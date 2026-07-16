В «ЛИГЕ КИНОДОМ» состоится уникальный кинопитчинг для представителей индустрии

23 июля в 19:00 «ЛИГА КИНОДОМ» проведёт пятый отборочный кинопитчинг в Москве.

Это возможность представить свой проект профессиональной аудитории, получить обратную связь и попасть на закрытый Инвест-день с инвесторами, продюсерами и дистрибьюторами.

Кому стоит участвовать:

продюсерам, режиссёрам, сценаристам с проектами любых форматов — от короткого метра до сериалов

инвесторам, которые ищут перспективные команды и идеи

актёрам — для новых профессиональных контактов и участия в запускающихся проектах

брендам и рекламным агентствам — для поиска проектов под продакт-плейсмент

Формат:

5 минут на презентацию проекта

вопросы от экспертов

строгий тайминг

после выступлений — нетворкинг

Приём материалов — до 20 июля на почту: lkd_kinopitching@mail.ru

Москва, ул. Бахрушина, 25, кинотеатр «Пять звёзд Павелецкая», 3-й этаж

Больше деталей и информация о приобретении билетов — по ссылке.

Узнать подробную информацию о других мероприятиях можно на сайте проекта, а также в Telegram-боте.