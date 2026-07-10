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Алексей Воробьёв ответил на вопросы Киноафиши

10 июля 2026 19:30 Проверено редакцией
Алексей Воробьёв ответил на вопросы Киноафиши

Алексей Воробьёв стал ведущим нового вокально-игрового шоу ТНТ «Игра вслепую». В проекте звёздам предстоит полагаться на слух и интуицию, чтобы отличить настоящих артистов от вокальных двойников, способных мастерски копировать чужие голоса. 

Пока участники «Игры вслепую» пытаются распознать знакомые голоса, Киноафиша решила узнать, что нравится смотреть самому ведущему проекта. Какой режиссёр стал его первым кумиром, какой фильм повлиял на творчество, что Алексей Воробьёв смотрит вместе с супругой и какой российский сериал показал бы всему миру? Об этом и многом другом — в нашем интервью!

— Ваш любимый режиссёр?

Моим первым кинокумиром стал Гай Ричи. Я полюбил его динамичный стиль съёмки, монтажа и киноповествования ещё в юности. Чёрный юмор, жёсткие шутки и сочетание дворового сленга с английской сдержанностью и классическим британским стилем.

— Фильм, который больше всего на вас повлиял?

Пожалуй, не на меня, но на моё творчество сильно повлиял фильм «Влюбись в меня, если осмелишься». На мой взгляд, это шедевр современного французского кинематографа. Романтично, смело, трогательно, безудержно весело. И, кстати, после тех съёмок Марион Котийяр и Гийом Кане, сыгравшие главных героев, поженились.

Алексей Воробьёв ответил на вопросы Киноафиши

— Сериал, который вы можете рекомендовать всем?

Трудно назвать один сериал, но, раз вы так ставите вопрос, позвольте мне быть банальным. Сериал «Шерлок». На мой взгляд, это просто блестящая адаптация произведений легендарного сэра Артура Конан Дойла.

— Любимая мелодрама?

Мультфильм «ВАЛЛ-И». Это не мелодрама в прямом смысле этого слова, но совершенно гениальное мультипликационное произведение, которое заставляет не только смеяться и сопереживать, но и по-настоящему задуматься о чём-то более важном.

— Любимый актёр или актриса, которые вдохновляют?

Киллиан Мёрфи. После сериала «Острые козырьки» многие смогли оценить талант этого артиста, но меня ещё вдохновляет то, как он живёт, совершенно не тратя времени на лишнее — например, на социальные сети. Я вообще немного завидую людям, которые никогда не начинали вести соцсети.

Алексей Воробьёв ответил на вопросы Киноафиши

— Любимый советский фильм?

«Бриллиантовая рука». Леонид Гайдай — абсолютный гений. Если вы посмотрите профессиональным взглядом на его работы, на невероятную скорость повествования, на то, как быстро сюжет переходит от завязки к развитию, то удивитесь, что такое вообще было возможно в советском кинематографе.

— Что смотрите прямо сейчас?

Недавно смотрели с супругой сериал «Джентльмены» Гая Ричи. Обычно она не любит кино, в котором присутствуют сцены насилия, но здесь эстетика и холодный английский юмор затянули и её. Теперь мы всей семьёй ждём второй сезон.

— Российский сериал, который стоит показать всему миру?

Сериал «Бригада». Вот что я бы показал всему миру. Подобный сюжет, кстати, использовался и в сериале «Острые козырьки», так что подозреваю, что история «Бригады» нашла бы отклик в сердцах многих за пределами нашей страны.

Виктория Аморина
Виктория Аморина
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