, который вам особенно хотелось бы попробовать?

Мне очень интересны исторические проекты. В них можно не только погрузиться в другую эпоху и изучить исторический материал, но и применить навыки, которыми я уже владею. Мне кажется, такие роли дают актеру возможность максимально раскрыться и прожить совершенно другую жизнь.

Почему, как вам кажется, зрителям стоит смотреть «Анатомию чувств» именно сейчас? Что они найдут в этой истории помимо романтической линии?

Это история не только о любви, но и о выборе, ответственности, доверии и цене принятых решений. Думаю, многим окажется близким то, как герои взрослеют, меняются и учатся слышать друг друга.