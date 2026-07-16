В «ЛИГЕ КИНОДОМ» состоится уникальный кинопитчинг для представителей индустрии

Это возможность представить свой проект профессиональной аудитории, получить обратную связь и попасть на закрытый Инвест-день с инвесторами, продюсерами и дистрибьюторами.
Кому стоит участвовать:
- продюсерам, режиссёрам, сценаристам с проектами любых форматов — от короткого метра до сериалов
- инвесторам, которые ищут перспективные команды и идеи
- актёрам — для новых профессиональных контактов и участия в запускающихся проектах
- брендам и рекламным агентствам — для поиска проектов под продакт-плейсмент
Формат:
- 5 минут на презентацию проекта
- вопросы от экспертов
- строгий тайминг
- после выступлений — нетворкинг
Приём материалов — до 20 июля на почту: lkd_kinopitching@mail.ru
Москва, ул. Бахрушина, 25, кинотеатр «Пять звёзд Павелецкая», 3-й этаж
Больше деталей и информация о приобретении билетов — по ссылке.
Узнать подробную информацию о других мероприятиях можно на сайте проекта, а также в Telegram-боте.