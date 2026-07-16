На Okko стартует сериал о киберсталкинге «Фейк»

Сегодня, 16 июля, в онлайн-кинотеатре Okkо начинает выходить восьмисерийный детективный триллер «Фейк» во главе с Анастасией Красовской («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Дайте шоу»). Проект посвящен злободневной теме преследования в сети, перекликаясь с хитовым мини-сериалом «Олененок», который вышел в 2024 году на стрим-сервисе Netflix.

Главной героиней «Фейка» выступает работающая учительницей в лицее Рита (Красовская), чью жизнь начинает отравлять неведомый аноним. Злодей публикует в интернете компрометирующие девушку материалы и шантажирует ее, хладнокровно ударяя по ее самым уязвимым точкам, в числе которых работа, отношения с учениками, семья, друзья и уверенность в себе. Пытаясь разобраться, кто стремится разрушить ее жизнь, Рита инициирует собственное расследование. Однако, чем глубже она погружается в это дело, тем уже становится круг людей, которым она доверяет. Под подозрение попадают бывший парень, коллеги, ученики и даже близкие.

В актерский состав также вошли Эльдар Калимулин, Полина Ауг, Василий Михайлов, Татьяна Струженкова, Анастасия Убоженко и другие. Режиссером выступает Алексей Кузмин-Тарасов («Казино», «Неверные», «Легкий способ бросить курить»). Над сценарием работали Наталья Дубовая, Нина Беленицкая и Артем Михайлов.