Евгений Плющенко, Регина Тодоренко и Ираклий Пирцхалава и другие звезды стали гостями первого Radio Monte Carlo Padel Cup

На протяжении всего дня во Внуково Кантри Клуб участников ждали спортивная и развлекательная программы. Центральным событием стал турнир по паделу в формате «Американо», где за победу боролись игроки разных уровней подготовки. А те, кто только начинают свое знакомство с паделом, смогли освоить базовые правила игры на мастер-классах под руководством профессиональных тренеров. В рамках соревнований участники турнира первыми протестировали новинку бренда одежды и товаров для дома MonteCarlo – брендированные ракетки для игры в падел. Игроки вышли с ними на корт, оценив сочетание профессиональных характеристик и эстетики бренда.
Почетными гостями Radio Monte Carlo Padel Cup стали Евгений Плющенко, Регина Тодоренко, SEREBO, Екатерина и Геннадий Минкевич, Ирина Чайковская, Надежда Леонова, Григорий Масленников, Мария Саух, Георгий Рушев, Александра и Ясмина Серовы, Анастасия Хмельницкая, Антон Блум, Светлана Абрамова, Алёна Чехова, Иван Лопатин, Анна Невская, Дмитрий Клепацкий, Елена Дудина, Анатолий Руденко, Анна Макарова, Яна Пилецкая, Кирилл Семин, Анна Ещенко, Анна и Никита Татаевы, Алеша Славко, Елена Эбади, Мария Гладких, Екатерина Земская, Ираклий Пирцхалава, Марк Тишман и другие известные персоны.
По итогам соревнований победу в турнире одержал Александр Козбинов, которому достался главный приз – велосипед Monte Carlo, созданный в коллаборации с калифорнийским производителем Electra. Модель выполнена в лаконичном унисекс-дизайне и оснащена технологией Flat Foot Technology, обеспечивающей комфортную посадку во время поездок. Также в тройку лидеров вошли Антон Сухобрусов и Александра Серова.
Radio Monte Carlo Padel Cup во Внуково Кантри Клуб стал площадкой, где участники смогли провести время в атмосфере летнего загородного клуба и отдохнуть всей семьей. Помимо спортивных событий, гостей ждал фуршет, диджей-сет у бара в пляжном клубе жилого комплекса и отдельная программа активностей для детей.
Также на площадке была презентована коллекция спортивной одежды для падела из линейки Monte Carlo Sportи доступны для примерки модели из летней капсулы «Ривьера». В образах Monte Carlo на мероприятии появились Регина Тодоренко, Екатерина Земская, Анастасия Хмельницкая, Алеша Славко, Елена Дудина, Григорий Масленников, Ирина Чайковская, Светлана Абрамова, Мария Лобанова, Мария Саух и Екатерина Минкевич. Завершился турнир церемонией награждения и вечеринкой у бассейна с барбекю. Финальным аккордом вечера стало выступление певицы Сабины Ахмедовой.