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Киноафиша Новости В «ЛИГЕ КИНОДОМ» состоится уникальный кинопитчинг для представителей индустрии

В «ЛИГЕ КИНОДОМ» состоится уникальный кинопитчинг для представителей индустрии

16 июля 2026 13:31 Проверено редакцией
В «ЛИГЕ КИНОДОМ» состоится уникальный кинопитчинг для представителей индустрии

23 июля в 19:00 «ЛИГА КИНОДОМ» проведёт пятый отборочный кинопитчинг в Москве.

Это возможность представить свой проект профессиональной аудитории, получить обратную связь и попасть на закрытый Инвест-день с инвесторами, продюсерами и дистрибьюторами.

Кому стоит участвовать:

  • продюсерам, режиссёрам, сценаристам с проектами любых форматов — от короткого метра до сериалов
  • инвесторам, которые ищут перспективные команды и идеи
  • актёрам — для новых профессиональных контактов и участия в запускающихся проектах
  • брендам и рекламным агентствам — для поиска проектов под продакт-плейсмент

Формат:

  • 5 минут на презентацию проекта
  • вопросы от экспертов
  • строгий тайминг
  • после выступлений — нетворкинг

Приём материалов — до 20 июля на почту: lkd_kinopitching@mail.ru

Москва, ул. Бахрушина, 25, кинотеатр «Пять звёзд Павелецкая», 3-й этаж

Больше деталей и информация о приобретении билетов — по ссылке.

Узнать подробную информацию о других мероприятиях можно на сайте проекта, а также в Telegram-боте.

Виктория Аморина
Виктория Аморина
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