Евгений Плющенко, Регина Тодоренко и Ираклий Пирцхалава и другие звезды стали гостями первого Radio Monte Carlo Padel Cup

11 июля на территории жилого комплекса Внуково Кантри Клуб прошел первый Radio Monte Carlo Padel Cup. Летний турнир по паделу открыл новую спортивную традицию Radio Monte Carlo, объединив на одной площадке профессиональных и начинающих игроков, звезд спорта и шоу-бизнеса, а также поклонников активного образа жизни.

На протяжении всего дня во Внуково Кантри Клуб участников ждали спортивная и развлекательная программы. Центральным событием стал турнир по паделу в формате «Американо», где за победу боролись игроки разных уровней подготовки. А те, кто только начинают свое знакомство с паделом, смогли освоить базовые правила игры на мастер-классах под руководством профессиональных тренеров. В рамках соревнований участники турнира первыми протестировали новинку бренда одежды и товаров для дома MonteCarlo – брендированные ракетки для игры в падел. Игроки вышли с ними на корт, оценив сочетание профессиональных характеристик и эстетики бренда.

Почетными гостями Radio Monte Carlo Padel Cup стали Евгений Плющенко, Регина Тодоренко, SEREBO, Екатерина и Геннадий Минкевич, Ирина Чайковская, Надежда Леонова, Григорий Масленников, Мария Саух, Георгий Рушев, Александра и Ясмина Серовы, Анастасия Хмельницкая, Антон Блум, Светлана Абрамова, Алёна Чехова, Иван Лопатин, Анна Невская, Дмитрий Клепацкий, Елена Дудина, Анатолий Руденко, Анна Макарова, Яна Пилецкая, Кирилл Семин, Анна Ещенко, Анна и Никита Татаевы, Алеша Славко, Елена Эбади, Мария Гладких, Екатерина Земская, Ираклий Пирцхалава, Марк Тишман и другие известные персоны.

По итогам соревнований победу в турнире одержал Александр Козбинов, которому достался главный приз – велосипед Monte Carlo, созданный в коллаборации с калифорнийским производителем Electra. Модель выполнена в лаконичном унисекс-дизайне и оснащена технологией Flat Foot Technology, обеспечивающей комфортную посадку во время поездок. Также в тройку лидеров вошли Антон Сухобрусов и Александра Серова.

Radio Monte Carlo Padel Cup во Внуково Кантри Клуб стал площадкой, где участники смогли провести время в атмосфере летнего загородного клуба и отдохнуть всей семьей. Помимо спортивных событий, гостей ждал фуршет, диджей-сет у бара в пляжном клубе жилого комплекса и отдельная программа активностей для детей.

Также на площадке была презентована коллекция спортивной одежды для падела из линейки Monte Carlo Sportи доступны для примерки модели из летней капсулы «Ривьера». В образах Monte Carlo на мероприятии появились Регина Тодоренко, Екатерина Земская, Анастасия Хмельницкая, Алеша Славко, Елена Дудина, Григорий Масленников, Ирина Чайковская, Светлана Абрамова, Мария Лобанова, Мария Саух и Екатерина Минкевич. Завершился турнир церемонией награждения и вечеринкой у бассейна с барбекю. Финальным аккордом вечера стало выступление певицы Сабины Ахмедовой.